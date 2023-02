Beleggers kijken uit naar Amerikaans CPI-inflatierapport

Februari 14, 2023 12:35

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport is het Valentijnsdagcadeau waar beleggers en traders op hebben gewacht. Het rapport zal bepalen of de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) kiest voor verdere verkrapping van het monetaire beleid. In het Verenigd Koninkrijk heeft de FTSE 100-index een nieuwe recordhoogte bereikt, aangezien deze in 2023 blijft stijgen.

Amerikaans CPI-inflatierapport: komen er verrassingen?

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport van januari zal vandaag het nieuws domineren. Gegevens gepubliceerd door het Bureau of Labour Statistics (BLS) zullen naar verwachting laten zien dat de totale en kern-CPI-inflatie voor de maand met 0,4% zal stijgen. Dit zou Fed-voorzitter Jerome Powell en de raad van bestuur van de centrale bank kunnen dwingen om te zoeken naar meer renteverhogingen in de toekomst, omdat de strijd tegen de inflatie complex kan worden.

Een rapport vrijgegeven door de OCBC Bank merkte op dat "als de desinflatietrend in de VS tekenen van vertraging vertoont, het risicosentiment onder druk kan komen te staan en de USD verdere steun kan vinden. Als de desinflatietrend echter verankerd blijkt in plaats van hobbelig (d.w.z. CPI komt zachter binnen dan verwacht), dan zou een hervatting van de USD-zachtheid kunnen terugkeren. "

Brits CPI-inflatierapport verschijnt op woensdag

De belangrijkste CPI-inflatiegegevens van januari, gepubliceerd door het Office for National Statistics (ONS), zullen woensdagochtend de focus zijn van beleggers en handelaren. Economen suggereren dat de cijfers naar verwachting een totale inflatievertraging tot 10,1% op jaarbasis zullen laten zien.

Sommige marktdeelnemers zijn van mening dat, nu de loongroei hoger is, de Bank of England (BoE) misschien iets langer op koers moet blijven dan ze zou willen als de inflatie de komende maanden niet onder de 10% daalt.

De nieuwe gouverneur van BoJ om het beleid te veranderen?

Onder verwijzing naar een document dat aan het Japanse parlement is voorgelegd, suggereerde een Reuters-rapport dat de opvolger van Haruhiko Kuroda Kazuo Ueda zal zijn, een econoom en voormalig lid van de beleidsraad van BoJ. Mediaberichten in de afgelopen dagen benadrukten dat vicegouverneur Masayoshi Amamiya de primaire kandidaat was, maar zijn ontkenning leidde ertoe dat de regering voor Ueda koos.

In een commentaar op het monetaire beleid van de BoJ op vrijdag, merkte Ueda op dat "het huidige beleid van de Bank of Japan gepast is. De monetaire verruiming moet worden voortgezet. Ik denk dat het belangrijk is dat onze besluitvorming logisch is en dat onze verklaringen gemakkelijk te begrijpen zijn."

Japanse bbp-groei vertraagt tot 1,1% in 2022

Volgens voorlopige gegevens gepubliceerd door de Japanse overheid, groeide het bbp van het land met 1,1% in 2022 ten opzichte van 2021, maar het tempo vertraagde van 2,1% in 2021. Terwijl de uitvoer van goederen en diensten met 4,9% steeg, steeg de invoer in dezelfde categorie met 7,9%.

De Europese Commissie heeft haar bbp-prognose gepubliceerd

De Europese Commissie (EC) heeft maandag haar nieuwe winterprognoses vrijgegeven. De EC verhoogde haar groeiprognoses in 2023 omdat ze niet langer een recessie in 2023 verwacht.

In plaats daarvan verwachten de prognoses nu dat het bbp van het euroblok in 2023 met 0,9% zal stijgen, tegen de 0,3% die drie maanden geleden werd voorspeld.

IMF zegt dat monetaire verkrapping waarschijnlijk in 2024 zal eindigen

Sprekend op de World Government Summit in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), suggereerde het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, dat de wereldwijde markten een goede reden hebben om optimistisch te zijn.

Meer specifiek zei Georgieva: "we hebben markten die verliefd zijn op goed nieuws, en ze houden hun oren niet open voor de meer neutrale genuanceerde boodschap die ze krijgen van de Fed, van de Europese Centrale Bank. Markten horen het eerste deel van de zin, maar horen het tweede niet."

