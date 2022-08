Focus op EUR, GBP, USD Trading - Stilte rond Spot Goud en Ruwe olie

Augustus 23, 2022 11:56

De belangrijkste economische benchmarks voor de EUR, GBP en USD worden vandaag vrijgegeven, terwijl de spotprijzen voor goud en ruwe olie na een volatiele paar kwartalen in een stilte lijken te verkeren.

EUR-handelaren kijken vandaag naar de resultaten van de voorlopige S&P August Global Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) voor Duitsland. De groei in de industrie is naar verwachting gedaald van 49,3 in juli naar 48,3 in augustus. Eventuele onverwachte verrassingen aan de boven- of onderkant kunnen de EUR-kruisen bewegen.

Het rapport volgt op een sombere verklaring aan de media van Bundesbank-baas Joachim Nagel, die wees op een mogelijke winterenergiecrisis als de trigger voor een recessie in Duitsland. De EUR daalde ten opzichte van de USD en dobberde rond pariteit toen handelaren agressievere renteverhogingen in de eurozone inprijsden.

De voorlopige S&P Global Composite PMI voor de eurozone wordt vandaag ook vrijgegeven en zal naar verwachting verder krimpen van 49,9 in juli tot 49 in augustus. In tegenstelling tot de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijft het bbp van Europa in groeigebied, maar met hoge inflatie en dreigende renteverhogingen kan dit op korte termijn veranderen. De PMI-cijfers van vandaag zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden voor verdere tekenen van zwakte in de Europese economie.

Gbp-handelsmarkten kijken uit naar het voorlopige S&P Global Services PMI-rapport dat vandaag verschijnt. De resultaten van augustus zijn naar verwachting gedaald van 52,6 in juli naar 52. Aangezien het Verenigd Koninkrijk op de rand van een technische recessie staat, kunnen de werkelijke cijfers de GBP-kruisen verplaatsen als er iets onverwachts in het rapport verschijnt.

Tot slot voor de rood gemarkeerde handelsgebeurtenissen, op woensdag 24 augustus, zullen USD-handelaren de resultaten van Amerikaanse orders voor duurzame goederen bekijken, die naar verwachting zijn gedaald van 2 procent in juni tot 0,5 procent in juli. Nu de VS in een technische recessie verkeert te midden van inflatoire tegenwind, zal de benchmark meer onthullen over de stabiliteit van de productiesector en de uitgaven aan grote goederen.

Met het vierde kwartaal voor de deur staan de vergaderingen van de centrale banken op de agenda nadat de baas van de Federal Reserve Bank, James Bullard, tijdens de vergadering van september zei dat hij nog een renteverhoging van 0,75 procent steunt. Naarmate de inflatie daalt, lijkt het erop dat agressieve monetaire verkrapping werkt, maar de groei op de korte tot middellange termijn onder druk kan blijven zetten.

Admirals biedt een breed scala aan educatieve en analytische webinars. Om deskundige handelaren te ontmoeten en ermee te communiceren, kunt u deelnemen aan onze gratis webinars!

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.