De ECB neemt een besluit over de rentetarieven

Maart 15, 2023 11:55

Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) zal donderdag de aandacht van traders trekken. Christine Lagarde, het hoofd van de ECB, zei vorige week dat "we alle maatregelen moeten blijven nemen die nodig zijn om de inflatie terug te brengen naar 2%. En dat gaan we doen." De ECB heeft de rente sinds juli 2022 met 3% verhoogd.

Later vandaag zal de Britse kanselier, Jeremy Hunt, de begroting overhandigen, waarin de uitgavenplannen van de regering worden geschetst. Economen suggereren dat Hunt belastingvoordelen zal aankondigen voor bedrijven die in het Verenigde Koninkrijk investeren.

Rentebesluit van het ECB

Donderdag maakt de raad van bestuur van de ECB zijn rentebesluit bekend. Sommige economen suggereren dat de centrale bank van het euroblok zal doorgaan met een renteverhoging van 50 basispunten. Een rapport van Reuters over een peiling onder economen merkte op: "Hoewel de mediaan liet zien dat de depositorente piekte op 3,75%, was het een mening van slechts 19 van de 60 ondervraagde economen. Twaalf zeiden dat het hoger zou zijn, maar 29 zeiden dat het lager zou zijn. De hoogste prognose was voor 4,25%."

Analisten van ING zeiden dat beleggers zich moeten concentreren op hoe de ECB bereid is om verder te gaan na de verwachte renteverhoging. Ze noteren het volgende in hun rapport: "Tot nu toe is de ECB verrassend unaniem geweest over renteverhogingen. Recente opmerkingen van ECB-functionarissen suggereren echter dat het debat bij de ECB weer verhitter zal worden. Terwijl hoofdeconoom Philip Lane en anderen pleiten voor een voorzichtigere aanpak, die zou kunnen leiden tot een vertraging van het tempo van de renteverhoging en een niet zo ver weg zijnde pauze of einde, pleit het havikachtige kamp, momenteel geleid door Isabel Schnabel, voor verdere stevige verkrapping.

In een rapport van Commerzbank staat dat het havikachtige beleid van de ECB de eenheidsmunt zou kunnen ondersteunen. "Op dit moment wordt verwacht dat de rente zal pieken op 3,25% in tegenstelling tot 4% eerder. De ECB zal haar opties voor het toekomstige rentepad nu waarschijnlijk nog meer open houden en zal hopen dat haar volgende besluit in mei zal worden genomen in een minder gespannen marktomgeving", aldus het rapport.

Amerikaanse detailhandelsverkopen gekrompen in februari?

Na de Amerikaanse inflatiecijfers zal het rapport over de detailhandelsverkopen naar verwachting meer details onthullen over de toestand van de economie. Marktanalisten suggereren dat de omzet in februari waarschijnlijk met 0,3% op maandbasis is gekrompen. Opgemerkt moet worden dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in januari met 3,0% zijn gestegen.

Een rapport van CitiBank ging nog verder en suggereerde dat "we een daling van 0,7% op maandbasis verwachten in de totale detailhandelsverkopen in februari, na een zeer sterke stijging van 3,0% op maandbasis in januari. Slechts een daling van 0,7% deze maand compenseert niet het grootste deel van de kracht van vorige maand en suggereert dat de onderliggende kracht in de goederenconsumptie, hoewel niet zo sterk als januari, iets sterker is dan wat we zes maanden geleden zouden hebben gedacht."

BBP-rapport van Nieuw-Zeeland in focus

Statistics New-Zealand zal naar verwachting woensdag cijfers bekendmaken met betrekking tot de bbp-groei van het land. Economen voorspellen een bbp-stijging van 3,3% op jaarbasis in het laatste kwartaal van 2022. Integendeel, het bbp van Nieuw-Zeeland zal waarschijnlijk op kwartaalbasis met 0,2% zijn gekrompen. De RBNZ voorspelt dat de groei van de economie in 2023 gemiddeld ongeveer 3,9% zal bedragen en vervolgens zal dalen tot 0,1% in 2024.

Economen van ANZ verwachten een grotere bbp-krimp in het laatste kwartaal. "We hebben een k/k-krimp van 0,3% vastgesteld voor het bbp van Q4, die volgende week donderdag wordt verwacht. Dat is zwakker dan onze eerder gepubliceerde prognose van +0,3% k/k en de MPS-prognose van februari van +0,7% van de RBNZ. De economie vertraagt - alleen misschien niet in het tempo dat de kwartaalgroei van het bbp in Q4 kan suggereren," benadrukken ze in hun rapport.

