ASV dolāra spēks rada spiedienu uz attīstības valstu valūtām

Attīstības tirgu valūtas var arī nebūt treideru pirmā izvēle, tomēr tās ir guvušas zināmu popularitāti to treideru vidū, kuri vēlas dažādot savu valūtu tirdzniecības portfeli.

Lielākā daļa attīstības valstu tirgi ir lieli produktu un pakalpojumu patērētaji, kas tos padara pievilcīgus investoriem, veidojot ciešu sasaisti ar vietejām valūtām un ASV dolāru un eiro.

Šajā rakstā jums būs iespēja uzzināt vairāk par obligācijām, valūtām, piemēram, Dienvidāfrikas randu (ZAR), Meksikas peso (MXN), Turcijas liru (TRY) un ASV dolāru ( USD), kā arī iepazīties ar analītiķu prognozēm šim gadam.

2024. gada sākumā ASV dolārs nostiprina pozīcijas

Reuters aptauja, kas tika publicēta 7. februārī, liecina, ka attīstības valstu valūtām šogad varētu būt grūti nostiprināties pret ASV dolāru. Iemesls tam ir, ka no ASV saņemtie finanšu dati atspoguļo liecina, ka ASV ekonomika ir saskārusies ar FED īstenotās stingrās monetārās politikas ietekmi, tomēr tā joprojām ir noturīga, īpaši attiecībā uz darba tirgus sekoru.

Lai gan inflācija pēdējos mēnešos ir samazinājusies, spēcīgi makroekonomiskie, šķiet, aizkavēs ASV Federālo rezervju sistēmas (Fed) likmju samazināšanu. CME Fedwatch rīks liecina, ka pastāv tikai 20% (raksta rakstīšanas brīdī) iespējamība ka aizņēmumu izmaksas nākamajā Federālās atklātā tirgus komitejas (FOMC) sanāksmē tiks tiešām smazinātas.

Tā rezultātā ASV dolāra indekss (DXY), kas mēra ASV valūtas stiprumu pret sešu galveno valūtu grozu, februāra pirmajā nedēļā sasniedza augstāko līmeni pēdējo trīs mēnešu laikā, kopš gada sākuma indeksam pieaugot par 2,68%.

Dienvidāfrikas rands: reformu apstādināšana kaitē ekonomikai

Nav noslēpums, ka Dienvidāfrikas ekonomika ir saskārusies ar problēmām, jo ​​reformas ir apstājušās un plaši elektroenerģijas padeves traucējumi joprojām turina ietekmēt produktivitāti.

Fitch Ratings liecina, ka reālā IKP pieaugums 2024. gadā paātrināsies līdz 0,9%, un 2025. gadā līdz 1,3%. Fitch analītiķi savā ziņojumā uzsvēra arī ekonomikas kritiskos jautājumus, piebilstot, ka " Dienvidāfrikas "BB-" kredīteitings arī ir faktors, kas ietekmē reālo IKP pieaugumu, augstu nevienlīdzības līmeni, augstu un augošu valsts parādu attiecība pret IKP un pieticīgu fiskālās konsolidācijas kursu. Izaugsmi arī kavē elektroenerģijas deficīts, kas, domājams, turpināsies īsākā un vidējā termiņā, turklāt sarežģījumi ir skāruši arī loģistikas sektoru.

Avots: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR - D1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 29. septembra līdz 2024. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Nedbank ekonomisti prognozē, ka Dienvidāfrikas rands turpinās izjust spiedinu līdz vietējām vēlēšanām un brīdim, kad tiks atrisinātas fiskālās problēmas valstī. Dienvidāfrikas randa vērtība pret saviem lielākajiem konkurentiem samazinājās 2023. gadā, kas bija skaidrojams ar globālajām norisēm, tomēr 2024. gadā nozīmīga loma varētu būt valsts iekšējiem procesiem un lēmumiem. Nedbank ziņojumā tika arī pausts viedoklis, ka Dienvidāfrikas Rezervju banka (SARB) varētu sākt samazināt likmes jau jūlijā, piebilstot, ka "SARB varētu pārcelt pirmo likmju samazinājumu uz maiju, ja rands saglabāsies stabils ap vēlēšanām un ASV sāks monetāro mīkstināšanu agrāk nekā tiek prognozēts."

Avots: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR - MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2016. gada 1. maija līdz 2024. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Analītiķiem, runājot ar Reuters žurnālistiem, atzīmēja, ka "ASV dolārs, iespējams, ir veicinājis daļu no (randa) vājuma, tomēr Dienvidāfrikas valdība pati ir vainīga pie valūtas vājuma, un tas nemainīsies, ja netiks veiktas nepieciešamās reformas valstī."

