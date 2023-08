Beleggers kijken uit naar de Jackson Hole Symposium toespraken

Augustus 23, 2023 14:12

Het lijdt weinig twijfel dat economen over de hele wereld zich richten op het Jackson Hole Symposium. In een week die weinig belangrijke releases bevat en slechts een paar dagen voordat de herfst begint, trekt de jaarlijkse vergadering van de Federal Reserve de aandacht. Marktanalisten zullen op zoek zijn naar aanwijzingen over het monetaire beleid van de Fed terwijl de Fed probeert de inflatiecijfers naar beneden te brengen.

Het Jackson Hole Symposium begint morgen

Het Jackson Hole Economic Symposium 2023 loopt van 24 – 26 augustus. Economen zullen naar verwachting luisteren naar de opmerkingen van het hoofd van de Fed, Jerome Powell, over het monetaire beleid van de centrale bank en hoe dit naar verwachting de Amerikaanse economie in de komende maanden zal beïnvloeden. De analisten van Nomura suggereren echter dat "ondanks het volume van Fedspeak dat waarschijnlijk op het evenement zal plaatsvinden, we denken dat het onwaarschijnlijk is dat er veel nieuwe richtlijnen voor kortetermijnbeleid zullen zijn."

Opgemerkt moet worden dat de notulen van de Fed vorige week onthulden dat de meerderheid van de Fed-functionarissen eigenlijk voorstander was van verdere renteverhogingen, wat suggereert dat de inflatie onaanvaardbaar hoog blijft, gezien "aanzienlijke opwaartse risico's voor inflatie".

Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting ook de conferentie bijwonen met enkele marktexperts die suggereren dat haar toespraak misschien nog interessanter is dan die van Powell, terwijl de ECB probeert de verhoogde inflatie aan te pakken.

Dinsdag zei de president van de Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, dat "als de inflatie hoog blijft en de vraag geen signaal geeft dat deze waarschijnlijk zal dalen, het een strakker monetair beleid zou vereisen. Consumentenbestedingen, economische kracht maken het mogelijk dat de Amerikaanse economie weer kan versnellen voordat de inflatie afkoelt."

RBA zou de rente in september on hold kunnen zetten?

UOB-analisten suggereerden in een notitie aan beleggers dat de Reserve Bank of Australia (RBA) de rentetarieven ongewijzigd zou kunnen houden in zijn komende bestuursvergadering in september.

Het rapport merkte op dat "de RBA de tarieven twee opeenvolgende maanden ongewijzigd heeft gehouden, en na de reeks gegevens denken we dat ze het beleid ongewijzigd zullen houden tijdens de volgende twee vergaderingen op 5 september en 3 oktober, tenzij we opwaartse inflatieverrassingen krijgen van CPI-gegevens van juli op 30 augustus en augustus CPI-gegevens op 27 september. We denken echter dat er een kans is dat het dit jaar nog een laatste keer zal stijgen, waardoor het doel van de contante rente naar een piek van 4,35% wordt gebracht. In termen van timing zal dit waarschijnlijk gebeuren op de vergadering van 7 november, na de release van de 3Q23 CPI op 25 oktober. "

Tokyo CPI Inflatierapport

Donderdag publiceert het Japanse statistiekbureau zijn Tokyo CPI-inflatierapport voor de maand augustus. Volgens de voorspellingen van economen zal de Tokyo CPI-inflatie waarschijnlijk dalen tot 3% op jaarbasis. Indien bevestigd, zou het cijfer 0,2% lager zijn in vergelijking met de lezing van juli.

De kernconsumentenprijzen van Japan stegen in juli met 3,1% op jaarbasis, volgens een rapport gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie. De kerninflatie-index, exclusief voedsel- en energieprijzen, steeg met 4,3% op jaarbasis. De stijging van de kernconsumentenprijsindex kwam overeen met de prognose van analisten en volgde op een stijging van 3,3% in de voorgaande maand.

