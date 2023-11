Britse CPI-inflatie bereikt laagste punt in twee jaar

November 15, 2023 14:47

De Britse CPI-inflatie daalde in oktober tot 4,6%, het laagste niveau in de afgelopen twee jaar. De daling van het cijfer overtrof de verwachtingen van analisten, waarbij sommige economen opmerkten dat het de grootste daling sinds 1992 was. Ondanks het feit dat de inflatie daalde, blijven de cijfers van het Verenigd Koninkrijk hoog in vergelijking met de Verenigde Staten en de eurozone. Het Britse pond verloor wat terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat marktanalisten suggereren dat de Bank of England (BoE) haar monetaire beleidsplannen opnieuw zou kunnen evalueren.

Amerikaanse CPI-inflatie lager dan verwacht in oktober

De Amerikaanse inflatiecijfers zorgden voor een lichte verrassing, aangezien zowel de totale CPI als de kern-CPI met respectievelijk 3,2% en 4,0% iets lager uitkwamen dan verwacht. In een reactie op de CPI-gegevens schreven economen van ING dat "de Federal Reserve hier behoorlijk blij mee moet zijn en het is niet verwonderlijk dat het de marktverwachtingen heeft versterkt dat de beleidsrente zijn hoogtepunt heeft bereikt. Slechts 1,5bp verkrapping is nu ingeprijsd tegen de FOMC-vergadering van januari 2024, en meer dan 90bp aan renteverlagingen wordt nu verwacht tegen het einde van volgend jaar."

Amerikaanse detailhandelsverkopen rapport van oktober

Later vandaag zal het US Census Bureau gegevens vrijgeven over de detailhandelsverkopen in oktober. Economen verwachten een daling van 0,3% op maandbasis, terwijl de detailhandelsverkopen exclusief autoverkopen gelijk kunnen blijven. Het bestuur van de Fed houdt rekening met dergelijke rapporten bij het aanpassen van haar monetaire beleid, omdat ze laten zien hoe consumenten reageren op stijgende rentetarieven enz.

In een reactie op de consumentenprijzen zeiden de economen van Commerzbank dat "de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober verrassend ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. De jaar-op-jaar rente daalde van 3,7% naar 3,2%", eraan toevoegend dat het onwaarschijnlijk is dat de Fed nog een renteverhoging zal doorvoeren.

Britse detailhandelsverkopen zullen waarschijnlijk dalen in oktober?

Vrijdag is het de beurt aan het Office for National Statistics (ONS) om de gegevens over de detailhandelsverkopen voor de maand oktober bekend te maken. Marktanalisten verwachten dat het rapport een aanzienlijke daling van 1,5% op jaarbasis zal laten zien, waarmee het negatieve momentum wordt hervat, terwijl ze op maandbasis een stijging van 0,3% voorspellen.

De BRC-KPMG Retail Sales Monitor (RSM), een maandelijkse maatstaf voor de prestaties van de Britse detailhandelsverkopen, zei dat in de periode augustus-oktober de totale detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk met 2,5% zijn gestegen, lager dan de gemiddelde groei over 3 maanden van 3,1% en de gemiddelde groei over 12 maanden van 4,2%. De analisten van BRC suggereerden dat "veel huishoudens ook hun kerstuitgaven uitstellen in de hoop dat ze een koopje kunnen doen in de komende Black Friday-uitverkoop."

Verrassing Chinese detailhandelsverkopen aan de positieve kant

Goed nieuws over de toestand van de Chinese economie kwam van het bureau voor de statistiek van het land, aangezien uit een rapport bleek dat de chinese detailhandelsverkopen vorige maand met 7,6% op jaarbasis zijn gestegen, boven de 7% groei die door een peiling van Reuters werd voorspeld. De industriële productie steeg in oktober met 4,6% j-o-j, terwijl marktanalisten een stijging van 4,4% hadden verwacht.

De investeringen in de vastgoedsector daalden echter met 9,3%, zo een 0,2% meer dan verwacht, wat het hoofd van de statistiekdienst ertoe bracht op te merken dat de sector zich in een "overgangsperiode van aanpassing" bevindt.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.