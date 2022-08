Pēc sliktas dienas mikroshēmu un tehnoloģiju uzņēmumu akcijām, Nasdaq indeksa vērtība samazinās

Augusts 10, 2022

Pēc ilgstoši augošām un augstām jēlnaftas cenām, pēdējo nedēļu laikā tās ir samazinājušās, WTI un Brent jēlnaftas cenām samazinoties par attiecīgi 9,74% un 13,72%, to cenām šobrīd svārstoties ap zemākajiem līmeņiem kopš februāra mēneša.

Nesenais naftas cenu kritums lielā mērā ir skaidrojams ar bažām par globālo recesiju, kuras vēl vairāk pastiprināja ASV ekonomiskās izaugsmes negatīvie dati otro ceturksni pēc kārtas un Anglijas bankas (BoE) paziņojums, ka Lielbritānijas ekonomika recesijas fāzi varētu sasniegt nākamajā gadā.

Naftai ir spēcīga pozitīva korelācija ar ekonomikas izaugsmi, kas nozīmē, ka ekonomikām sarūkot, arī naftas cenas mēdz kristies. Tādējādi mēs, visticamāk, redzēsim, ka šīs bažas par ekonomisko lejupslīdi turpinās ietekmēt naftas cenas arī turpmākajos mēnešos.

Kā uzsvērts vakardienas ziņās, ASV inflācijas datu publiskošana šodien, visticamāk, noteiks finanšu tirgu uzvedību nākamajās sesijās. Paredzams, ka inflācija 12 mēnešos līdz jūlijam būs 8,7%, kas nozīmētu samazinājumu salīdzinājumā ar jūnija rādītāju 9,1% apmērā.

Tas noteikti varētu nākt par labu Federālajai rezervju sistēmai un tās argumentiem, pamatojot, ka FED stingrā pieeja monetārajai politikai sāk nest augļus. Tomēr, lai gan tas ir solis pareizajā virzienā, 8,7% joprojām ir tālu no FED inflācijas mērķa 2% apmērā.

Ja šajā pēcpusdienā inflācijas dati ASV būs augstāki nekā prognozēts, tad nevar izslēgt, ka tam būs ietekme gan uz akciju tirgiem, gan izejvielām. Izņēmums varētu būt droša patvēruma aktīvi, piemēram, zelts, kas varētu gūt labumu no šāda veida ekonomiskajiem satricinājumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un kopējo kontekstu, treideriem noteikti vajadzētu rēķināties ar augstāku volatilitāti inflācijas datu publicēšanas brīdī šodien.

Mikroshēmu ražotāji izjūt augošo izmaksu efektu

Vakar Nasdaq indekss sesiju noslēdz ar 1.19% kritumu, kas lielā mērā ir skaidrojams ar neveiksmīgu dienu mikroshēmu ražotāju un tehnoloģiju uzņēmumu akcijām. Šis kritums abos iepriekš minētajos sektoros ir skaidrojams ar mikroshēmu ražotāja Micron Technology lēmumu, samazināt ieņēmumu norādes par tekošo ceturksni dēļ pieprasījuma krituma, kompānijai sesijas laikā zaudējot no 3,74% akciju vērtības.

Arī kompānija Nvidia līdzīgu paziņojumu pauda pirmdien, brīdinot par ieņēmumu kritumu gada otrajā ceturksnī. Neskatoties uz to, ka pavisam nesen tika parakstīts jauns ASV likumprojekts, kas piešķirs subsīdijas 52,7 ASV miljardu dolāru apmērā pusvadītāju ražošanai un pētniecībai ASV, iepriekš minēto paziņojumu dēļ, vakar Filadelfijas pusvadītāju indekss kritās par vairāk nekā 4,5%.

Viens no galvenajiem iemesliem, kas ir negatīvi ietekmējis šī sektora perspektīvas ir saistīts ar dzīves dārdzības straujo pieaudumu. Analītiķi šobrīd prognozē, ka patērētāji varētu sākt mainīt savus ieradumus, pārskatot savus tēriņus un mazāk naudas tērējot izvēles precēm, piemēram, dažādām elektriskajām ierīcēm.

Nebūs pārsteigums, ja par patērētāju ieraduma maiņa atstās ietekmi arī uz dažādiem izklaides pasākumiem. Un šeit ir svarīgi pieminēt Volt Disney, kas šovakar, pēc tirgus slēgšanas stundās, publiskos savu finanšu pārskata ziņojumu.

Konkurence straumēšanas pakalpojumu segmentā turpina augt

Šovakar daudzus investorus īpaši interesēs, kādi būs Disney+ rādītāji abonentu skaita ziņā. Šī gada laikā, kad Netflix ir zaudējis abonentus jau divus ceturkšņus pēc kārtas, būs interesanti redzēt, vai Disney+ izdosies izmantot izdevību un samazinās esošo starpību pret konkurentu.

Ja Netflix straumēšanas pakalpojuma abonementu skait turpinās kristies, tas noteikti atstās negatīvu iespaidu uz uzņēmuma ieņēmumiem. Atšķirībā no Netflix, Disney nav atkarīgs tikai no straumēšanas pakalpojumu segmenta, tam ir arī citi ienākumu avoti ārpus Disney+ pakalpojuma, kas šai kompānijai dod sava veida priekšrocības attiecībā pret konkurentu Netflix.

Paredzams, ka pieprasījumu pēc abiem straumēšanas pakalpojumiem, visticamāk, kādā brīdī ietekmēs arī pieaugošās izmaksas jeb inflācija, turklāt iespējamā ekonomiskā lejupslīde to tikai pasliktinās. No otras puses, lejupslīde var arī dot Disney+ iespēju pietuvoties konkurentiem, gūstot lielāku tirgus daļu.

Uzņēmumiem, kam ir lieli skaidras naudas uzkrājumi, lejupslīde var būt iespēja atņemt kādu tirgus daļu no konkurentiem, nosacītās krīzes laikā palielinot ieguldījumus nākotnes izaugsmē. Disneja iepriekšējos ceturkšņa rezultātos tika ziņots, ka uzņēmuma skaidrās naudas rezerves pārsniedza 13 miljardus USD, kas ir ievērojami vairāk par Netflix 5,8 miljardiem USD.

Tāpēc lejupslīdes gadījumā mēs varētu redzēt, ka Disney izmanto savu lielāko kara lādi, kļūstot agresīvākam ar jaunu saturu, mēģinot gāzt no troņa Netflix kā pasaulē populārāko straumēšanas pakalpojumu.

Šis ir viens no iemesliem, kas liek domāt, ka ekonomiskās lejupslīdes laikā, Disney varētu izmantot savus resursus, lai attīstītu pakalpojumu un radītu saturu, lai iespējami atkarotu lielāku tirgus daļu no konkurentiem.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2016. gada 7. februāra līdz 2022. gada 9. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

