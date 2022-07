Pamata informācija par tirdzniecību - kādām ziņām pievērš uzmanību treideri?

Jūlijs 26, 2022 15:08

Šajā rakstā jūs uzzināsiet:

Kā interpretēt dažāda veida finanšu ziņas;

Kā kritiski izvērtēt ienākošās ziņas un;

Kā noteikt laiku ieguldījumiem un pozīciju atvēršanai, ņemot vērā esošo ziņu plūsmu.

Ziņu veidi

Finanšu ziņas un jaunumus var izšķirt divos virzienos - fundamentālās ziņas un notikumi un mazākas nozīmes ziņas. Fundamentālās ziņas un notikumi ietver makroekonomiskos datus, piemēram, mazumtirdzniecības datus, korporatīvās peļņas rezultātus, ģeopolitiskos notikumus un citas ziņas, kam ir būtiska nozīme un ietekme attiecībā uz tirgus vai konkrēta uzņēmuma darbības perspektīvu.

Mazākas nozīmes ziņas un jaunumi ietver viedokļu rakstus, intervijas, komentārus u.c.

Vai vari uzminēt, kurām ziņām vajadzētu pievērst lielāku vērību? To noskaidrosim turpmākajā rakstā.

Fundamentālās ziņas un notikumi

Šī ziņas ir atrodamas dažādos interneta resursos, bet tās varat atrast arī MetaTrader 5 tirdzniecības programmā, kas ir atspoguļotas aptuveni šādi:

Avots: Ekonomisko ziņu kalendārs Admirals MetaTrader 5 programmā. Dati no 2022. gada 21. jūlija.

Augstāk piemērā jūs varat redzēt datu jaunākās publikācijas, kas treiderim sniedz svarīgu informāciju par noteiktu izejvielu piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām, palīdzot noteikt prognozes par cenas līmeņa izmaiņām.

Cita veida fundamentālās ziņas un notikumi var ietvert arī informāciju, kas saistīta ar jauniem pasūtījumiem, uzņēmumu augstākās vadības iecelšanu vai atcelšanu, ģeopolitiskiem notikumiem u.c.

Avots: Ziņas no Admirals MetaTrader 5 programmas. Dati no 2022. gada 21. jūlija.

Protams, daudz vienkāršāk ir redzēt saikni starp fundamentālajām ziņām un notikumiem, ja tās ir tiešā veidā saistītas ar konkrētu instrumentu - piemēram, centrālajai bankai ceļot procentu likmes, kam ir tieša ietekme uz valūtas kursu.

Mazākas nozīmes ziņas un notikumi

Mazākas nozīmes ziņas un notikumi visbiežāk balstās uz viedokļiem, spekulācijām, bet mazāk uz faktiem un skaitļiem. Šāda veida ziņas ir daudz grūtāk interpretējamas. Šīs ziņas ir daudz grūtāk saistīt ar reālo tirdzniecību un notikumiem, turklāt tās bieži ir grūti sasaistīt ar konkrētu instrumentu.

Kritiskā analīze un vienkārša ziņu pieņemšana

Tā ir kļūda vienkārši pieņemt par absolūtu patiesību to, ko lasāt ziņās, galu galā tas ir rakstīts vārds, kuru mums visiem ir mācīts cienīt jau no mazotnes. Informācijas un ziņu kritiskai izvērtēšanai un filtrēšanai ir liela nozīme, jo tam, ko lasāt, var būt tikai sekundāra nozīme. Viens no veidiem kā analizēt ziņu plūsmu ir izvērtēt un definēt, vai ziņa ir fundamentāla un svarīga, vai balstīta uz viedokli, kam var nebūt būtiska nozīme attiecībā uz konkrētā instrumenta cenas izmaiņām. Vēl viens veids ir salīdzināt vienu un to pašu ziņu dažādos avotos, jo arī atšķirībā no avota vēstījums var atšķirties.

Avota kvalitāte un uzticamība

Ne visi avoti ir vienādi, daži no tiem ir uzticamāki par citiem. Pārbaudiet avotu kvalitāti, ilgmūžību, vēsturi, pieredzi un objektivitāti - jā, arī ziņu avotiem var būt sava dienas kārtība un politiskais redzējums.

Faktu pārbaude

Kad runa ir par fundamentālajām ziņām un notikumiem, faktu pārbaude ir salīdzinoši vienkārša, jo dažādu datu un paziņojumu avoti visbiežāk ir valsts iestādes, institūcijas un citi orgāni

Piemēram, kad ASV valdība paziņo savus jaunākos IKP pieauguma rādītājus, tie tiek publicēti Ekonomiskās analīzes biroja (BEA) tīmekļa vietnē. Faktu dubultā pārbaude var palīdzēt jums izveidot priekšstatu par to, vai avots ir uzticams vai nav.

Tirdzniecības laika noteikšana atbilstoši ziņu plūsmai

Nav šaubu, ka treideriem un investoriem vajadzētu visvairāk sekot fundamentālajām ziņām un notikumiem. Fakti un skaitļi veido stabilu pamatu, lai palīdzētu jums pieņemt lēmumus par tirdzniecību un ieguldījumiem. Mazākas nozīmes ziņas var piedāvāt noderīgu pamatinformāciju, tomēr tas nav labākais pamats uz kura veidot priekštatu par tirgos notiekošo.

