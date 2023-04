Britse inflatie komt uit op 10,1%, zal de BoE actie ondernemen?

April 19, 2023 17:59

De Britse CPI-inflatie bleef in maart in de dubbele cijfers (10,1% op jaarbasis), hoewel economen een daling tot 9,8% hadden voorspeld.

Het Office for National Statistics (ONS) maakte bekend dat de kern-CPI op jaarbasis uitkwam op 6,2%, onveranderd ten opzichte van februari en iets hoger (+0,2%) dan verwacht.

De hoge inflatiecijfers gaf het Britse pond woensdagochtend een boost, omdat traders en beleggers geloven dat verdere verkrapping van het monetaire beleid op komst is.

BoE om de rente te verhogen?

Sommige marktanalisten suggereren dat de onverwachte dubbelcijferige totale inflatie de Bank of England (BoE) zou kunnen dwingen om de leenkosten opnieuw te verhogen.

Een rapport van de EY ITEM Club zei: "Het feit dat dit volgt op de nieuwste arbeidsmarktgegevens, die een gezonde banengroei en een verrassende opleving van de loonstijgingen in de particuliere sector lieten zien, en een sterker dan verwachte prestatie van de economie, zal waarschijnlijk de balans doen doorslaan naar een nieuwe renteverhoging volgende maand."

Nieuw-Zeeland Q1 2023 CPI inflatie

Statistics New Zealand publiceert op 20 april de inflatiecijfers over het eerste kwartaal. Economen suggereren dat de CPI-inflatie op jaarbasis uitkomt op 7,1% en op kwartaalbasis op 1,7%.

Marktanalisten zijn van mening dat barre weersomstandigheden en hoge voedselprijzen de inflatie dicht bij het cijfer van 7,2% in het laatste kwartaal van 2022 kunnen houden.

Economen van de schatkist merkten in een rapport op dat de inflatie van Nieuw-Zeeland ruwweg in derden kan worden verdeeld: een derde komt van overmatige vraag veroorzaakt door overheidsuitgaven en lage rentetarieven, nog eens een derde komt van aanbodschokken uit het buitenland en nog eens een derde is onbekend.

PBoC Rentebesluit

Donderdag zal de People's Bank of China (PBoC) naar verwachting haar rentebesluit bekendmaken. Economen voorspellen dat het bestuur de rente waarschijnlijk ongewijzigd zal laten. Maandag hield de Chinese centrale bank de 1Y Medium-term Lending Facility (MLF) rente onveranderd op 2,75%.

Analisten van ING schreven in een rapport dat "de actie aangeeft dat de PBoC zich niet bijzonder zorgen maakt over het herstel van de Chinese economie. Dit zou enige verlichting moeten bieden aan de markt, die nu verwacht dat het BBP-rapport voor 1Q23 in lijn zal zijn met de verwachtingen. De consensusverwachting gaat uit van een bbp-groei van 4,0% op jaarbasis (ING f 3,8% YoY)."

De analisten van de Nederlandse bank suggereerden dat "we daarom verwachten dat de PBoC de rente ongewijzigd zal houden. Het is onwaarschijnlijk dat de centrale bank zal verhogen als de economie nog niet volledig is hersteld. En renteverlagingen zijn nog steeds mogelijk als het herstel trager verloopt dan nodig."

Britse detailhandelsverkopen in maart

Het Office for National Statistics (ONS) zal in maart gegevens publiceren over de Britse detailhandelsverkopen. Economen voorspellen een daling van 3,1% op jaarbasis en een daling van 0,5% op maandbasis.

Volgens de laatste studie van KPMG en het British Retail Consortium (BRC) stegen de totale detailhandelsverkopen in maart met 5,1%, vergeleken met 3,1% in maart 2022, boven het driemaandsgemiddelde van 4,8%. Economen merkten op dat shopping op moederdag een kleine boost gaf.

