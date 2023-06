Britse hoge inflatiecijfers verhogen de druk op de BoE

Juni 21, 2023 13:41

De "Super Thursday" van de Bank of England (BoE) zal later deze week de aandacht trekken, omdat het verwachte rentebesluit de valutaparen op basis van het Britse pond kan beïnvloeden. Als de BoE de leenkosten opnieuw verhoogt, zou dat de 13e keer op rij zijn.

De Britse inflatie kwam in mei uit op 8,7% op jaarbasis, onveranderd ten opzichte van de voorgaande maand. In een reactie op de inflatiecijfers zeiden analisten van PricewaterhouseCoopers (PwC): "Hogere inflatie betekent dat de druk op de inkomens van huishoudens nog niet voorbij is, ondanks de sterke loongroei. Het bevestigt ook een renteverhoging van de Bank of England morgen en betekent dat een renteverhoging in augustus nu waarschijnlijker is dan niet."

Donderdag komt de Zwitserse Nationale Bank (SNB) bijeen en wachten beleggers op de bekendmaking van het monetaire beleid. Hoewel de Zwitserse economie de problemen van andere economieën in Europa niet lijkt te delen, heeft de gouverneur van de SNB gezworen de kerninflatie te beheersen die hoger is dan de doelstelling van de centrale bank.

Rentebesluit van de Bank of England

Donderdag maakt het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE zijn rentebesluit bekend. Uit een peiling van Reuters onder economen op 14 juni bleek dat iedereen verwachtte dat de Britse centrale bank in zijn komende vergadering nog eens 25 basispunten renteverhoging zou doorvoeren. Tweeënvijftig van de vierenzestig ondervraagde economen suggereerden dat de bankrente eind augustus een piek zal hebben bereikt, waarbij de mediane prognose op 5,00% zal liggen.

Een CNBC-rapport dat analisten van Goldman Sachs (GS) citeert, zei dat "GS verwacht dat de MPC zijn relatief dovish-positie zal behouden gezien de veerkrachtige groei, kleverige loondruk en hoge kerninflatie, en dat het verder zal worden geduwd in meer 25 basispuntverhogingen door sterker dan verwachte gegevens, uiteindelijk een eindpercentage van 5,25% bereiken met risico's die opwaarts zijn vertekend."

Analisten van ING schreven in een rapport dat op 16 juni werd gepubliceerd dat hun basisscenario "een renteverhoging van 25 basispunten is, hoogstwaarschijnlijk gesteund door zeven commissieleden, waarbij twee (Silvana Tenreyro en Swati Dhingra) voor geen verandering stemden. Een verdere verhoging van 25 bp in augustus is waarschijnlijk als de inflatiecijfers hoog blijven komen."

Rentebesluit Zwitserse Nationale Bank

De SNB wordt de tweede grote Europese bank die deze week haar rentebesluit bekendmaakt. De meeste marktanalisten verwachten een renteverhoging van 25 basispunten door de raad van bestuur van de SNB naarmate de inflatoire druk afneemt. Economen zijn het echter oneens over de verwachte rentepiek en of de SNB zou stoppen bij 1,75% of verder zou stijgen naar 2,0%. De voorzitter van de raad van bestuur van SNB, Thomas Jordan, heeft zijn bezorgdheid geuit over het hoge kerninflatiecijfer van de afgelopen maanden, hoewel de Zwitserse inflatie over het algemeen veel lager is dan de groei van de consumentenprijzen in andere Europese economieën.

Een rapport van Bank of America zei: "We denken dat de SNB in juni nog een verhoging van 25 bp zal leveren, met een risico voor 50 bp ... En hoewel nog steeds afhankelijk van gegevens, is dit waarschijnlijk de laatste stijging in deze cyclus."

Britse detailhandelsverkopen in mei

Slechts een dag na de renteaankondiging van de BoE zal het Office for National Statistics (ONS) zijn gegevens over de detailhandelsverkopen van mei publiceren. Financiële analisten voorspellen een daling van 2,6% op jaarbasis en een daling van 0,2% op maandbasis.

Uit een rapport van het British Retail Consortium (BRC) over de detailhandelsverkopen bleek dat de verkoop vertraagde tot het laagste niveau in zes maanden, waarbij drie feestdagen in dezelfde maand consumenten niet konden overtuigen om meer te kopen.

