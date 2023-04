BoJ-rentebesluit: komen er verrassingen?

April 26, 2023 14:12

Het rentebesluit van de Bank of Japan (BoJ) en de voorlopige bbp-cijfers uit de Verenigde Staten en de eurozone zijn de belangrijkste releases voor de rest van de week.

De Australische dollar bereikte een dieptepunt van zes weken nadat de RBA-gemiddelde CPI in Q1 2023 de verwachtingen miste en op jaarbasis uitkwam op 6,6%.

In een reactie op de de-dollariseringsgesprekken suggereerden analisten van Goldman Sachs in een rapport dat "we daar tot nu toe geen bewijs van zien in de gegevens (bijvoorbeeld, zelfs het stijgende aandeel van Brazilië in de CNY-reserves verving CAD, niet de dollar), en onze sterke mening is dat er momenteel geen echte kanshebber is."

BoJ Rentebesluit

Het bestuur van de BoJ komt vrijdag bijeen om te beslissen over de rente. Economen verwachten dat de BoJ de leenkosten on hold zal houden. Dit wordt de eerste bestuursvergadering sinds Kazuo Ueda werd benoemd tot de nieuwe BoJ-gouverneur.

Analisten van UOB Group verwachten niet dat de BoJ zijn monetaire beleid zal wijzigen, althans niet in deze vergadering. "We verwachten dat Ueda de afbouw in twee grote stappen zal uitvoeren: 1) Een langdurige periode (april tot december 2023) van forward guidance om de markt voor te bereiden op een ordelijke exit van het ultra-gemakkelijke monetaire beleid van BOJ, wat ook een verbreding van de handelsrange van de 10-jaars JGB-rente (tot +/- 100bps) kan inhouden. 2) We verwachten dat de normalisatie van het monetaire beleid pas begin 2024 zal beginnen - YCC zal worden verlaagd en de negatieve beleidsoproep zal stijgen van -0,1% naar 0% in januari 2024 MPM." merkten ze op in een rapport.

De analisten van ING zeiden in een reactie op de komende vergadering van de BoJ: "Renteverhogingen zijn dit jaar onwaarschijnlijk, maar aanpassingen aan de Yield Curve Control zijn al in juni mogelijk. Een optie zou zijn dat de BoJ zich richt op de rente op 5-jaars staatsobligaties (JGB's) in plaats van het huidige beleid, dat de 10-jaarsrente beperkt tot 0,5%."

Tokyo CPI rapport van april

Het Japanse statistiekbureau zal naar verwachting de Tokyo CPI-inflatiegegevens over april vrijgeven. Economen verwachten dat de totale inflatie op jaarbasis uitkomt op 2,6%, lager dan de 3,3% in maart.

De gouverneur van de BoJ, Kazuo Ueda, vertelde de Japanse parlementsleden dat het gepast zou zijn om de Yield Curve Control (YCC) te handhaven en het monetaire beleid te versoepelen gezien de huidige economische, prijs- en financiële ontwikkelingen. Hij voegde eraan toe dat als de lonen en de inflatie meer stijgen dan verwacht, de centrale bank van Japan het monetaire beleid kan verkrappen door de rente te verhogen.

Voorlopige gegevens van het Q1 2023 BBP in de Verenigde Staten en de Eurozone

De rapporten van deze week bevatten voorlopige Q1 2023 BBP-gegevens die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten en de eurozone. Op donderdag zal het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) een voorlopig bbp-rapport rapporteren dat naar verwachting een groei van 2% op kwartaalbasis zal laten zien, lager dan het cijfer van 2,6% in het vierde kwartaal van het voorgaande jaar.

Het rapport van Eurostat zal naar verwachting een bbp-groei van 0,2% op kwartaalbasis en 1,4% op jaarbasis laten zien. In een rapport van de economen van de Rabobank staat dat "wij van mening zijn dat de consensus te pessimistisch is en dat we nu een relatief sterk groeicijfer verwachten voor het eerste kwartaal. We verwachten echter niet dat deze sterke groei het hele jaar door zal aanhouden, aangezien de kredietimpuls is afgenomen en het wereldwijde groeilandschap waarschijnlijk een rem zal worden."

