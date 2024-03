Zscaler ir uzņemums, kas dibināts 2007. gadā, tas pārvalda pasaulē lielāko drošības mākoņa platformu. Tas ir viens no līderiem mākoņdrošības jomā ar vairāk nekā 2 miljardu dolāru ikgadējiem regulāriem ieņēmumiem. Vairāk par Zscaler otrā fiskālā ceturkšņa rezultātiem un analītiķu prognozi akcijām uzzināsi, ja turpināsi lasīt šo rakstu.

Nosaukums Zscaler Simbols Invest.MT5 kontā ZSUS Idejas datums 2024. gada 5. marts Pozīcijas ilgums 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena $245.00 Mērķa cena $310.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontos Max 5% Riska līmenis Augsts

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē.

Avots: TradingView - Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Zscaler 2. fiskālā ceturkšņa darbības rezultāti

Zemāk atradīsi dažus no svarīgākajiem datiem, kas publicēti uzņēmuma 2. fiskālā ceturkšņa pārskatā.

Peļņa akciju (EPS) sasniedza 0.76 USD, kas bija labāks rezultāts par prognozētajiem 0.58 USD par akciju;

Ieņēmumi pieauga līdz 525 miljoniem USD, pretstatā prognozētajiem 508 miljoniem USD;

Aprēķinātie rēķini sasniedza 628 miljonus USD, salīdzinot ar 611 miljoniem USD, kas tika prognozēti ieriekš;

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ieņēmumi pieauga par 35%;

Neto ienākumu zaudējumi sasniedza 28,5 miljonus USD, kas bija mazāki par iepriekšējā gada atbilstošā perioda 57,5 miljoniem USD.

Zscaler izdevās pārspēt lielāko daļu rādītaju, tostarp peļņu uz akciju, ieņēmumiem un rēķiniem. Savā uzrunā investoriem uzņēmuma izpilddirektors, Jay Chowdhry, norādīja, ka "vairums klientu sāk pārslēgties no tradicionālās, ugunsmūrī balstītās drošības, uz Zero Trust arhitektūru".

Zscaler Zero Trust arhitektūra ir drošības arhitektūra, kas izstrādāta, lai samazinātu tīkla uzbrukuma iespējamību un samazinātu datu pārkāpuma risku. Kiberdrošības uzņēmums izveidoja nozarē pirmo šāda veida risinājumu tirgū. Produkta lietotaju skaita pieaugums ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumam izdevās uzlabot savus fiskālos trešā ceturkšņa ieņēmumu rādītājus no 534 miljoniem USD līdz 536 miljoniem USD.

Lai gan lielākajā daļā biznesa virzienu un skaitļu pārskats bija pozitīvs, tomēr tika ziņots par neto ienākumu zudumu. Protams, tie bija mazāki zaudējumi, salīdzinot ar to pašu laiku pagājušajā gadā. Rezultātā akcijas pēc peļņas publicēšanas strauji kritās - gandrīz par 8%.

Lielākā daļa jaunāko tehnoloģiju uzņēmumu mēdz ziņot par neto ienākumu zaudējumiem, jo tie pēc iespējas vairāk naudas atkārtoti iegulda atpakaļ biznesā, lai tas varētu augt. Tomēr akciju cenas kritums var būt brīdinājuma zīme, ka investori pārnes savus līdzekļus uz tādām akcijām, kas aug straujāk, meģinot gūt peļņu no ASV buļļu tirgus.

Zscaler akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi par aizvadītajiem 3 mēnešiem, uz šo brīdi Zscaler akcijas ir saņēmušas 27 pirkšanas, 7 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākais prognozētais cenas līmenis Zscaler akcijām ir $310.00, bet zemākā mērķa cena $214.00 par akciju.

Analītiķu vērtējumā vidējā prognozētā mērķa cena Zscaler akcijām ir $261.47.

Avots: TipRanks, 2024. gada 5. marts

Idejas piemērs Zscaler akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Zscaler akciju tirdzniecībai varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai pārsniedzot pirms ziņojuma publicēšanas sasniegto augstāko cenas līmeni, kas ir $245.00;

Par mērķi izvēlamies cenu, kas ir nedaudz virs augstākās analītiķu prognozētās cenas t.i. $310.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Zscaler akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu $300.00 [($310.00 - $245.00) * 10 akcijas].



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk pirms cenas korekcijas. Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēt jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju. Tas nozīmē, ja iegādāties 10 Zscaler akcijas, komisija viena virziena darījumam būtu 0.20 USD (0.02 USD * 10 akcijas)

Tāpat arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā, kas tiktu iekasēta atverot iepriekš minēto darījumu.

Kā iegādāties Zscaler akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties akcijas ar komisijas maksu 0.02 USD apmērā par akciju, un minimālo komisiju ASV akcijām 1 USD apmērā.

Lai atvērtu darījumu:

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Dashboard panelim;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu MetaTrader WebTrader platformu un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā;

Atrodi uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader 5. Zscaler, MN1 sveču grafiks. Datu dipazons no 2018. gada janvāra līdz 2024. gada martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negrantē nākotnes veiktspēju.





Šķiet, ka Zscaler akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analīze un tirdzniecības ideja ir balstīta uz autora paša personīgo redzējumu un pieredzi.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Zscaler akciju cena tomēr varētu samazināties, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no akciju vērtības krituma, atverot Zscaler akciju CFD īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

