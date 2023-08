Meksikas peso tirdzniecība: kas būtu jāzina

Augusts 22, 2023 11:08

Kad runa ir par Ameriku, lielai daļai cilvēku tā asociējas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, vai Kanādu. Bet šad un tad mēs piemirstam, ka arī Meksika ir valsts ar ļoti bagātu vēsturi un augošu ekonomiku. Turklāt Meksikas peso (MXN) tirdzniecība pret lielajām valūtām, piemēram, ASV dolāru, eiro vai Britu mārciņu, treideriem var piedāvāt dažādas tirdzniecības un portfeļa diversifikācijas iespējas.

Protams, Meksikas peso nav tik populāra valūta salīdzinājumā ar iepriekš minētajām. Šajā bloga rakstā mēs dalīsimies ar informāciju un sniegsim ieskatu Meksikas ekonomikā, tās valūtā, ka arī faktoros, kas var būt svarīgi treiderim, tirdzniecībai izvēloties Meksikas peso.

Meksikas peso un Meksikas ekonomika

Meksika ir valsts, kurā dzīvo 128 milj. iedzīvotāju un tās iekšzemes kopprodukts (IKP) nominālā izteiksmē ir 14. lielākais pasaulē. Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir paaugstinājis Meksikas 2023. gada IKP pieauguma prognozi līdz 2,6%, kas ir par 0,8% augstāka nekā aprīlī prognozētais pieaugums 1,8% apmērā.

Meksikas ekonomika 2023. gada pirmajā ceturksnī pieauga par 1,1%, pārsniedzot analītiķu prognozes, turklāt tā ir spējusi uzrādīt izaugsmi sešu ceturkšņu pēc kārtas.

Saskaņā ar Meksikas Nacionālā ģeogrāfijas un statistikas institūta (INEGI) publicēto ziņojumu, gada kopējā PCI inflācija jūlijā turpināja kristies, sasniedzot 4,79%. Šis rādītājs atbilda analītiķu prognozēm un iezīmē 6. inflācijas kritumu pēc kārtas.

Banco de México (Meksikas centrālās bankas) galvenais mērķis ir saglabāt Meksikas valūtas vērtību ilgtermiņā, lai uzlabotu meksikāņu labklājību, vienlaikus saglabājot zemu un stabilu inflāciju. Saskaņā ar tās tīmekļa vietnē publiskoto informāciju, Banco de México tika dibināta 1925. gada 1. septembrī. Meksikas ekonomika pēdējo desmitu gažu laikā ir saskārusies ar kāpumiem un kritumiem, un centrālajai bankai ir bijusi galvenā loma inflācijas mazināšanā. Kopš 1994. gada Banco de México (Banxico) ir bijusi autonoma savas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā.

Meksikas peso sniegums

Pēc vairāku gadu zemākā līmeņa sasniegšanas attiecībā pret ASV dolāru (USD), Meksikas peso vērtība sāka stabili pieaugt, un 2017. gada septembrī viena USD vērtība jau sasniedza 17.60 MXN. Nākamajos divos gados MXN vērtība pret USD konsolidējās, valūtai tiekot tirgotai robežās no 19 līdz 20 MXN par vienu USD.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - USD MXN, MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2017. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 17. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Pandēmijas sākums 2020. gadā būtiski skāra Meksikas valūtu peso. MXN vērtība pret USD samazinājās, līdz 2020. gada marta beigās tā sasniedza 25 MXN pret vienu USD. Tomēr līdz gada beigām MXN tomēr spēja nostiprināties, kad tika sasniegti 20 peso pret vienu USD.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - USD D1, līniju grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 31. janvāra līdz 2023. gada 17. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





2023. gadā MXN pret USD turpināja nostiprināties, 1. jūlijā sasniedzot 16.75 MXN pret vienu USD. Tas bija augstākais līmenis septiņu ar pusi gadu laikā, tāpēc daži sociālo mediju lietotāji Meksikas valūtu sāka dēvēt par “superpeso”. ING ziņojumā norādīts, ka, runājot par LATAM valūtām, “Meksikas peso joprojām ir spējis uzrādīt vienos no labākajiem rezultātiem šajā gadā, un to pārspēj tikai Kolumbijas peso (piedāvājot 14,4% paredzamo ienesīgumu!). Investoriem acīm redzot patīk augstais ienesīgums, kuru spēj piedāvāt Meksika, tā ir labi vadīta ekonomika, turklāt Meksikas pievilcību ir veicinājusi arī pārsteidzoši spēcīgā izaugsme ASV. Patiešām, viesstrādnieku naudas pārvedumi no ASV atpakaļ uz Meksiku maijā sasniedza rekord augstu līmeni, tie bija 5,7 miljardi USD.

Ko analītiķi prognozē attiecībā uz Meksikas peso un Meksikas ekonomiku?

Meksikas Banka 10. augustā saglabāja bāzes procentu likmi 11.25% līmenī, kas atbilda analītiķu prognozēm, tas savukārt liecina, ka situācija ar inflāciju joprojām ir "ļoti sarežģīta" un, ka šāda centrālās bankas noteiktā likme varētu saglabāties nemainīga vēl dažus mēnešus. Bankas politikas veidotāji pēc sanāksmes paziņojumā norādīja, ka “lai panāktu sakārtotu un noturīgu kopējās inflācijas konverģenci t.i. līdz 3% mērķim, (valde) uzskata, ka būs nepieciešams saglabāt likmi tās pašreizējā līmenī, ilgākā periodā."

