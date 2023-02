Vara tirdzniecība: Ko ņemt vērā?

Februāris 10, 2023 15:17

Varš noteikti nav tā izejviela par kuru bieži dzirdam finanšu ziņu virsrakstos, lai gan šī izejviela pēc vērtības atrodas trešajā pozīcijā aiz plaši tirgotā zelta un sudraba. Varš ir ārkārtīgi svarīgs metāls mūsdienu globālajā tirgū. Ņemot vērā, ka tam ir lieliskas elektrības un siltuma vadītāja īpašības, to plaši izmanto elektronikas un celtniecības nozarēs.

Šajā rakstā mēs dalīsimies ar vērtīgu informāciju, kas varētu jums noderēt, lai pieņemtu lēmumu, vai varš ir piemērots jūsu tirdzniecības portfelim.

Īsa informācija par varu

Varš dabā retumis ir sastopams brīvā veidā, tomēr lielāko daļu vara iegūst no sulfīdu un oksīdu rūdām. Arheologi daudzos pasaules reģionos ir atraduši no vara izgatavotus artefaktus, un vecākie no tiem ir datēti ar 8000. gadu pirms mūsu ēras. Zīmīgi, ka viens no populārākajiem ASV simboliem, Brīvības statuja, satur vairāk nekā 170 000 mārciņu vara.

Saskaņā ar ASV Tirdzniecības departamenta Starptautiskās tirdzniecības administrācijas publicētajiem datiem, Čīle ir lielākais vara ražotājs pasaulē, saražojot 1/3 no visa globālā tirgus apjoma, ražošanas apjoma ziņā ASV un Indonēzija ieņem attiecīgi otro un trešo vietu.

Varš tiek izmantots ļoti plaši, tas ir sastopams gan mūsu mājas elektroinstalācijās, santehnikā, sadzīves tehnikā gan būvniecībā. Lai izgatavotu vienu auto, tam tiek izmantots aptuveni 60 mārciņas šī metāla. Varš ir 100% pārstrādājams, ir pat viedokļi, ka 80% no līdz šim saražotā vara apjoma joprojām tiek izmantoti.

Varu izmanto arī metālu sakausējumos. Bronza un misiņš ir divi no vispazīstamākajiem šādiem sakausējumiem, kur tiek izmantots varš. Varu izmanto arī datoros, lai uzlabotu mikroshēmu veiktspēju. Varš mikroshēmās tiek izmantos, lai palīdzētu pārsūtīt gan elektriskos, gan termiskos signālus. Varš ir lieliska izvēle izmantošanai elektriskajās ķēdēs, jo tas spēj vadīt elektrību bez pārkaršanas.

Kādas ir bijušas vara cenas izmaiņas izejvielu tirgos?

Vara cena vēsturiski ir bijusi ļoti svārstīga. Ņemot vērā, ka dēļ koronavīrusa pandēmijas valdības visā pasaulē ieviesa ierobežojumus, sākotnēji vara cena nokritās līdz 2,2 USD par mārciņu, kas bija zemākais līmenis pēdējo 4 gadu laikā. Tomēr nākamie mēneši bija pozitīvi, vara cenai pieaugot, un sasniedzot augstāko cenas līmeni vairāku gadu laikā, tas notika 2022. gada 1. martā, kad vienas vara mārciņas cena sasniedza 4,7 USD.

Avots: Admirals MetaTrader 5 – Cooper (1,000 lbs.) / USX , MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2023. Gada 9. februāra līdz 2017. Gada 1. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Neraugoties uz cenas svārstībām 2022. gada novembrī un decembrī, vara cena 2023. gada janvārī atkal pieauga, sasniedzot 4,2 USD par mārciņu (26. Janvārī). Saskaņā ar Marketwatch datiem, vara cena pēdējo trīs mēnešu laikā ir pieaugusi par 8,3%, bet kopš gada sākuma cena ir augusi par 7,1%.

