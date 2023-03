Platīns: Ko sagaidīt 2023. gadā?

Marts 03, 2023 14:41

Platīns pieder pie dārgmetālu grupas metāliem. Platīna un citu metālu cenu svārstības salīdzinoši bieži nonāk ziņu virsrakstos. Tāpēc tiem, kuri tikai nesen ir sākuši tirgot finanšu instrumentus, varētu rasties jautājums, kāpēc pēdējā laikā par platīnu tiek rakstīts tik daudz.

Šajā bloga rakstā mēs dalīsimies ar vērtīgu informāciju, kas ļaus uzzināt vairāk par šo metālu un tirgus niansēm kopumā.

Īsumā par platīnu

Platīns ir reti sastopams metāls, kuru tā daudzveidīgo un atšķirīgo ķīmisko un fizikālo īpašību dēļ bieži izmanto juvelierizstrādājumos, kā arī pielieto medicīnisko un elektronisko iekārtu ražošanā.

Platīns ir viens no retākajiem elementiem Zemes garozā. To var atrast dažās niķeļa un vara rūdās, kā arī reti sastopamās atradnēs, no kurām lielākā daļa atrodas Dienvidāfrikā, veidojot aptuveni 80% no pasaules produkcijas. Ņemot vērā, ka platīns ir ārkārtīgi reti sastopams zemes garozā, katru gadu tiek saražoti tikai daži simti tonnu šī metāla. Turklāt ņemot vērā, ka metāls tiek plaši pielietots, tā cena tirgū ir ļoti augsta un tas tiek ierindots starp svarīgākajiem vērtsmetāliem, piemēram, zeltu un sudrabu.

Vairāk nekā puse no iegūtā platīna tiek izmantota katalītiskos neitralizatoros, kas ir automašīnu daļas, kas pārveido bīstamās gāzes mazāk toksiskās emisijās. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Ģeoloģijas dienesta (USGS) datiem, vairāk nekā 30% no kopumā 8,53 miljoniem unču platīna, kas katru gadu tiek saražots pasaulē, nāk no pārstrādātiem avotiem.

Platīna tirdzniecība: cenu svārstības

Platīna cenas 2020. gada 16. martā samazinājās par gandrīz 27%, sasniedzot 18 gadu zemāko līmeni. Šo kritumu veicināja vispārēja tirgus nenoteiktība pandēmijas sakumā un FED nespēja nomierināt tirgus, pazeminot procentu likmes.

Avots: Admirals MetaTrader 5 — Platinum (100 oz) vs USD, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 2. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

2022. gada sākumā platīna spot cena bija aptuveni 957 USD par unci. Karš Ukrainā palielināja platīna cenas, 27. februārī metāla cenai sasniedzot jau 1121 USD par unci. Šis cenu kāpums ir skaidrojams ar rietumvalstu ieviestajām sankcijām pret Krieviju un faktu, ka Krievija ir 2. lielākais platīna piegādātājs pasaulē aiz Dienvidāfrikas.

Avots: Admirals MetaTrader 5 — Platinum (100 oz) vs USD, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 7. oktobra līdz 2023. gada 2. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Tomēr šis cenas kāpums nebija noturīgs. Turpmāko mēnešu laikā cenas kritās, zemāko līmeni sasniedzot 2022. Gada 28. augustā (837 USD par unci). 2022. gada pēdējos mēnešos platīna cenas nedaudz atguvās un gadu noslēdza pie aptuveni USD 1068 par unci.

Commerzbank: ierobežots potenciāls īstermiņā

Commerzbank analītiķi savā ziņojumā pauda viedokli: “Mēs redzam, ka platīna cenu pieaugums varētu notikt tikai īstermiņā. Līdz nākamā gada vidum platīnam vajadzētu tikt tirgotam par aptuveni 1050 USD par unci. Pieaugot zelta cenai, platīnam cenai vajadzētu pieaugt gada otrajā pusē, gada beigās cenai sasniedzot 1150 USD par unci.

Mitsubishi Corporation: Platīns ir būtisks pārejai uz zaļo enerģiju

Platīns ir būtisks metāls, ko izmanto elektrolīzē, ūdeņraža atdalīšanas procesā no ūdens molekulām. Pēc dažu enerģētikas analītiķu domām, ūdeņraža pieprasījums kā daļa no zaļās enerģijas pārejas varētu nodrošināt platīna ilgtermiņa atbalstu. Korporācijas Mitsubishi analītiķi savā 2023. gada perspektīvas prognozē rakstīja: "Platīns turpinās piesaistīt jaunus pircējus un, iespējams, arī investīciju interesi no ūdeņraža nozares."

Platīna piedāvājuma deficīts 2023. gadā?

Standart ICBC Bank tirgus analītiķi ziņojumā, kas iekļauts 2023. gada LBMA aptaujā, atzīmēja, ka “piedāvājuma pusē platīna raktuvju izlaide 2023. gadā joprojām būs ierobežota, dēļ Dienvidāfrikas raktuvēs bieži sastopamajiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem un apkopes darbu dēļ. Pasaules platīna tirgus šogad varētu sastapties ar deficītu.”

Saskaņā ar TD Securities cenas prognozi 2023. gadam, platīna cena 2023. gada pirmajā ceturksnī varētu nokrist līdz 875 USD, bet pēc tam līdz ceturtā ceturkšņa beigām pieaugt līdz 1100 USD.

Izglītības un zināšanu nozīme treideriem iesācējiem

Iesaistīšanās tirdzniecībā ir saistīta ar riskiem. Treideriem iesācējiem ir jāzina, ka finanšu tirgi var būt ļoti nestabili, un cenas dažkārt svārstās ļoti strauji. Šāda nepastāvība var radīt iespējas, tomēr tā var arī radīt paaugstinātu risku. Ņemot vērā, ka treideri iesācēji ir nepieredzējuši, kļūdu iespējamība ievērojami palielinās. Kļūdas var novest pie grūti nopelnīto līdzekļu zaudēšanas.

Visaptverošas tirdzniecības stratēģijas izveidē jums obligāti ir jāiekļauj arī riska pārvaldība. Tomēr, kā jūs varat izveidot pareizu tirdzniecības stratēģiju, ja jūs tikko esat sācis iepazīt tirgus? Labākais variants ir apgūt pamatus. Jums sākumā ir jāapgūst tirdzniecības noteikumi un tas, kā tirdzniecības nosacījumi var ietekmēt jūsu stratēģiju.

Tiešsaistē jums ir pieejams plašs resursu klāsts. Resursus, piemēram, vebinārus, seminārus, e-grāmatas un nozares ekspertu sagatavotus rakstus jums nodrošina brokeris. Jums vajadzētu būt izpratnei par to, kā darbojas tirdzniecība un kā jūs varat mazināt riskus, izmantojot vismodernākos risku pārvaldības rīkus. Pievērs uzmanību savu tirdzniecības zināšanu uzlabošanai. Tad jums būs vieglāk izveidot stratēģiju un izmantot riska pārvaldības rīkus, lai samazinātu iespējamos riskus, kas saistīti ar jūsu kapitāla zaudēšanu.

Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.