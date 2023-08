Inflācija, dezinflācija un deflācija: kas būtu jāzina

Augusts 14, 2023 16:49

ASV Darba statistikas birojs ceturtdien publiskoja jaunākos inflācijas datus no ASV, gada inflācijai pieaugot līdz 3,2%. Šis paziņojums sekoja trešdien publiskotajiem Ķīnas Nacionālā statistikas biroja datiem, paziņojot, ka gada inflācija Ķīnā ir kļuvusi negatīva, tai samazinoties līdz -0,3%.

Pēdējā gada laikā mēs esam daudz dzirdējuši par cenu pieaugumu, bet kas notiek, ja inflācija kļūst negatīva? Un kāpēc ekonomisti no tā baidās vairāk nekā no augstas, pozitīvas inflācijas? Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk!

Kas ir inflācija?

Lai gan pirms pāris gadiem daudzi varēja nebūt pazīstami ar inflācijas jēdzienu, tagad, kad visi varam vērot cenu kāpumu, šis jēdziens ir kļuvis visiem labi zināms.

Pēc būtības inflācija mēra cenu pieauguma tempu ekonomikā noteiktā laika periodā, līdz ar to inflāciju var uzskatīt arī par ātrumu, ar kādu nauda zaudē savu pirktspēju.

Kas ir deflācija?

Deflācija ir pretēja situācija inflācijai, kas rodas, kad ekonomikā samazinās kopējās cenas un līdz ar to palielinās naudas pirktspēja.

Ir svarīgi nejaukt šo jēdzienu ar dezinflācija, kas attiecas uz inflācijas līmeņa samazināšanos, kas šobrīd ir vērojama daudzās pasaules attīstītajās ekonomikās. Inflācija notiek, kad cenas aug, bet to pieauguma temps palēninās.

Piemēram, jūnijā Apvienotajā Karalistē gada inflācijas līmenis samazinājās no 8,7% līdz 7,9%. Šo var uzskatīt par dezinflācija gadījumu. Lai gan cenas joprojām katru gadu pieaug, to pieauguma temps ir samazinājies.

Deflācija notiek tad, kad cenas noteiktā laika periodā samazinās, un to ilustrē inflācijas pāriešana negatīvā teritorijā, piemēram, kā to varējām vērot Ķīnas gadījumā, kad pagājušās nedēļas sākumā tika saņemti negatīvi inflācijas rādītāji. Cenu kritums no pirmā acu uzmetiena var izklausīties lieliski, tomēr tas ne vienmēr tā ir. Patiesībā lielākā daļa ekonomistu no deflācijas baidās vairāk nekā no inflācijas. Bet kāpēc?

Kāpēc tirgus un ekonomistus uztrauc deflācija?

Tātad, kāpēc tirgus un ekonomistus uztrauc deflācija? No vienas puses, cenu kritums var nākt par labu patērētājiem, kuri cenu krituma rezultātā varētu sākt pirkt vairāk, veicinot ekonomikas izaugsmi. Tie ir loģisks arguments, un tiešām - īslaicīgs cenu kritums var dot labumu ekonomikai.

Tomēr, ja deflācija ir noturīga un cenas turpina kristies ilgākā laika periodā, sāks rasties problēmas. Cenu kritums var radīt mazākus ieņēmumus uzņēmumiem, jo tie nopelnīs mazāk par tāda paša daudzuma preču un pakalpojumu ražošanu un pārdošanu.

Samazinoties ieņēmumiem, uzņēmumiem var nākties pārskatīt izmaksas, kas var izraisīt algu samazinājumu un galu galā darba vietu samazināšanu. Samazinoties algām un pieaugot bezdarbam, samazināsies kopējais pieprasījums, jo patērētājiem būs mazāk naudas, kuru tērēt pakalpojumu un produktu iegādei.

Turklāt, ja cenas krīt, tas var novest pie tā, ka patērētāji var lemt par pirkuma atlikšanu, cerot, ka šie pirkumi nākotnē būs lētāki. Piemēram, ja jūs vēlējāties iegādāties automašīnu, bet zinājāt, ka pēc gada šī automašīna būs lētāka, jūs varētu izlemt par tās iegādes atlikšanu.

Papildu pieprasījuma kritumam, kas pastiprina cenu samazināšanos, patēriņš ir vissvarīgākā ekonomikas iekšzemes kopprodukta (IKP) sastāvdaļa, līdz ar to deflācija var izraisīt patēriņa kritumu, bezdarba pieaugumu un galu galā ekonomiskās izaugsmes samazināšanos.

Kāpēc Ķīnā cenas samazinās?

Redzot, ka daudzas pasaules valstis cīnās ar cenu kāpumu, cenas Ķīnā virzās pretējā virzienā. Bet kāpēc?

Laikā, ka daudzas pasaules attīstītās ekonomikas izkļuva no pandēmijas, un sāka atteikties no pandēmijas ierobežojumiem, piedāvājumam bija grūti panākt augošo pieprasījumu, kā rezultātā cenas pieauga. Turklāt Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja enerģijas cenu un līdz ar to inflācijas pieaugumu.

Ķīnas gadījums gan ir ļoti atšķirīgs

Kamēr daudzās valstīs vakcinācijas pasākumi ļāva mazināt pandēmijas ierobežojumus, vai pat atteikties no tiem pavisam, Ķīna turpināja īstenot savu stingro “Covid-nulles politiku.” Pēc sociālajiem nemieriem 2022. gada beigās, Ķīna atteicās no pieņemtā stingrā Covid politikas kursa, atkal atverot ekonomiku globālajiem tirgiem.

Tomēr, neraugoties uz šo politikas kursa maiņu, ekonomikas atkal atvēršanas rezultāti nav bijuši tādi, kādus daudzi analītiķi un tirgi prognozēja. Ne tikai iekšējais pieprasījums ir saglabājies vājš, bet arī eksports ir būtiski samazinājies, abiem šiem faktoriem radot spiedienu uz cenām.

Un kā ar enerģijas cenām? Kamēr Rietumvalstis, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, ātri atteicās no Krievijas naftas un gāzes, Ķīna izvēlējās pretēju ceļu. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Ķīna gluži pretēji ir palielinājusi lētas enerģijas importu no Krievijas.

Inflācija un deflācija

Parasti tiek uzskatīts, ka deflācija ekonomikai ir bīstamāka nekā inflācija, un centrālās bankas aktīvi cenšas panākt zemu, stabilu inflāciju aptuveni 2% apmērā.

Iemesls šim mērķim ir tāds, ka zems inflācijas līmenis ir labvēlīgāks ekonomikai, jo tas veicina patēriņu, nevis līdzekļu taupīšanu un uzkrāšanu. Lielāks patēriņš veicina lielākus ieņēmumus uzņēmumiem, augstāku nodarbinātību un lielāku ekonomisko izaugsmi. Tomēr inflācija neapšaubāmi kļūst apgrūtinoša, ja tā ir pārāk augsta.

Lai gan zema, stabila inflācija var būt pozitīva ekonomikai, deflācija jebkurā tās izpausmē parasti tiek uzskatīta par negatīvu ekonomikai, un no tās var būt īpaši grūti iziet, kā to pēdējo desmitu gadu laikā ir pierādījusi Japāna.

Deflācijas iespējamā negatīvā ietekme uz patēriņu, nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi ir iemesls, kāpēc centrālās bankas un ekonomisti šo fenomenu uzskata par bīstamu. Šī iemesla dēļ, saņemot trešdienas inflācijas datus no Ķīnas, Pekina visticamāk būs spiesta iejaukties, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