Avots: Admirals MetaTrader 5 – Cooper (1,000 lbs.) / USX , D1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Vara cenas prognozes

Tirgus analītiķiem runājot ar CNBC, viņi uzsvēra, ka globālos tirgus 2023. gadā, visticamāk, izjutīs vara deficītu. Spiedienu uz šo deficītu vēl vairāk varētu radīt problēmas piegāžu plūsmās no Dienvidamerikas, kā arī pieprasījuma pieaugums.

Citi analītiķi gan ir pretējās domās, norādot, ka cenas pēdējā laikā ir saglabājušās salīdzinoši zemas, pat neraugoties uz Ķīnas valdības lēmumu atteikties no Covid nulles politikas. Starptautiskā finanšu institūta ekonomisti, runājot ar Business Insider, sacīja, ka “lai kas arī notiktu Ķīnā, nekas neliecina, ka Covid nulles politikas atcelšana būtu veicinājusi globālās ekonomikas izaugsmi, ja ņemam vērā izejvielu cenas. Turklāt pēc tam, kad norima sākotnējais nemiers tirgos pēc Ķīnas paziņojuma par ierobežojumu atcelšanu, naftas cenas nav pieaugušas un vara gadījumā, cenas ir pat samazinājušās. Turklāt mēs tuvojamies globālajai recesijai."

Saskaņā ar Goldman Sachs prognozēto, vara cena 2023. gadā svārstīsies pie 9750 USD par tonnu, bet pēc tam 2024. gadā pieaugs līdz vidēji 12 000 USD. Goldman Sachs ekonomisti norāda, ka laikā no 2023. līdz 2025. gadam Čīles ražošanas apjomi, visticamāk, samazināsies.

Savukārt Bank of America decembra beigās publicētais ziņojums liecina, ka bankas analītiķi attiecībā uz varu saglabā piesardzīgu optimismu. Savā ziņojumā viņi atzīmēja, ka “mēs saglabājam piesardzību attiecībā uz 2023. gadu, sagaidot, ka cenas pirmajā ceturksnī būs vidēji 7500 USD/t (3,40 USD par mārciņu), bet pēc tam, 4. ceturksnī, pieaugs līdz vidēji 10 000USD/t (4,53 USD par mārciņu). ”

Riska pārvaldība tirdzniecībā ir obligāta

Zināšanas ir spēks, kad runa ir par tirdzniecību. Kapitāla zaudēšana ir iespējama, ja aktīva cena atšķiras no jūsu prognozes. Pareizi pārvaldot riskus, jūs kontrolējat savas naudas apjomu, kas var tikt zaudēts darījumā vai darījumu sērijā.

Lai plānotu veiksmīgu tirdzniecības stratēģiju, vispirms ir jāapgūst tirgus. Turklāt jums jāzina jūsu brokera piedāvātie riska pārvaldības resursi un jāiemācās tos izmantot. Pat, ja sliktākais scenārijs kļūst par realitāti, jūs joprojām varat mazināt riskus, ja jums ir plāns šādiem gadījumiem. Tāpēc izmanto riska pārvaldības rīkus, piemēram, stop loss orderus, lai nezaudētu vairāk līdzekļu, kā esat plānojis pretēja scenārija iestāšanās gadījumā.

Pirms tirdzniecības sākšanas - apgūsti tirgus

Ja nejūtaties pārliecināts par iepriekš minēto rīku izmantošanu, vislabāk būtu vispirms iepazīties, kā tie darbojas un, kā tie varētu palīdzēt sasniegt jūsu tirdzniecības mērķus. Jums ir pieejami bezmaksas semināri, vebināri un e-grāmatas, kuras ir sagatavojuši jomas eksperti. Izmanto iespēju uzzināt vairāk par tirdzniecības praktiskajiem aspektiem, pirms sāc izmantot savu kapitālu.

Vai tevi interesē apgūt tirdzniecības praktiskos un fundamentālos aspektus? Izmanto mūsu bezmaksas vebināru iespējas, tiem vari reģistrēties, noklikšķinot uz banera zemāk.

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.