Britse inflatie daalt tot 3,9% en bereikt laagste punt in 28 maanden

December 20, 2023 13:13

De totale inflatie in het Verenigd Koninkrijk daalde tot 3,9% op jaarbasis, het laagste cijfer sinds september 2021. Het cijfer verraste marktanalisten die hadden verwacht dat de inflatie 4,4% zou bedragen. De Britse kanselier, Jeremy Hunt, zei dat de uitvoering van de economische maatregelen van de regering "de inflatoire druk uit de economie begint te verwijderen".

Het Britse pond daalde woensdagochtend met 0,6% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat lager dan verwachte inflatiecijfers de Bank of England (BoE) zouden kunnen dwingen haar monetaire beleid eerder dan verwacht te versoepelen. Economen die met verslaggevers van The Guardian spraken, merkten echter op dat de kerninflatie uitkwam op 5,1%, waarmee ze boven de doelstelling van 2% van de BoE bleef.

Ander nieuws was dat de People's Bank of China (PBoC) de leenkosten ongewijzigd hield zoals verwacht. In Nieuw-Zeeland zei de gouverneur van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dat de raad van bestuur op zijn hoede blijft voor inflatiedruk, en voegde eraan toe dat de volgende monetaire beleidsbeslissing gebaseerd zou moeten zijn op een breed scala aan economische gegevens, waardoor het een complexe taak wordt.

Amerikaans BBP Q3 2023

Het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) zal gegevens publiceren over het BBP van het land voor het derde kwartaal van het jaar. Economen verwachten dat uit het rapport zal blijken dat de Amerikaanse economie op jaarbasis met 5,2% is gegroeid, wat overeenkomt met het cijfer van het vorige kwartaal, en met 2,3% op kwartaalbasis.

Het Congressional Budget Office (CBO) voorspelt dat de economische groei in de Verenigde Staten zal vertragen tot 1,5% in 2024, waarbij het werkloosheidspercentage van het land volgend jaar zal stijgen tot 4,4%. Uit dezelfde enquête blijkt dat de bbp-groei voor 2023 zo een 2,5% zou bedragen, aanzienlijk meer dan de 0,9% die in juli werd voorspeld.

Brits BBP Q3 2023

Vrijdag krijgen economen de gelegenheid om het rapport van het Office for National Statistics (ONS) over de bbp-groei van het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal van 2023 onder de loep te nemen. Analisten suggereren dat de economie van het land op jaarbasis met 0,6% groeide, maar op kwartaalbasis gelijk bleef.

Volgens een ONS-rapport dat een week geleden werd gepubliceerd, daalde het bbp in oktober met 0,3%, wat economen verraste. Sommige analisten suggereerden dat de economische groei in het vierde kwartaal van dit jaar rond de 0% zou kunnen schommelen. De BoE heeft gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk in 2024 in een recessie zou kunnen belanden.

Britse retail sales in november 2023

De ONS zal naar verwachting vrijdag de Britse retail sales voor de maand november publiceren. Economen voorspellen dat de detailhandelsverkopen op maandbasis met 0,4% zijn gestegen, terwijl ze op jaarbasis met 1,3% zijn gedaald, waarmee ze na de daling van oktober weer wat terrein hebben gewonnen. De Britse economie lijkt de impact te voelen van het strikte monetaire beleid van de BoE, dat de inflatiedruk probeert te beteugelen.

Volgens het laatste rapport van de KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT) zal de dalende consumentenvraag in combinatie met stijgende kosten een uitdagend half jaar betekenen voor de detailhandel. Marktexperts van KPMG zeiden dat "ondanks dat de Black Friday-verkopen dieper gaan en langer duren dan vorig jaar, de indicatoren tot nu toe zijn dat de kersthandel dit jaar een van de slechtste is geweest sinds de pandemie toesloeg. En hoewel er nog steeds alles is om voor te gaan in de laatste weken van december, ziet het ernaar uit dat het te laat is om het tij te keren."