Meksikas peso: prezidenta vēlēšanas varētu veicināt valūtas nepastāvību

Tāpat kā ASV, arī Meksikā šogad ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas - tās notiks jau 2. jūnijā. Meksika ir kļuvusi par vadošo ASV importēto preču valsti, pirmo reizi pēdējo divdesmit gadu laikā apsteidzot Ķīnu. Saskaņā ar ASV Tirdzniecības ministrijas datiem, no Meksikas importēto preču kopējā vērtība 2023. gadā pieauga par 5%.

Avots: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN - MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2016. gada 1. maija līdz 2024. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Pēc ING analītiķu domām, Meksikas peso ir viena no valūtām, kas īpašu izceļas no jaunattīstības valstu grupas. Viņi savā ziņojumā norāda, ka "Meksikā šobrīd ir ļoti augstas reālās likmes, tās sasniedz 6%, un ir maz ticams, ka neliels likmju samazinājums nodarīs lielu kaitējumu ekonomikai un Meksikas peso (MXN). MXN cenas darbība liecina, ka ir pāragri atteikties no 11% paredzamā ienesīgum, lai gan pastāv zināmi riski, ja tiktu par jauno ASv prezidentu ievēlēts Donalds Tramps. Mēs joprojām esam pozitīvi attiecībā uz peso perpektīvu."

Avots: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN - D1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 9. februāra līdz 2024. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Komentējot Meksikas Bankas procentu likmju plānus, Commerzbank analītiķi sacīja: “Reālā ekonomika šobrīd parāda skaidras augsto procentu likmju ietekmes pazīmes. Atkarībā no tā, vai šodien ir vairāk vai mazāk pierādījumu, ka likmju samazināšana ir nenovēršama, peso var tikt pakļauts spiedienam. Tomēr pat, ja nav nekādu pierādījumu šādam solim, pirmais likmes samazinājums martā šobrīd nešķiet maz ticams, ņemot vērā pamatinflācijas rādītājus un ekonomikas izaugsmes palēnināšanos.

Turcijas lira: vai tiks pastiprināta monetārā politika?

Ņemot vērā, ka Turcijas politiskās varas iestādes ir iejaukušās Turcijas Republikas Centrālās bankas (CBRT) monetārās politikas lēmumos, vietējā ekonomika joprojām atrodas nepieredzēti augstas inflācijas spirālē.

Savā ceturkšņa pārskatā, kas publicēts 8. februārī, CBRT ir saglabājusi nemainīgas inflācijas prognozes 2024. un 2025. gadam - attiecīgi 36% un 14% apmērā. Kā liecina jaunākie inflācijas dati, gada inflācija Turcijā paātrinājās no 64,77% 2023.gada decembrī līdz 64,86% 2024.gada janvārī.

Avots: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY - D1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 39. septembra līdz 2024. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Pagājušajā nedēļā Turcijas centrālās bankas vadītājs, Hafize Gaye Erkan, pēc nepilna gada bankas vadītaja amatā atkāpās, viņu aizstājot Fatiham Karahanam. Jaunais prezidents solīja saglabāt stingro monetāro politiku, līdz inflācija samazināsies līdz līmenim, kas atbilst bankas noteiktajam mērķim.

Savās piezīmēs Karahans sacīja: "Mēs uzmanīsim inflāciju un cenu politiku. Mēs esam gatavi rīkoties gadījumā, ja inflācijas perspektīva pasliktināsies. Kamēr mūsu politika sāks dot rezultātus, mēs saglabāsim savu politisko nostāju, līdz sasniegsim pastāvīgu cenu stabilitāti, zemāku inflāciju un nodrošināsim ilgtspējīgu cenu stabilitāti mūsu ekonomikā."

Avots: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY - MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2016. gada 1. maija līdz 2024. gada 9. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Bloomberg ziņojumā teikts, ka bijušā ASV Federālo rezervju sistēmas ekonomista Fatiha Karahana iecelšana bankas vadītāja amatā ir radījusi iespēju ieviest turpmākus stingrākus monetārās politikas pasākumus, Deutsche Bank ekonomistiem liekot domāt, ka ir vieta vēl 250 vai pat 500 bāzes punktu pieaugumam.

ING analītiķi savā ziņojumā norādīja, ka "Šajā gadā TRY ir viena no retajām attīstības tirgus valūtām ar pozitīvu kopējo peļņu pret dolāru. Tā kā starptirgu svārstīgums ir zems, šķiet, ka investori vēlas uzņemties Turcijas ārvalstu valūtas risku un mēģinās gūt labumu no likmju paagistināšanas.

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.