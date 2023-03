Alles wat u moet weten over handelen in koffie

Maart 24, 2023 11:08

Wanneer u 's ochtends uw koffiezetapparaat aanzet en de eerste geur van de warme drank u wakker maakt, staat u er zeker niet bij stil om ook in de koffie te gaan handelen. Koffie gaat echter niet alleen over drinken. De koffie trading is een belangrijk onderdeel van de handel in landbouwgrondstoffen. Steeds meer mensen consumeren koffie in hun dagelijkse routine, dus de vraag neemt toe.

Koffie: 's werelds op één na meest verhandelde grondstof

De koffiedrank waar we dagelijks van genieten wordt bereid uit gebrande koffiebonen, maar dat weet u waarschijnlijk al. Wat u waarschijnlijk niet weet, is dat volgens geschiedkundigen de eerste mensen die op een vergelijkbare manier koffie dronken Jemenieten waren ergens in de jaren 1400. Koffiebonen werden via Somalië uit Ethiopië geïmporteerd. De gewoonte om koffie te drinken werd al snel populair in het Midden-Oosten en Afrika voordat de eerste Europeanen de kans kregen om het te proberen.

Koffie werd een wereldwijde grondstof in de 20e eeuw toen de vraag ernaar over de hele wereld toenam. Recente enquêtes tonen aan dat er elk jaar bijna een biljoen kopjes koffie worden geconsumeerd. Koffie Arabica en Koffie Robusta zijn de twee meest geteelde soorten koffiebonen.

De grootste producent van Arabica koffie is Brazilië, en de grootste producent van Robusta koffie is Vietnam.

Wat u moet weten over Arabica koffie

Arabica koffie wordt gemaakt van de zaden van de Coffea Arabica plant, die tot 9-12 meter hoog kan worden. De plant groeit in hooggelegen gebieden en heeft periodes van sterke zon en periodes met veel regen nodig om fruit te kunnen ontwikkelen. Bonen van hoge kwaliteit zijn afkomstig van planten die op grote hoogte groeien in gebieden zoals Colombia en sommige regio's in Midden-Amerika. In deze gebieden groeit koffie langzamer en heeft het meer tijd nodig om zich te ontwikkelen, waardoor het dichter wordt en unieke smaken heeft.

Arabica vormt het grootste deel van de koffie die wereldwijd wordt geconsumeerd. Arabica is gemiddeld ergens tussen de 1.500 en 2.200 kilogram koffie per hectare. Arabica bevat 1-1,5% cafeïne per boon.

Wat u moet weten over Robusta koffie

Robusta komt uit Centraal- en Sub-Saharaans Afrika en werd ontdekt in de laatste jaren van de 19e eeuw. Robusta is goed voor ongeveer 30% van de koffie die wereldwijd wordt geconsumeerd. Sommige koffieliefhebbers suggereren dat Robusta wordt beschouwd als het bittere, lage kwaliteit familielid van Arabica-koffie. Experts zijn echter van mening dat het oogsten, nabewerken en verwerken van dit specifieke type koffie in het verleden niet geschikt was.

Robusta-planten hebben een hoge productiviteit, dus boeren hebben slechts een klein stukje land nodig om een goede boterham te verdienen en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Robusta is gemiddeld 2.300 tot 4.000 kilogram koffie per hectare. Robusta bevat 2-3% cafeïne per boon, waardoor het bestand is tegen aanvallen van insecten of insecten.

De prijs van Arabica en Robusta Koffie

Beginnende handelaren moeten weten dat Arabica-prijzen worden genoteerd in Amerikaanse dollarcent per pond (US cents/lb), terwijl Robusta-prijzen worden genoteerd in Amerikaanse dollar per metrische ton (USD/metric ton). Weersomstandigheden in koffieproducerende landen, geopolitieke gebeurtenissen en wisselkoersen kunnen van invloed zijn op de koffieprijzen.

De Arabica-prijs bereikte meerjarige dieptepunten in 2019 en 2020 toen de spotprijs onder de $0,95 lag. In 2021 zetten vorst in Brazilië en overmatige regen in Colombia het koffieaanbod onder druk, waardoor de prijzen hoger uitvielen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Arabica - Maandelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 1 februari 2018 - 23 maart 2023. Opgesteld op: 23 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Robusta - Maandelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 1 februari 2018 - 23 maart 2023. Opgesteld op: 23 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De prijzen van Arabica en Robusta daalden op 11 januari naar een dieptepunt van meerdere weken. Ze wonnen echter terrein in de komende 20 dagen, zoals te zien is in de onderstaande dagelijkse grafieken. De prijzen van Arabica-koffie bereikten op 22 februari van dit jaar een 4-maands hoogtepunt.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Arabica - Dagelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 26 oktober 2022 - 23 maart 2023. Opgesteld op: 23 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Robusta - Dagelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 28 oktober 2018 - 23 maart 2023. Opgesteld op: 23 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Braziliaanse koffie-export kelderde in februari

Volgens een Reuters-rapport toonden overheidsgegevens aan dat de Braziliaanse verkoop van koffie in februari daalde en met maar liefst 44,3%. Mediaberichten merken op dat boeren voorraden inhouden voor hogere prijzen als gevolg van hogere groeikosten, met name meststoffen. Broker HedgePoint heeft zijn prognose voor de Braziliaanse productie van Arabica-koffie in 2023/24 verlaagd van 45,4 miljoen naar 42,3 miljoen zakken.

De Brazilian Coffee Exporters Council (Cecafé) merkte in een verklaring op dat "ondanks het recente herstel van de Arabica-koffieprijzen in New York KCc2, de huidige internationale tarieven lager zijn dan in Brazilië, waardoor koffietelers lokaal of helemaal niet verkopen. De Raad suggereerde ook dat de exportvolumes ook werden beïnvloed door een toenemende vraag naar Robusta-koffie op de binnenlandse markt, eraan toevoegend dat "het een situatie is die waarschijnlijk zal voortduren tot ongeveer juni of juli, wanneer de nieuwe (Braziliaanse) oogst op de markt komt."

Colombiaanse koffieproductie stijgt in februari, export daalt

De Nationale Federatie van Koffietelers van Colombia kondigde aan dat, na het langdurige La Nina-evenement, de geregistreerde koffieproductie in februari met 10% steeg op jaarbasis. In hetzelfde rapport werd echter opgemerkt dat de koffie-export in de tweede maand van het jaar op jaarbasis met 6% daalde.

De koffie-export van Vietnam is in februari gedaald

Het General Department of Vietnam Customs meldde in maart dat de koffie-export van het land in februari met -34,2% op jaarbasis daalde tot 122.833 MT. Volgens hetzelfde rapport daalde de totale koffie-export van januari-februari met 14,7% op jaarbasis tot 283.339 MT.

Kenia implementeert nieuwe regels voor koffiehandel

Kenia is een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld. Vorig jaar produceerde Kenia 34.500 ton koffie, waarbij coöperaties 15.000 ton produceerden, terwijl landgoederen 11.000 ton produceerden.

Onder nieuwe regelgeving is de Capital Markets Authority (CMA) de overheidsinstantie geworden die wettelijk verplicht is om toezicht te houden op en de koffiehandel op de Nairobi Coffee Exchange te reguleren.

Het komt echter op een moment dat de koffieproductie lokaal blijft dalen van 129.000 ton in 1990 tot een dieptepunt van 34.000 in 2022 als gevolg van hoge kosten, vertraagde betalingen en lage marktprijzen. Vertegenwoordigers van de National Coffee Cooperative Union (NACCU) suggereren dat "de verhuizing gezond verstand, eerlijke handelspraktijken en collusie op de veiling zal elimineren."

Beheer uw risico bij het handelen in koffie

Zoals bij elk handelsinstrument brengt trading in koffie risico's met zich mee. Beginnende handelaren lopen nog meer risico omdat ze niet over de nodige ervaring beschikken om de juiste manier van handelen te bepalen die fondsverliezen kan verminderen. Het verliezen van uw zuurverdiende geld kan stress veroorzaken en uw financiële planning beïnvloeden. Traders die net aan hun handelsreis beginnen, moeten manieren zoeken om risico's te verminderen en hun financiële doelen niet in gevaar te brengen.

Risicobeheer is noodzakelijk voor beginnende traders. Het leren gebruiken van de juiste risicobeheertools moet een prioriteit zijn voor elke trader. Hoe kunnen beginnende handelaren dat bereiken? Het antwoord ligt in het vinden van de nodige leermiddelen. Voordat ze de handelswereld verkennen, moeten beginnende traders hun eigen onderzoek doen en online educatief materiaal vinden. Er is een overvloed aan seminars, e-books, webinars en artikelen voorbereid door experts die licht kunnen werpen op hoe trading werkt en hoe onnodige risico's te voorkomen.

Beginnende traders die weten hoe ze risicobeheertools moeten gebruiken, hebben een voorsprong op traders die er niet bekend mee zijn. Zorg ervoor dat u tot de eerste groep behoort.

