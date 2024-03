Bank of Canada beslist over tarieven, goudprijzen stijgen

Maart 05, 2024 14:32

Een week van belangrijke financiële gegevens, waaronder het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport, is net begonnen. De monetaire beleidsvergadering van de Bank of Canada (BoC) vindt woensdag plaats, terwijl de Australische bbp-gegevens voor het laatste kwartaal van 2023 door analisten onder de loep zullen worden genomen.

De goudprijs steeg dinsdagochtend dicht naar een recordhoogte in drie maanden en handelde boven $2.120 per ounce. Een reeks teleurstellende Amerikaanse cijfers die vrijdag werden gepubliceerd en opmerkingen van sommige beleidsmakers van de Fed hebben de goudprijs opgedreven, terwijl analisten nu juni zien als een mogelijke optie voor de eerste renteverlaging door de Fed.

Australië BBP Q4 2023 Rapport

Woensdagochtend publiceert het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn BBP-gegevensrapport over het vierde kwartaal van 2023. Economen voorspellen dat de bbp-groei waarschijnlijk zal stijgen tot 0,3% op maandbasis, maar ze verwachten ook dat deze zal dalen tot 1,4% op jaarbasis.

In een ING-rapport dat op 29 februari werd gepubliceerd, stond dat "we een kwartaal-op-kwartaalprognose van 0,2% hebben voor het bbp in 4Q23, maar we hebben net een positief particulier capex-cijfer voor het kwartaal gehad, dus de risico's voor deze prognose zijn al opwaarts gericht. De bijdrage aan het bbp van de netto-uitvoer wordt bekendgemaakt op 5 maart, de dag voor de publicatie van het bbp, wat ook een opwaardering van de prognose kan ondersteunen. Onder voorbehoud van aannames over voorraden, die volgens ons dit kwartaal zullen afwikkelen nadat ze de groei in 3Q23 hebben verhoogd."

Rentebesluit van de Bank of Canada

De Bank of Canada (BoC) zal naar verwachting woensdagmiddag haar rentebesluit bekendmaken. De consensus onder economen is dat de BoC op dit moment waarschijnlijk zal afzien van het verlagen van de rente.

Tijdens zijn laatste vergadering uitte de raad van bestuur van de BoC zijn twijfels of de totale inflatie zou kunnen dalen en de doelstelling van 2% van de bank dit jaar zou kunnen bereiken. Sommige marktanalisten suggereren dat de BoC in juni zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente, afhankelijk van de daling van de inflatie.

Royce Mendes, senior econoom van Desjardins, vertelde financiële verslaggevers van CTV News: "Ik verwacht op zijn minst dat de Bank of Canada een meer holistische kijk op de inflatie-indicatoren zal hebben en de vooruitgang zal erkennen die we zien bij het temmen van de onderliggende inflatiedruk. Als ze dat niet doen, zou ik dat als een zeer, zeer agressief signaal beschouwen."

Tokyo CPI-rapport februari 2024

Volgens het Japanse bureau voor de statistiek steeg de Tokyo CPI met 2,6% op jaarbasis, tegen 1,8% in januari. Dit was de eerste keer dat de Tokyo CPI steeg in de afgelopen drie maanden. De Tokyo CPI exclusief Fresh Food, Energy daalde van 3,3% in de eerste maand van het jaar naar 3,1% op jaarbasis.

De Japanse minister van Financiën, Yoshitaka Shindo, vertelde nieuwsverslaggevers dat "de regering ernaar zal streven ervoor te zorgen dat Japan een loongroei ziet die de inflatie overtreft, zodat de economie niet terugkeert naar een periode van langdurige prijsdalingen." De Japanse plaatsvervangend kabinetschef Hideki Murai zei dat de Bank of Japan (BoJ) moet beslissen wanneer zij een einde wil maken aan de negatieve rente, eraan toevoegend dat de lonen geleidelijk stijgen, evenals de economische groei.

US ISM Services PMI februari 2024

Het Institute for Supply Management (ISM) publiceert dinsdag zijn PMI-cijfer voor de maand februari. Marktanalisten suggereren dat het PMI-cijfer zal uitkomen op 53,0, lager dan het cijfer van 53,4 dat in januari werd geregistreerd, maar nog steeds wijst op expansie.

Een stand boven de 50 geeft aan dat de dienstensector groeit, wat de Amerikaanse dollar (USD) zou kunnen stimuleren. Een stand onder de 50 geeft aan dat de activiteit in de dienstensector afneemt, waardoor de Amerikaanse munt zwakker wordt.

