Morgan Stanley akciju tirdzniecība pēc ceturtā ceturkšņa peļņas ziņojuma publicēšanas

Janvāris 26, 2023 14:15

Morgan Stanley bija viena no pēdējām lielajām investīciju bankām, kas ziņoja par ceturtā ceturkšņa peļņas rezultātiem. Neraugoties uz to, ka vairums banku uzrādīja labākus rezultātus par Volstrītas sākotnēji prognozētajiem, lielākā daļa no finanšu institūcijām ir samazinājušas investīciju banku pakalpojumu komisijas maksas.

Pateicoties rekord augstiem līdzekļu pārvaldības pakalpojuma ieņēmumiem, atsevišķi analītiķi ir uzlabojuši prognozi par Morgan Stanley gaidāmajiem nākotnes darbības rezultātiem. Šī raksta turpmākajās sadaļās jūs uzziniet vairāk par to, kādas ir analītiķu prognozes bankas akcijām, kādas ir bijušas jaunākās riska ieguldījumu fondu aktivitātes tirgū, kā arī to, kā tirgot Morgan Stanley akcijas.

Uzņēmuma nosaukums: Morgan Stanley Simbols Invest.MT5 kontā: MS Idejas datums: 2023. gada 24. janvāris Pozīcijas ilgums: 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena: $100.00 Mērķa cena: $125.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontos: Max 5% Riska līmenis: Augsts

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu, jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē tādu pašu veiktspēju nākotnē.

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Morgan Stanley ceturtā ceturkšņa peļņas ziņojums

Zemāk atradīsiet dažus no svarīgākajiem Morgan Stanley ceturtā ceturkšņa peļņas pārskata ziņojuma rezultātiem:

Neto ienākumi ceturtajā ceturksnī samazinājās līdz 2,11 miljardiem USD jeb 1,26 USD par akciju (EPS), pārsniedzot analītiķu EPS aplēses par 1,19 USD par akciju.

Salīdzinājumā ar ieņēmumiem iepriekšējā gadā, kas sasniedza 14,52 miljardus USD, aizvadītā gada ceturtajā ceturksnī tie samazinājās līdz 12,75 miljardiem USD. Tiesa, neraugoties uz kritumu, šie faktiskie rezultāti pārsniedza analītiķu ieņēmumu prognozes, kas bija 12,64 miljardi USD.

Ieņēmumi no līdzekļu pārvaldības sasniedza 6,63 miljardus USD, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Ieņēmumi no tirdzniecības sasniedza 3,02 miljardus USD, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gada rezultāts 2,39 miljardu USD apmērā.

Investīciju banku ieņēmumi sasniedza 1,46 miljardus USD, kas ir par 17% zemāki nekā iepriekšējā gadā.

Ņemot vērā mazāku uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas aktivitāti, lielākā daļa lielo finanšu institūciju ziņoja par investīciju banku ieņēmumu kritumu par aptuveni 50%, skaidrojot to ar FED augošajām procentu likmēm un vispārējo nenoteiktību par ekonomikas attīstības reālajiem scenārijiem.

Neraugoties uz sarežģīto tirgus vidi, Morgan Stnaley izdevās pārspēt savus konkurentus, uzrādot rekord augstus ieņēmumus no līdzekļu pārvaldības un ieņēmumu kāpuma no tirdzniecības operācijām. Morgan Stanley izpilddirektors Džeimss Gormens norādīja, ka rezultāti ir iespaidīgi, īpaši ņemot vērā šo komplicēto tirgus vidi.

Morgan Stanley ir banka, kuru investori pārsvarā uzskata par tādu finanšu institūciju, kas nodarbojas ar investīciju bankas pakalpojumu sniegšanu. Tai nav lielas privāto klientu apkalpošanas nodaļas, piemēram, kā tas ir Bank of America gadījumā. Tas nozīmē, ka investīciju banka ieņēmumus gūs pārsvarā no tādām operācijām kā, piemēram, līdzekļu pārvaldība, pagājušajā gadā aktīviem pieaugot par papildu 310 miljardiem USD.

Protams, banku akciju noskaņojums lielā mērā būs atkarīgs no FED procentu likmju paaugstināšanas tempa, tāpēc joprojām pastāv zināma nenoteiktība šajā biznesa segmentā.

Morgan Stanley riska ieguldījumu fondu aktivitāte

Jaunākais 13F ziņojums, kas iesniegts Vērtspapīru un biržu komisijai par 479 riska ieguldījumu fondiem liecina, ka riska ieguldījumu fondi pēdējā ceturksnī palielināja savu līdzdalību Morgan Stanley, kopumā papildu egādājoties 2,6 miljonus bankas akciju.

Šeit gan jāņem vērā, ka šis pieaugums drīzāk varētu būt skaidrojams ar zemu ieguldījumu līmeni banku sektorā, jo kopš 2021. gada janvāra investīciju bankas katru ceturksni bija samazinājušas savu banku akciju portfeli.

Avots: TipRanks, 2023. gada 23. janvāris

Morgan Stanley akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi, Morgan Stanley akcijas par pagājušajiem 3 mēnešiem ir saņēmušas 8 pirkšanas, 8 turēšanas un 1 pārdošanas reitinga novērtējumu. Augstākais prognozētais cenas līmenis Morgan Stanley akcijām ir 125.00 USD, bet zemākā mērķa cena 84.00 USD par akciju.

Pēc analītiķu novērtējuma vidējā prognozētā mērķa cena Morgan Stanley akcijām ir 100.48 USD.

Avots: TipRanks, 2023. gada 23. janvāris

Idejas piemērs Morgan Stanley akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Morgan Stanley akciju tirdzniecībai varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu virs 100.00 USD par akciju, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies augstāko analītiķu prognozēto cenu t.i. 125.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Morgan Stanley akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 250.00 USD (125.00 USD – 100.00 USD *10 akcijas).



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā, ka banku akcijas var būt ļoti volatīlas jeb svārstīgas

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēs jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju.

Tāpat arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā, kas tiktu iekasēta atverot iepriekš minēto darījumu.

Kā iegādāties Morgan Stanley akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties vairāk nekā 4 500 uzņēmumu akcijas, tajā skaitā arī Morgan Stanley akcijas, ar komisijas maksu 0.02 USD apmērā par akciju un minimālo komisiju ASV akcijām 1.00 USD apmērā.

Lai atvērtu darījumu:

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu MetaTrader WebTrader platformu un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā;

Atrodi uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader 5 Web. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Lai iegādātos Morgan Stanley akcijas jau šodien, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera ▼▼▼

Šķiet, ka Morgan Stanley akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analīze un tirdzniecības ideja ir balstīta uz autora paša personīgo redzējumu un pieredzi.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Morgan Stanley akciju cena tomēr varētu samazināties, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no akciju vērtības krituma, atverot Morgan Stanley CFD īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka: