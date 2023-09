Handelen in de Hong Kong dollar: Wat u moet weten

Hong Kong is een van die plaatsen waar Oost en West elkaar ontmoeten. Gelegen in het zuidoosten van China, was het 150 jaar lang een Britse kolonie, maar behoort nu tot China en bouwt een unieke band op. Zelfs de munteenheid van Hongkong wordt de Hongkongse dollar (HKD) genoemd. Het handelen in de Hong Kong-dollar is misschien bekender bij Aziatische handelaren, maar het is zeker niet zo populair als grote valuta's die dagelijks op de wereldmarkt worden verhandeld. De economie van Hongkong is echter veerkrachtig en de stad blijft een van de economische machtsknooppunten op het Aziatische continent.

In deze blog zullen we enkele interessante inzichten delen over het handelen in de Hongkongse dollar en hoe deze wordt beïnvloed door het geïmplementeerde economische beleid.

De Hong Kong dollar (HKD) en de economie van Hongkong

Zoals hierboven werd vermeld, was Hongkong van 1841 tot 1997 een Britse kolonie. De Britse regering stemde ermee in om het hele grondgebied over te dragen aan China na het verstrijken van de New Territories lease in 1997. Als gevolg hiervan werd Hongkong tot ten minste 2047 een speciale administratieve regio (SAR). Sommigen zeggen dat Hongkong de plek is waar Chinese levenswaarden westerse ideeën voor economische vrijheid en wetgeving ontmoeten.

Volgens een rapport gepubliceerd door Reuters, heeft de regering van Hongkong haar groeiprognose voor 2023 herzien van een eerdere 3,5-5,5% naar 4,0-5,0%. Overheidseconomen zeiden in de begeleidende verklaring dat de moeilijke wereldwijde economische omgeving de export zou blijven beïnvloeden, maar "inkomend toerisme en particuliere consumptie zullen de rest van het jaar de belangrijkste aanjagers van economische groei blijven."

Analisten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) suggereerden dat, terwijl de economie in 2022 tot stilstand kwam, 2023 naar verwachting een jaar van groei zal zijn. Het IMF-rapport merkt op: "Het economisch herstel in Hongkong SAR stagneerde in 2022 na een grote COVID-uitbraak en een verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid. Maar in 2023 zal het reële bbp naar verwachting met 3,5 procent groeien. Met een gematigde loondruk zal de CPI-inflatie naar verwachting geleidelijk stijgen tot ongeveer 2¼ procent tegen het einde van 2023."

De Hong Kong Monetary Authority (HKMA) werd opgericht in 1993 en is de centrale bankinstelling van Hongkong. De belangrijkste doelstellingen van de HKMA zijn het handhaven van de valutastabiliteit in het kader van het gekoppelde wisselkoerssysteem, het bevorderen van de stabiliteit en integriteit van het financiële systeem en het helpen behouden van de status van Hongkong als internationaal financieel centrum.

De Hongkongse dollar is de officiële munteenheid van Hongkong. Valuta in Hong Kong wordt uitgegeven door de overheid en drie lokale banken onder toezicht van de HKMA. De Hongkongse dollar is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar in een regeling die meer dan 40 jaar oud is. Wat sommigen van jullie misschien niet weten, is dat de Hongkongse dollar ook wordt gebruikt in het naburige Macau, omdat deze is gekoppeld aan de Macanese pataca (MOP).

Wat vinden analisten van de prestaties van de Hongkongse dollar?

Als het gaat om prestaties, heeft de Hongkongse dollar het de afgelopen weken moeilijk gehad. In augustus verloor de Hongkongse munt 0,6% van zijn waarde ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger. Dit was de slechtste maandelijkse prestatie in de afgelopen 38 jaar. De rente in Hongkong is gestegen omdat het monetaire beleid in lijn is met de Amerikaanse Federal Reserve, aangezien de munt is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

De Hongkongse Hang Seng-index, een van de populairste indices onder traders, kende in de eerste helft van het jaar ook aanzienlijke schommelingen. Sommige economen suggereren dat een Chinees economisch herstel de index kan helpen om verloren terrein in de tweede helft van het jaar te herstellen.

Economen van ANZ Bank suggereren dat de Hongkongse dollar zou kunnen fungeren als reservevaluta te midden van de-dollarisering. In hun rapport merken ze op: "Het koppelen van HKD aan de RMB voegt geen waarde toe aan de ontwikkeling van China, omdat er al een CNH-markt is. In plaats daarvan is HKD een kandidaat voor reservevaluta die wordt ondersteund door een solide financiële infrastructuur en een vrij converteerbaar wisselkoersregime. De HKD-koppeling is vergelijkbaar met een 'stabiele munt' omdat de waarde ervan is gekoppeld aan een referentieactivum. Blockchain-technologie en de tokenisatie van staatsobligaties zullen de veiligheidskwaliteiten verhogen en aantrekkelijker maken voor beleggers die diversificatie zoeken van het conventionele gedollariseerde regime in het digitale tijdperk."

In een reactie op de prestaties van de Hongkongse dollar en de oproep aan Hongkong om de dollar van het land te koppelen aan de Chinese renminbi ( RMB), schreven economen van BNP Paribas in een rapport: "Er zijn oproepen aan Hongkong om de Amerikaanse dollar te laten vallen en over te schakelen op een koppeling tegen de RMB. Ondanks de toenemende economische integratie van Hongkong met het vasteland van China, lijkt dit op dit moment geen aan te raden alternatief, omdat de HKD een harde valuta is onder een open kapitaalrekening, terwijl de RMB een zachte valuta is onder een gesloten kapitaalrekening. Een koppeling tussen HKD en RMB betekent ook dat Hongkong het monetaire beleid van China zou moeten volgen, een stap die niet geloofwaardig zou zijn voor het behoud van internationaal vertrouwen voordat het monetaire beleid van China volwassen wordt.

Handelen in de Hongkongse dollar (HKD) en risicobeheer

De Hongkongse dollar is een van de sterkste valuta's in Azië, omdat Hongkong bekend staat om de hoogwaardige financiële diensten die het kan bieden en de veerkrachtige economie. Het verhandelen van de Hongkongse dollar brengt risico's met zich mee die beginnende traders niet mogen negeren. Groot verlies van fondsen kan optreden in de minste hoeveelheid tijd, dus voorbereid zijn is de enige oplossing als u uw beschikbare budget en financiële doelen niet in gevaar wilt brengen.

Leren handelen en het verdiepen van uw kennis van risicobeheertools is absoluut noodzakelijk. Brokers bieden een breed scala aan educatieve hulpmiddelen om u te helpen uw handelstechnieken te upgraden. Webinars, e-books, blogs, gidsen staan tot ieders beschikking. Dit is de beste manier om de basisprincipes van trading te leren voordat u daadwerkelijk handelt.

Handelen zonder risicobeheer is een onderneming die beginnende traders niet moeten aangaan, omdat het hen zou kunnen blootstellen aan financieel gevaar. Populaire handelsplatformen zijn uitgerust met risicobeheertools die een verschil kunnen maken wanneer markten tegen uw strategie en doelen bewegen. Leren hoe u de stop loss order of een andere vergelijkbare tool kunt gebruiken, bespaart u wat stress en laat u genieten van trading terwijl u fondsverliezen minimaliseert. Vergeet nooit dat kennis een van de sleutels is tot een succesvolle strategie.

