Dienvidāfrikas Rands: Vai gaidāmi grūti laiki?

Maijs 30, 2023 11:44

Dienvidāfrikas rands (ZAR) ir viena no valūtām, par kurām dzirdam salīdzinoši reti, un tas ir loģiski, jo Dienvidāfrikas rands nav tik globāli nozīmīga valūta, kā , piemēram, ASV dolārs vai Lielbritānijas mārciņa. Tomēr ir forex treideri, kuri mēdz to iekļaut savos tirdzniecības portfeļos, cenšoties izmantot tirgus sniegtās iespējas.

Šī bloga raksta mērķis ir sniegt jums vērtīgu ieskatu par Dienvidāfrikas randu un Dienvidāfrikas ekonomiku, kas, iespējams, jums noderēs, veicot turpmāku tirgus izpēti.

Īsumā par Dienvidāfrikas randu

Dienvidāfrikas rands ir Dienvidāfrikas kopējās monetārās zonas oficiālā valūta, kurā ietilpst Dienvidāfrika, Namībija, Lesoto un Esvatīni. Rands ir holandiešu un afrikandu vārds, kas nozīmē “grēda”. Ja domājat, kāds sakars grēdai ar randu, jūs droši vien nezināt, ka lielākās zelta atradnes Dienvidāfrikā tika atrastas grēdā, uz kuras tika uzcelta Johannesburgas pilsēta.

Dienvidāfrikas rands tika ieviests 1961. gadā. Pēc ieviešanas, nākamie 25 gadi valūtai bija smagi, valūtai ciešot no augstās inflācijas un bargajām ekonomiskajām sankcijām. Situācija ar laiku kļuva tika neapskaužama, ka 1985. gada vidū Dienvidāfrikas valdība pat bija spiesta pieņemt lēmumu uz dažām dienām apturēt forex tirdzniecību, lai apturētu valūtas straujo vērtības samazināšanos.

Dienvidāfrikas randam nav bijis viegli nostiprināt pozīcijas pret galvenajām valūtām, jo augstā inflācija, budžeta deficīts un infrastruktūras problēmas ir bijušas liels izaicinājums valsts ekonomikas veselīgā izaugsmē.

Lai gan valstī ir daudz izaicinājumu, Pasaules bankas ziņojumā ir teikts, ka Dienvidāfrikai ir izdevies atgūt lielāko daļu no koronavīrsua pandēmijas laikā zaudētā IKP. Turklāt pēdējo gadu laikā varasiestādes ir pievērsušās investīcijām atjaunojamo energoresursu jomā, kas kopumā ir uzskatāms par pozitīvu signālu.

Dienvidāfrikas ekonomika: ieguves rūpniecība, viens no ekonomikas pīlāriem

Dienvidāfrikas ekonomika ir trešā lielākā Āfrikas kontinentā uzreiz aiz Nigērijas un Ēģiptes. Dienvidāfrikas ekonomika ir visindustrializētākā visā kontinentā. Dienvidāfrika ir labi pazīstama ar savu strauji augošo kalnrūpniecības nozari.

Boston Consulting Group publicētajā pētījumā norādīts, ka valsts kalnrūpniecības nozare veido 8% no IKP, nodrošinot darbu gandrīz 500 000 cilvēku.

Citā Johanesburgas Vitvotersrandas universitātes ziņojumā teikts, ka “Dienvidāfrikā ir rūdas rezerves, kuru vērtība pārsniedz 2,5 triljonus ASV dolāru. Dienvidāfrikā ir pasaulē lielākās platīna grupas metālu (PGM; 88%), mangāna (80%), hromīta (72%) un zelta (13%) rezerves. Tā ir arī valsts ar pasaulē otrām lielākajām titāna minerālu (10%), cirkonija (25%), vanādija (32%), vermikulīta (40%) un fluoršpata (17%) rezervēm.

Dienvidāfrikas Rezervju banka pastiprina savu monetāro politiku

Cenšoties stabilizēt inflāciju un sekojot citu centrālo banku piemēram, Dienvidāfrikas Rezervju banka (SARB) pēdējo 18 mēnešu laikā ir daudzkārt paaugstinājusi procentu likmes. Patēriņa kopējā inflācija no 7,1% martā, ir samazinājusies līdz 6,8% aprīļa mēnesī. Saskaņā ar Dienvidāfrikas statistikas biroja publicēto ziņojumu, aprīļa rādītājs bija zemākais 11 mēnešu laikā.

