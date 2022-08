EUR onder druk te midden van recessievrees

Augustus 24, 2022 12:24

De EUR blijft onder druk en onder pariteit ten opzichte van de USD te midden van de groeiende recessievrees, maar de eenheidsmunt van de eurozone zou morgen enige opluchting kunnen zien wanneer de bbp-resultaten voor de Verenigde Staten worden vrijgegeven.

Het voorlopige bbp op jaarbasis voor het tweede kwartaal wordt verwacht op het niveau van min 0,8 procent tegen min 0,9 procent eerder. De vraag is of de technische recessie in de VS zal inslaan en zich doorzet in het derde kwartaal. Als we de laatste cijfers van de Purchasing Managers Index (PMI) mogen volgen, is er een duidelijke mogelijkheid dat de negatieve groei in 's werelds grootste economie op korte termijn kan aanhouden.

De S&P Composite PMI voor de Verenigde Staten daalde van 47,7 in juli naar 45 in augustus, wat wijst op verdere krimp in de belangrijke industrie- en dienstensector. Diensten dragen een meerderheid van de economische activiteit bij aan het totale bbp in de VS. Professionele, wetenschappelijke en technische diensten alleen al waren goed voor 975,1 miljard USD toegevoegd aan de productiviteit in 2020.

Wanneer deze sector wordt getroffen door inflatie en begint te krimpen, kan de enige verlichting voor een havikachte houding van de Fed fiscale maatregelen zijn zoals belastingverlagingen en prijscontroles. Tot nu toe is er weinig bewijs dat Amerikaanse fiscale beleidsmakers gezamenlijke actie ondernemen om een harde recessie te voorkomen, gezien het feit dat de Amerikaanse staatsschuld begin dit jaar boven de 30 biljoen USD kwam. Naarmate de risico's voor de groei zich opstapelen, kan dit in het vierde kwartaal echter veranderen.

Later vandaag staat het US Durable Goods Orders-rapport voor juli op de agenda voor USD-traders. De huidige marktconsensus is voor een krimp van 2 procent in juni tot 0,6 procent in juli, en onverwachte neerwaartse of opwaartse ontwikkelingen kunnen de USD-valutaparen bewegen.

Forex traders moeten alert zijn op updates van de centrale bank die door de media worden gemeld over het Jackson Hole Symposium dat vandaag begint. Bijgewoond door centrale bankiers en andere financiële functionarissen van over de hele wereld, kunnen mediaverklaringen van vooraanstaande bankfunctionarissen valutamarkten bewegen.

De meest bekeken toespraken op het bankensymposium zijn die van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Verwacht wordt dat het zwaargewicht van de centrale bank havikachtige retoriek zal handhaven, zelfs tegen een achtergrond van recessie en langzaam afnemende inflatie.

Als laatste op onze agenda van rood gemarkeerde handelsgebeurtenissen is het US Pending Home Sales-rapport dat later vandaag wordt vrijgegeven. Het resultaat van juli wordt verwacht op het niveau van 0,8 procent vergeleken met min 8,6 procent in juni, en traders kunnen onverwachte resultaten inprijzen in de waarde van de USD.

