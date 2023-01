Ķīnas IKP izaugsme atpaliek no 2022. gada mērķa

Janvāris 17, 2023 19:16

Otrdienas rītā Šanhajas Composite un Honkongas Hang Seng indeksi piedzīvoja kritumu, jo Ķīnas Nacionālā statistikas biroja publicētie dati parādīja, ka Ķīnas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2022. gadā pieauga par 3%, kas ir lēnākais izaugsmes temps pēdējo desmitu gadu laikā.

Komentējot Ķīnas IKP izaugsmi, Goldman Sachs analītiķi norādīja, ka viens no problēmu cēloņiem ir saistīts ar strauju ekonomikas atkal atvēršanu, kas ir radījis problēmas tās spējā no jauna pielāgoties normāliem ekonomikas darbības apstākļiem. Analītiķi norāda, ka Ķīnas ekonomikas atvēršana ir no jauna izgaismojusi problēmas, kas saistītas ar Covid infekciju skaita pieaugumu, īslaicīgu darba spēka trūkumu un traucējumiem piegāžu ķēdēs.

Pozitīvā iezīme gan ir tāda, ka Ķīnas mazumtirdzniecības pārdošanas apjomi decembrī uzrādīja labākus rezultātus par analītiķu prognozētajiem - decembrī mazumtirdzniecības apjomi Ķīnā samazinājās par –1,8%, kas ir ievērojami labāks rezultāts par Reuters veiktajā aptaujā prognozētajiem -8,6%.

Japānas Bankas lēmums par procentu likmēm

Japānas Bankas (BoJ) valdei trešdien ir plānota tikšanās, lai apspriestu turpmāko procentu likmju politiku. Tirgus analītiķi prognozē, ka BoJ šobrīd nemainīs savu bāzes procentu likmi. Bank of America globālās izpētes analītiķi norāda, ka BoJ varētu atcelt savu ienesīguma līknes kontroles politiku, piebilstot, ka "mūsu galvenajā riska scenārijā, pieņemot, ka BoJ atceļ ienesīguma līknes kontroli (YCC), mēs domājam, ka TOPIX īstermiņā varētu samazināties līdz 3%.

Kanādas PCI inflācijai decembrī prognozē kritumu

Viena no svarīgākajām makroekonomisko datu publikācijām šodien tiks saņemta no Kanādas, kad tā publicēs jaunāko patēriņa cenu indeksa (PCI) ziņojumu. Ekonomisti sagaida, ka gada kopējā inflācija samazināsies, no novembrī reģistrētajiem rekord augstajiem 6,8% līdz 6,3%.

Kanādas Banka (BoC) ir pastiprinājusi savu monetāro politiku, lai sasniegtu izvirzīto 2% inflācijas mērķi. Daži ekonomisti prognozē, ka BoC valde turpinās paaugstināt procentu likmes, 60% no aptaujātajiem analītiķiem norāda, ka trešdien, 25. janvārī gaidāmajā monetārās politikas sanāksmē procentu likmes varētu tikt celtas par 25 bāzes punktiem.

Tāpat svarīgi atzīmēt, ka ņemot vērā naftas cenu kāpumu un inflācijas mazināšanos ASV, 12. janvārī Kanādas dolāra (CAD) kurss pret ASV dolāru (USD) sasniedza pēdējo septiņu nedēļu augstāko līmeni.

Vai Apvienotās Karalistes PCI decembrī uzrādīs kritumu?

Apvienotās Karalistes ekonomika ir viena no spēcīgākajām Eiropas kontinentā, tās PCI inflācijas dati, kas tiks publiskoti trešdien, 18. janvārī, noteikti piesaistīs tirgus uzmanību. Šobrīd tirgi gaida, kad Apvienotās Karalistes Valsts statistikas birojs (ONS) publicēs decembra PCI inflācijas jaunāko ziņojumu. Tirgus analītiķi prognozē, ka Apvienotās Karalistes inflācija sasniegs 10,6%, kas ir nedaudz zemāka kā novembrī reģistrētais līmenis 10,7% apmērā.

Šķiet, ka tirgus dalībnieki atzinīgi vērtē inflācijas palēnināšanos pēc rekord augstā līmeņa sasniegšanas novembrī, kad inflācija Apvienotajā Karalistē sasniedza 11.1% līmeni. Pozitīvā ziņa ir arī tāda, ka ONS publicētie ziņojumi apliecina, ka arī Apvienotās Karalistes ražotāju cenu inflācija (PPI) ir samazinājusies.

Lai gan atsevišķi ekonomisti ir norādījuši, ka inflācija Apvienotajā Karalistē ir sasniegusi savu augstāko punktu, tomēr tiek lēsts, ka tā joprojām saglabāsies divciparu skaitļa robežās. Lai kontrolētu inflācijas spiedienu, Anglijas Banka (BoE) jau vairākas sanāksmes pēc kārtas ir paaugstinājusi bāzes procentu likmes. Ekonomiste un BoE Monetārās politikas komitejas (MPC) locekle Ketrīna Manna norādīja, ka centrālā banka savā procentu likmju kāpuma ciklā neatrodas situācijā, kad tai būtu jāuztraucas par riskiem, kas saistīti ar bankas pārāk lielo stingrību, īstenojot bankas monetāro politiku.

Pasaules ekonomikas forums

Pasaules ekonomikas forums (WEF) ir atkal atgriezies. Pirmo reizi pēc 3 gadiem tas atkal notiek Davosā, Šveicē. WEF ikgadējā sanāksmē piedalīsies vairāk nekā 2700 pasaules līderi no 130 valstīm, tostarp forumā piedalīsies 52 valstu un valdību vadītāji.

Veiktā aptauja liecina, ka lielākā daļa no 22 WEF aptaujātajiem galvenajiem ekonomistiem uzskata, ka 2023. gadā ir iespējama globālā recesija. Turklāt lielākā daļa ekonomistu prognozē, ka ASV un Eiropa šogad piedzīvos vāju vai ļoti vāju ekonomikas izaugsmi.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

