RBNZ pieņem lēmumu par procentu likmēm

Novembris 29, 2023 13:27

Jaunzēlandes Rezervju bankas (RBNZ) lēmums par procentu likmēm būs viens no šīs nedēļas galvenajiem finanšu notikumiem. RBNZ bija viena no pirmajām lielākajām centrālajām bankām pasaulē, kas pastiprināja savu monetāro politiku, kā arī viena no pirmajām, kas apturēja aizņēmumu izmaksu palielināšanu.

RBNZ pilnvaras tiek rūpīgi vētītas, nesen jaunā valdība izteica domu “grozīt Jaunzēlandes Rezervju bankas 2021. gada likumu, lai atceltu dubultās pilnvaras attiecībā uz inflāciju un nodarbinātību, lai monetāro politiku koncentrētu tikai uz cenu stabilitāti”, teikts Reuters ziņojumā.

Citas ziņas liecina, ka šorīt naftas cenas nedaudz pieauga, jo tirgi uzskata, ka ņemot vērā vajo pieprasījumu pēc naftas globālajos tirgos, OPEC+ varētu pagarināt naftas izlaides samazinājumu. Jāpiebilst, ka OPEC+ pārcēla savu sanāksmi uz 30. novembri, jo saskaņā ar Reuters datiem, šķiet, ka ir bijušas domstarpības par Āfrikas ražotāju naftas ieguves mērķiem.

Jaunzēlandes procentu likmes lēmums

Trešdienas rītā RBNZ valde lems par procentu likmēm. Lielākā daļa ekonomistu prognozē, ka Jaunzēlandes centrālā banka saglabās aizņēmumu izmaksas nemainīgas, jo jaunākie inflācijas un citi dati varētu atbilst šāda lēmuma pamatotībai.

RBNZ iepriekšējos mēnešos publicētie ziņojumi liecina, ka padome sagaida, ka kopējā inflācija 2024. gada otrajā pusē sasniegs mērķa diapazonu.

ASB Bank analītiķi ziņojumā, kas publicēts 27. novembrī, rakstīja: “Mēs negaidām būtiskas izmaiņas RBNZ ziņojumos. Tomēr RBNZ, visticamāk, ņems vērā makroekonomiskos datus, kas ienākuši kopš oktobra, uzrādot zemāku inflāciju nekā gaidīts.”

Pēdējā mēneša laikā Jaunzēlandes dolārs uzrādīja trešo labāko rezultātu starp G10 valstīm. Valūtu analītiķi norāda, ka Kiwi vērtība būs atkarīga no RBNZ pēc sanāksmes paziņojuma, kas varētu sniegt ieskatu tajā, vai banka 2024. gadā plāno vēl vienu likmju paaugstinājumu, vai arī tā izmantos zemāku likmju stratēģiju.

Austrālijas oktobra PCI inflācijas ziņojums

Nedaudz agrāk trešdienas rītā Austrālijas Statistikas birojs (ABS) publicēs datus par valsts oktobrī reģistrēto PCI inflācijas līmeni. Ekonomisti prognozē, ka kopējā inflācija oktobrī varētu samazināties līdz 5,5% (gada griezumā), kas ir nedaudz zemāks līmenis par septembra rādītāju.

Austrālijas Rezervju bankas (RBA) vadītājs, Mišela Buloka, Bloomberg žurnālistiem sacīja, ka "būtiskāka monetārās politikas stingrība ir pareizā reakcija uz inflāciju, kas izriet no kopējā pieprasījuma, kas pārsniedz ekonomikas potenciālu apmierināt šo pieprasījumu."

BoE vadītājs: Inflācijas samazināšanai būs jāvelta smags darbs

Anglijas Bankas (BoE) vadītājs Endrjū Beilijs medijiem sacīja, ka, lai inflāciju samazinātu līdz BoE noteiktajam mērķa diapazonam 2% apmērā, būs nepieciešams "smags darbs". Beilijs minēja, ka pašreizējais inflācijas kritums varētu būt saistīts ar pērn fiksētā energoresursu cenu kāpuma mazināšanos.

"Pārējais darbs ir atkarīgs no politikas un monetārās politikas. Šobrīd politika ir ekonomikai ierobežojoša, bet mums ir priekšā smags darbs, lai mazinātu inflāciju un nenodarītu vairāk bojājumu ekonomikai.” sacīja BoE vadītājs.

Līdz 2025. gada beigām inflācija varētu atgriezties pie 2%, un daži analītiķi liek domāt, ka pirmā likmes samazināšana varētu notikt 2024. gada septembrī. Pagājušajā nedēļā Endrjū Beilijs sacīja Valsts kases komitejai, ka būtu pāragri apspriest jebkādus likmju samazinājumus, kas varētu apdraudēt BoE pašreizējie monetārās politikas jau sasniegto rezultātu.”

