Focus op het Amerikaans CPI-inflatierapport

November 14, 2023 13:42

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport van oktober, dat later vandaag wordt verwacht, trekt de aandacht van beleggers en handelaren over de hele wereld. Sommige analisten suggereren dat de totale inflatie waarschijnlijk zal uitkomen op 3,3% op jaarbasis, waarmee de daling van de afgelopen maanden wordt voortgezet.

Ze merken echter ook op dat de inflatie de komende maanden rond de 3% zou kunnen blijven, wat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) ertoe aanzet meer actie te ondernemen. In een reactie op de publicatie van de gegevens van vandaag schreven de economen van Commerzbank in hun rapport: "De inflatie zou aanzienlijk opwaarts moeten verrassen om de Amerikaanse dollar een significant positief momentum te geven."

Uit gegevens van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat het aantal vacatures in het Verenigd Koninkrijk voor de 16e maand op rij daalde, maar nog steeds boven het niveau van vóór de pandemie bleef. Analisten van ONS benadrukten dat "nu de inflatie in het laatste kwartaal afneemt, de reële lonen nu in het snelste tempo in twee jaar groeien."

Amerikaans CPI-rapport van oktober

Het US Bureau of Labor Statistics (BLS) zal naar verwachting later in de middag gegevens vrijgeven over de CPI-inflatie van het land. Marktanalisten voorspellen dat de inflatie op maandbasis 0,1% zal bedragen. Als het aantal moet worden bevestigd, zal het aanzienlijk lager zijn dan het cijfer van 0,4% van september.

De kerninflatie van de CPI, exclusief voedsel en energie, zal naar verwachting op 4,1% op jaarbasis en 0,3% op maandbasis blijven. Sommige economen suggereren dat een lager inflatiecijfer in oktober de aandelenkoersen zou kunnen opdrijven en de Amerikaanse dollar wat onder druk zou kunnen zetten.

Britse CPI-rapport van oktober

Het Office for National Statistics (ONS) zal woensdag om de Britse CPI-cijfers voor de maand oktober bekendmaken. De hoge inflatiecijfers eerder dit jaar en de stijgende rente hebben gewogen op het monetaire beleid van de Bank of England, waarbij de regering manieren evalueert om economische groei te genereren.

Economen suggereren dat de totale inflatie zou kunnen uitkomen op 4,8% op jaarbasis en 0,1% op maandbasis. Economen van ING suggereren dat "afgezien van enorme opwaartse verrassingen in zowel de diensteninflatie als de looncijfers volgende week, denken wij dat de Bank vertrouwen zal hebben om de rente in december weer ongewijzigd te laten."

Olieprijzen stijgen met 1% na OPEC+ rapport

De Organisatie van Olie-exporterende Landen en haar bondgenoten (OPEC+) hebben de wereldwijde olieproductie naar boven bijgesteld, om de bezorgdheid over een zwakke Chinese economie, die de vraag naar olie zou kunnen schaden, weg te nemen.

Integendeel, stelt een rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) dat de Amerikaanse olieproductie minder zou stijgen dan eerder werd verwacht, waarbij de schuld werd gegeven aan een lagere vraag.

Morgan Stanley en Goldman Sachs zijn het oneens over toekomstige renteverlagingen

Economen van Morgan Stanley spraken hun overtuiging uit dat de Federal Reserve vanaf juni 2024 zou beginnen met het verlagen van de rente en vanaf het laatste kwartaal van het jaar de rente met 25 basispunten (bps) zou verlagen.

Integendeel, suggereerden analisten van Goldman Sachs dat de Fed in het vierde kwartaal van 2024 zou beginnen met een eerste renteverlaging van 25 basispunten en tot medio 2026 zou doorgaan met kleine renteverlagingen.

