Economie van de eurozone wacht de volgende stap van de ECB af

Juli 20, 2022 11:53

De economie van de eurozone hangt vast aan de volgende stap van de Europese Centrale Bank (ECB), die het omslagpunt tussen een ruim monetair beleid en inflatie heeft bereikt. De renteverwachting van de ECB is op het moment van schrijven 0 procent, terwijl de inflatie in juni op jaarbasis opliep tot 8,6 procent.

De centrale bank lijkt zich bewust van de risico's en neigt voor het eerst in 11 jaar naar een renteverhoging van 0,25 tot 0,50 procent. De monetaire beleidsvergadering van de ECB is morgen, donderdag 21 juli.

De EUR heeft terrein gewonnen op speculatie dat de ECB zal beslissen over de meer hawkish optie van een renteverhoging van 0,5 procent, maar heeft nog een lange weg te gaan na enkele maanden van zwakte ten opzichte van de USD. Het is redelijk om te verwachten dat als de ECB geen harde actie onderneemt, de handelsmarkten het vertrouwen kunnen verliezen en de EUR een nieuwe uitverkoop zou kunnen zien.

Terwijl de ECB van een duif in een havik verandert, blijft alleen de Bank of Japan (BoJ) over met een dovish monetaire beleid uit de G7-landen. Tenzij de BoJ natuurlijk een verrassing biedt in zijn rentebesluit van juli. De Japanse centrale bank komt op 21 juli bijeen, dezelfde dag als de ECB. De JPY-valutaparen kunnen bewegen als er onverwachte bewegingen van de BoJ zijn.

In ander handelsnieuws heeft het Verenigd Koninkrijk vanochtend gegevens over de consumentenprijsindex (CPI) voor juni vrijgegeven. De benchmark zou stijgen van 9,1 procent naar 9,3 procent, maar het eindresultaat was 9,4 procent. Dit kan de verwachtingen voor een nieuwe renteverhoging door de Bank of England bepalen.

Bank of Canada rapporteert vandaag de laatste CPI-resultaten over juni. De inflatie is naar verwachting gestegen van 6,1 procent eerder naar 6,7 procent op jaarbasis.

In het winstnieuws komt megacap groene autofabrikant Tesla vandaag met zijn resultaten over het tweede kwartaal. Het aandeel heeft aanzienlijke turbulentie doorgemaakt toen de omstreden Twitter-overname van Elon Musk zich in de media afspeelde. COVID-19-tegenwind in China die door de autoproductie raast, heeft de zaken niet geholpen. Bovendien heeft het conflict in Oekraïne de grondstofprijzen doen stijgen, wat van invloed kan zijn geweest op de bedrijfsresultaten.

Deze ongunstige economische en geopolitieke krachten zullen naar verwachting de omzet van Tesla voor de periode hebben ingekort.

Wilt u meer weten over fundamentele en technische analyse? Neem deel aan onze gratis trading webinars!

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.