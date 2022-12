Kāda ir EUR perspektīva pēc Horvātijas pievienošanās Eirozonai

Iespējams, daudzi jau būs pamanījuši, ka Horvātija pavisam drīz oficiāli pievienosies Eiropas vienotās valūtas valstu blokam. Eirozonas paplašināšanās ir viena no ziņām, kas varētu sniegt tik nepieciešamo atbalstu Eiropas vienotajai valūtai eiro. Pēc gandrīz gadu ilgas USD dominances, eiro pozīciju stiprināšanā varētu palīdzēt arī Eiropas Centrālās bankas (ECB) nesenie paziņojumi, kas liecina par daudz stingrāku monetāro politiku nākotnē.

Horvātija pavisam drīz kļūs par divdesmito Eirozonas valsti. Horvātijas iekšzemes kopprodukta (IKP) dati par septembri rāda, ka Horvātijas ekonomika gada ietvaros ir augusi par 5.2%. Valsts ekonomiskā izaugsme un EUR tirgus paplašināšanās varētu būt viens no faktoriem, kas varētu palīdzēt audzēt EUR vērtību.

Neraugoties uz to, ka EUR sistēmas kritiķu pavisam noteikti netrūkst, svarīgi ir atcerēties, ka EUR ir otra lielākā valūta Forex tirgū, un valūtu pāris EURUSD ir nepārprotami tirgotākais uz šo brīdi.

Vai jaunas valsts pievienošanās Eirozonai spēs kompensēt to, ko atņēma Brexit? Neraugoties uz to, ka Apvienotā Karaliste nekad nav bijusi daļa no Eirozonas, Eiropas vienotā valūta vienmēr ir bijusi pieprasīta Apvienotajā Karalistē, jo pirms izstāšanās no ES, starp abiem ekonomiskajiem un politiskajiem partneriem nebija ne tirdzniecības tarifu, ne arī citu birokrātisku šķēršļu preču un pakalpojumu tirdzniecībā.

Tāpat kā ES, arī Apvienotā Karaliste joprojām izjūt Brexit sekas. Tāpēc pirmdien, kad saņemsim virkni ar svarīgiem makroekonomiskajiem datiem, iespējams, mēs arī varēsim gūt priekšstatu par pasaules sestās lielākās ekonomikas stāvokli.

Apvienotās Karalistes IKP dati par oktobri

Laikā, kad Apvienotās Karalistes ekonomika atrodas uz recesijas sliekšņa, tirgus uzmanība aizvien vairāk tiek pievērsta makroekonomiskajiem rādītājiem.

Jaunākās prognozes par Apvienotās Karalistes ekonomiku liecina, ka oktobrī IKP uzrādīs pieaugumu par 0,4%, kas savā ziņā ir pozitīvas ziņas, ja raugāmies uz septembra mēnesī uzrādīto negatīvo izaugsmi –0,6% līmenī. Gada griezumā, IKP pieaugums oktobrī tiek prognozēts 1,6% apmērā, salīdzinājumā ar iepriekš uzrādītajiem 1,3%.

Attiecībā uz produktivitāti, gada griezumā Apvienotās Karalistes produkcijas apjoms būvniecības sektorā oktobrī pieaugs par 6,8 %, salīdzinot ar iepriekš uzrādītajiem 5,7%. Tiesa, lielas cerības uz ražošanas sektora izaugsmi nevajadzētu likt, par ko liecina arī makroekonomiskie dati. Un proti, Apvienotās Karalistes ražošanas sektorā oktobra mēnesī tiek prognozēts kritums par –5,0%, salīdzinot ar -5,8% kritumu iepriekš.

Attiecībā uz tirdzniecības datiem, Apvienotās Karalistes importa un eksporta bilance oktobrī tiek prognozēta -14,1 miljarda GBP apmērā, iepriekšējā mēnesī uzrādot -15,656 miljardus GBP. Preču tirdzniecības deficīts (ārpus ES) oktobrī tiek prognozēts -7,9 miljardu GBP apmērā, Apvienotās Karalistes preču importam pārsniedzot eksportu, gan tirdzniecībā ar ES valstīm, gan citos ārējos tirgos.

Kopumā tiek prognozēts, ka tirdzniecības bilance starp Apvienoto Karalisti un citiem tirgiem oktobrī būs negatīva t.i. -2,3 miljardu GBP apmērā, septembrī tirdzniecības bilancei uzrādot -3,1 miljardus GBP.

Tirdzniecības deficīts var rasties, ja valstī importēto preču un pakalpojumu vērtība pārsniedz tās eksporta vērtību, vai gaidījumos, ja patērētāji izvēlas iegādāties preces un pakalpojumus no citām valstīm, bieži vien par zemākām cenām vai izdevīgāku valūtas maiņas kursu.

Aplūkojot iepriekš minētās prognozes, Apvienotās Karalistes ekonomika ir pretrunu pilna. Lai gan ir taisnība, ka Apvienotās Karalistes ekonomika laika gaitā ir apliecinājusi savu noturību, šobrīd tā saskaras ar ievērojamiem izaicinājumiem un problēmām, kuru avoti ir meklējami gan valsts iekšienē, gan ārpus tās.

Apvienotā Karaliste nav vienīgā ekonomika ar tirdzniecības deficītu. Arī Eiropas Savienība lielu daļu no šī gada dzīvoja ar negatīvu tirdzniecības bilanci, galvenokārt augsto degvielas importa izmaksu dēļ. Ņemot vērā lielo inflācijas spiedienu, ECB sanāksmēm šobrīd tiek pievērsta pastiprināta uzmanība - jaunākais lēmums par procentu likmēm tiks pieņemts jau šajā nedēļā t.i. 15. decembrī.

Tiek prognozēts, ka Eiropas centrālā banka paaugstinās bāzes procentu likmi no 2% līdz 2,5%. Ko tas nozīmē EUR? Izlīdzinoties procentu likmēm, valūtai varētu gūt lielāku atbalstu attiecībā pret USD. Ja ECB spēs atrast smalko balansu procentu likmēs, tad, eiro

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

