Amerikaans CPI-inflatierapport cruciaal voor rentebesluit Fed

Juni 13, 2023 15:30

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport over mei zal later vandaag de aandacht trekken van beleggers, slechts 24 uur voordat de Fed zijn rentebesluit bekendmaakt. In het Verenigd Koninkrijk daalde het werkloosheidspercentage in de drie maanden tot april tot 3,8%, hoewel analisten een cijfer van 4,0% verwachtten.

In een reactie op het werkloosheidsrapport suggereerden economen dat hoewel de lezing goed nieuws is voor de Britse economie, de Bank of England de rente mogelijk langer dan verwacht hoger moet houden.

In China kondigde de centrale bank van het land haar besluit aan om de zevendaagse omgekeerde reporente te verlagen, wat hintte op verdere versoepeling van het monetaire beleid in de toekomst en waardoor de yuan een dieptepunt van zes maanden bereikte ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Zal Amerikaanse CPI-lezing van mei het Fed-beleid beïnvloeden?

Een van de belangrijkste releases deze week zijn de Amerikaanse CPI-inflatiegegevens in mei, die zullen worden verstrekt door het Bureau of Labour Statistics (BLS). Het inflatierapport van mei is belangrijk omdat het meer inzichten zal geven over de consumentenprijzen waarmee de Fed rekening zal houden in deze komende monetaire beleidsvergadering.

Economen suggereren dat de totale inflatie in de laatste maand van het voorjaar op jaarbasis is gedaald tot 4,1%, maar de kern-CPI is waarschijnlijk onveranderd gebleven op 5,3%. Een rapport gepubliceerd door ING op 9 juni zei: "Het CPI-rapport van dinsdag zou de prijsstelling nog verder kunnen zien bewegen in het voordeel van een verhoging - momenteel is de consensus dat de kern-CPI op maandbasis op 0,4% uitkomt, maar als we een schok van 0,5% krijgen, zou dat voldoende kunnen zijn om voldoende FOMC-leden te overtuigen om voor een verhoging te stemmen."

Groeit het Britse bbp in april?

Het Office for National Statistics (ONS) zal zijn maandelijkse BBP-rapport publiceren. Marktanalisten suggereren dat de Britse economie in april met 0,2% op maandbasis is gegroeid en wat terrein heeft gewonnen in vergelijking met het cijfer van -0,3% in maart.

De Britse Kamers van Koophandel (BCC), een lobbygroep voor bedrijven, zei dat de economie van het land waarschijnlijk een recessie zou vermijden. Het BCC-rapport merkte op: "we liggen op koers om slechts ternauwernood een recessie te voorkomen. Met anemische groeicijfers die in de toekomst worden voorspeld, is er een reëel gevaar om op elk moment terug te glijden naar recessiegebied," voorspellend dat het bbp in 2023 met 0,3% zou groeien.

De Confederation of British Industry (CBI) volgde dit voorbeeld met de BCC-prognose, waarbij het zijn vorige prognose terugdraaide van een daling van 0,4% dit jaar en nu een groei van 0,4% verwacht.

Morgan Stanley suggereert dat Amerikaanse dollar kan versterken

Analisten van Morgan Stanley suggereren dat de Amerikaanse munt het potentieel heeft om te stijgen ten opzichte van zijn concurrenten. Hun rapport aan klanten zei: "we geloven dat de USD het potentieel heeft om dit jaar geleidelijk te blijven versterken. We wijzen erop dat zelfs als de wereldeconomie erin slaagt een volledige recessie te omzeilen, de asymmetrie in de reacties van centrale banken in combinatie met ongeïnspireerde economische groeicijfers erop wijst dat beleggers waarschijnlijk een defensieve houding op de markten zullen handhaven. Bovendien maakt de positieve carry die de USD biedt het een aantrekkelijke optie voor beleggers." Traders moeten echter waakzaam blijven voor vergelijkbare voorspellingen en hun strategieën aanpassen met behulp van risicobeheerinstrumenten die ze tot hun beschikking hebben.

