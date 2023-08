Markten richten zich op Amerikaanse inflatie en Britse bbp-rapporten

Augustus 09, 2023 14:06

Amerikaanse inflatie en Britse bbp-gegevens zullen de twee belangrijkste releases voor de rest van deze week zijn, waarbij marktanalisten wachten om de bijbehorende rapporten onder de loep te nemen. Deze rapporten zullen naar verwachting het monetaire beleid van respectievelijk de Federal Reserve (Fed) en de Bank of England (BoE) beïnvloeden.

In het Verenigd Koninkrijk zei het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) dat de Britse economie, die 0,5% onder het niveau van vóór de pandemie ligt, pas in het derde kwartaal van 2024 boven dat niveau zal stijgen. Analisten van NIESR merkten op dat "de drievoudige aanbodschokken van Brexit, Covid en de Russische invasie van Oekraïne, samen met de monetaire verkrapping die nodig is geweest om de inflatie naar beneden te brengen, de Britse economie zwaar hebben beïnvloed."

Een enquête van S&P Global suggereerde dat "het mogelijk is, maar niet zeker, dat de Australische economie een 'soft landing' kan beheren met een inflatie die daalt tot het doelbereik van de RBA." Het rapport merkte op dat "het belangrijkste risico is dat de inflatie in Australië plakkeriger is dan verwacht en dat de RBA de rentetarieven sterker moet verhogen. Als de stijging van de Australische werkloosheid kan worden beperkt tot ongeveer één procentpunt, zouden de economische en financiële gevolgen beheersbaar moeten blijven."

Amerikaanse CPI-inflatie rapport juli

Op donderdag zal het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) de inflatiegegevens van het land voor de maand juli vrijgeven. Economen suggereren dat de CPI-inflatie op maandbasis met 0,2% is gestegen tot 3,3% op jaarbasis. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2% vastgesteld die het afgelopen jaar met moeite is bereikt.

Analisten suggereren dat een opleving van de inflatie kan worden verwacht omdat de energieprijzen hoger zijn in vergelijking met de cijfers van vorig jaar. De voorzitter van de Philadelphia Federal Reserve Bank, Patrick Harker, zei dat "we vooruitgang boeken tegen de inflatie. Het is een langzame vooruitgang geweest en ik ben op mijn hoede voor eventuele opnieuw opduikende prijsdruk. We blijven onwrikbaar vasthouden aan onze inzet om de inflatie weer op het doel te brengen. Ik verwacht dat slechts een bescheiden vertraging van de economische activiteit gepaard zal gaan met een langzame maar zekere desinflatie."

Britse BBP-rapport van Q2 2023

Vrijdag publiceert het Office for National Statistics (ONS) de bbp-gegevens van het Verenigd Koninkrijk voor het tweede kwartaal van het jaar. Economen voorspelden dat de Britse economie in juni met 0,2% op maandbasis groeide en daarmee terugkeerde naar positief terrein. Op kwartaalbasis zal de bbp-groei van het VK naar verwachting uitkomen op 0,2% op jaarbasis.

Economen van Société Générale merkten op dat "we Q1 BBP-groei van 0,1% QoQ (0,3% YoY) voorspellen, hetzelfde als Q1, dankzij een herstel in juni bbp-groei van 0,2% na de krimp van -0,1% in mei. De BoE voorspelt een groei van ongeveer 0,2% in H1 en een vergelijkbaar tempo op korte termijn."

Chinese consumentenprijzen dalen in juli

Eerder vandaag meldde het National Statistics Bureau of China dat de consumentenprijsindex in juli op jaarbasis met 0,3% is gedaald, maar met 0,2% is gestegen in vergelijking met juni. Dit was de eerste daling op jaarbasis in de afgelopen tweeënhalf jaar.

De analisten van Oxford Economics schreven in hun rapport dat "de zwakke opvolging van de vraag in China in Q2 kan worden toegeschreven aan de relatief beperkte stimulering aan de vraagzijde tijdens Covid, jaren van aanscherping van de regelgeving en een aanhoudende correctie op de woningmarkt", eraan toevoegend dat ze verwachten dat de inflatie dit jaar met 0,5% zal groeien en de producentenprijsindex met 3,5% zal dalen.