SARB nodrošina vēl vienu procentu likmju paaugstināšanu 25. maijā

25. maijā SARB Monetārās politikas komiteja paaugstināja aizņēmumu izmaksas par 50 bāzes punktiem, pārsniedzot tirgus prognozi par 25 bāzes punktu pieaugumu. Šobrīd procentu likmes ir sasniegušas augstāko līmeni kopš 2009. gada aprīļa.

Savā pēc sanāksmes paziņojumā SARB valde norādīja, ka kopējā inflācija saglabāsies virs inflācijas mērķa līdz šī gada trešajam ceturksnim, un atgriezīsies mērķa diapazonā tikai līdz 2025. gada otrajam ceturksnim.

SARB politikas veidotāji prognozē, ka IKP pieaugums 2024. un 2025. gadā būs attiecīgi 1,0% un 1,1%. Šogad valde prognozē pieaugumu par 0,3%.

Vai Dienvidāfrikas Rands saņem analītiķu uzticības balsojumu?

10. maijā Dienvidāfrikas rands piedzīvoja ievērojamu kritumu pret USD, sasniedzot zemāko līmeni trīs gadu laikā, vienlaikus samazinājās arī starptautisko un vietējo obligācija vērtība. Turklāt lielu nenoteiktību radīja potenciālie elektroapgādes traucējumi (zināma kā slodzes samazināšana), kas Dienvidāfrikai ir salīdzinoši raksturīgi, iestājoties ziemas periodam dienvidu puslodē.

Attēlots: Admirals MetaTrader 5 - USD ZAR, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2021. gada 2. maija līdz 2023. gada 26. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Commerzbank analītiķi prognozē, ka Dienvidāfrikas rands varētu turpināt zaudēt vērtību, pat neraugoties uz SARB īstenoto agresīvo monetāro politiku. "Rands cieš no nenoteiktības un riskiem, kas attiecas gan uz ASV parāda krīzi, gan problēmām valsts līmenī. Problēmu saraksts pašu mājās ir garš - valsts saskaras ar patstāvīgām enerģijas pārrāvumiem, ekonomikas perspektīva nav īpaši iepriecinoša, bezdarba līmenis ir augsts, kā arī pēdējie ārpolitikas lēmumi nespēlē par labu randam. Tā ir valdības atbildība,” viņi norāda savā ziņojumā.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - USD ZAR, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 26. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Goldman Sachs jaunattīstības tirgu eksperti ziņojumā par Dienvidāfrikas ekonomiku rakstīja, ka “inflācija valstī joprojām ir augsta, un SARB šobrīd ir lielu izaicinājumu priekšā. Pat zemā izaugsme nespēj slāpēt inflāciju. SARB būs jāpieņem daudzi kompromisa lēmumi laikā, kad valūtas vērtība strauji samazinās.”

Dienvidāfrikas randu tirdzniecība iesācējiem

Dienvidāfrikas rands ir viena no visvairāk tirgotajām valūtām Āfrikas kontinentā. Tādi valūtu pāri kā rands pret ASV dolāru vai rands pret Lielbritānijas mārciņu, ir iekļauti to tirgotāju portfeļos, kuri vēlas izmantot randa svārstības. Tomēr valūtu tirdzniecība ir saistīta ar risku, neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai pieredzējis treideris.

Viens no veidiem, kā samazināt tirdzniecības risku, ir uzlabot savas zināšanas. Tirdzniecība nav tikai ātrums, instinkts un pamatīgas tirgus zināšanas. Jūsu līdzekļi ir apdraudēti brīdī, kad sākat tirdzniecību. Riska pārvaldības rīki ir jūsu rīcībā, un jums vajadzētu tos prasmīgi izmantot.

Riska pārvaldība ir būtiska sastāvdaļa, lai veiksmīgi tirgotu finanšu tirgos. Tāpat kā ar jebkuru tirdzniecības instrumentu, riska pārvaldība ir ļoti svarīga ikvienam treiderim, īpaši tas attiecās uz iesācējiem. Kā treideris jūs varat tikt pakļauts tādiem riskiem, kā līdzekļu zaudēšana, jo iesācējiem bieži pietrūkst pieredze, kā rīkoties attiecīgās tirgus situācijās. Lai uzlabotu savas tirdzniecības prasmes un izredzes gūt panākumus, vislabāk būtu iemācīties izmantot riska pārvaldības rīkus. Piemēram, izmantojot stop loss orderus, lai samazinātu ar tirdzniecību saistītos riskus.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.