ING analītiķi ziņojumā, kas publicēts 18. jūlijā, rakstīja, ka "tirgus diskonts paredz, ka Meksikas centrālās bankas likme tiks samazināta sākot no novembra. Mēs piekrītam, un faktiski varam redzēt, ka likmes pēc tam tiks samazinātas ātrāk nekā tirgus diskonts.” Viņi arī piebilda, ka "Meksikas līknē (TIIE) ir iebūvēta augsta politikas komforta pakāpe, tāpēc mēs arvien vairāk sliecamies paredzēt, ka nākamajos mēnešos tiks uzsākts atvieglošanas process. Likme, kas šobrīd ir 11,25% līmenī ir par aptuveni 6% virs ASV FED fondu likmes, kas ir diezgan liels spilvens Meksikas peso. Pēdējo 15 gadu laikā ir tikai novēroti divi gadījumi, kad šī starpība starp likmēm ir bijusi lielāka – tas notika lielās finanšu krīzes laikā, kā Covid pandēmijas sākumā. Šobrīd nav tādu faktoru, kas liktu šo starpību palielināt. Patiesībā mēs uzskatām, ka tā samazināsies, jo FED likmes varētu vēl palielināt, bet Banxico, visticamāk, turēs savas likmes nemainīgas.”

Morgan Stanley ekonomisti norāda, ka "Nearshoring" maiņa, visticamāk, palīdzēs Meksikas ekonomikai. Savā piezīmēs investoriem, kas publicētas 27. jūlijā, viņi atzīmēja: “Ja ASV ražošana kļūs mazāk atkarīga no Ķīnas, mēs domājam, ka ceļš vedīs caur Meksiku. Paredzams, ka "Nearshoring" pārvietošana būs ilgstoša sacīkste, kas varētu palīdzēt izveidot jaunas ekosistēmas Meksikas esošajos ražošanas centros. Pieaugot Meksikas IKP un ražošanai, vajadzētu augt arī uzņēmumu peļņai, jo īpaši finanšu, rūpniecības un patērētāju sektoros. Faktiski periodos, kad IKP pieaugums pārsniedz vidējo, Meksikas akcijām ir tendence uzrādīt labākus rezultātus novērtējuma, rentabilitātes un darbības rezultātu ziņā. "Nearshoring" tendence jau ir izraisījusi Meksikas akciju reitingu pārskatīšanu, un stratēģi turpmākajos piecos gados saskata turpmāku pieaugumu vietējiem uzņēmumiem, jo otrais piekrastes izaugsmes vilnis uzņem apgriezienus."

Ņemot vērā, ka Meksikas pilsoņiem nākamgad būs jāpiedalās vēlēšanās, Commerzbank analītiķi norāda, ka rezultāts varētu būt izšķirošs Meksikas peso un vietējai ekonomikai. “Gaidāmās vēlēšanas 2024. gada jūlijā būs izšķirošas Meksikas ekonomikai un peso. Investīcijām infrastruktūrā, drošībā un cilvēkkapitālā, kā arī uzņēmējdarbību veicinošām reformām būtu ne tikai jāpalielina Meksikai raksturīgais izaugsmes potenciāls, bet arī jāpalielina valsts, kā investīciju galamērķa pievilcība. Mēs uzskatām, ka, īstenojot atbilstošas reformas, Meksika ir labā pozīcijā, lai gūtu labumu no globālo uzņēmumu pieaugošām nearshoring un friendhoring aktivitātēm, kam būtu pozitīva ilgtermiņa ietekme uz MXN.”

Riska pārvaldība, tirgojot Meksikas peso

Tāpat kā ar katru forex valūtu pāri, Meksikas peso tirdzniecība pret ASV dolāru, eiro, Lielbritānijas mārciņu vai citām mazāk populārām valūtām ir saistīta ar risku. Iesācējiem treideriem, kuri nav pieredzējuši valūtu tirgu, vajadzētu ieguldīt laiku, lai paplašinātu savas zināšanas. Valūtas tirgus pamatprincipu pārzināšana varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri tikko sākuši valūtu tirdzniecību, veidojot savas tirdzniecības stratēģijas.

Iesācējiem ir iespējas risku mazināšanā. Jums vajadzētu primāri uzlabot savas zināšanas un prasmes, izpētot dažādas tirdzniecības metodes un gluži vienkārši uzzinot pēc iespējas vairāk par tirdzniecību un konkrētiem tirgiem. Admirals tam piedāvā vebinārus, seminārus, video un plašu izglītojošu materiālu klāstu.

Arī riska pārvaldība ir būtiska sastāvdaļa, lai veiksmīgi tirgotu finanšu tirgos. Tāpat kā ar jebkuru tirdzniecības instrumentu, riska pārvaldība ir ļoti svarīga ikvienam treiderim, īpaši tas attiecās uz iesācējiem. Kā treideris jūs varat tikt pakļauts tādiem riskiem, kā līdzekļu zaudēšana, jo iesācējiem bieži pietrūkst pieredze, kā rīkoties attiecīgās tirgus situācijās.

Lai uzlabotu savas tirdzniecības prasmes un izredzes gūt panākumus, vislabāk būtu iemācīties izmantot riska pārvaldības rīkus. Piemēram, izmantojot stop loss orderus, lai samazinātu ar tirdzniecību saistītos riskus.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.