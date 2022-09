Tirgus pārskats - Apvienotās karalistes ekonomiku aizēno inflācija

Septembris 12, 2022 15:00

Uz pieaugošas dzīves dārdzības, augstas inflācijas un pieaugošu procentu likmju fona, investoru noskaņojums Apvienotajā Karalistē joprojām saglabājas piesardzīgs. Tieši tāpēc šobrīd ir svarīgi, lai Apvienotās Karalistes darba tirgus saglabājas stabils.

Vai tas palīdzēs Apvienotās Karalistes ekonomikai laikā, kad jēlnaftas cenas samazinās?

Globālajai atkarībai no fosilā kurināmā ir priekšrocības un trūkumi. Jēlnafta, dabasgāze un ogles ir veicinājušas ekonomikas un rūpniecības attīstību, bet arī veicinājušas siltumnīcefekta gāzu nonākšanu atmosfērā, nodarot būtisku kaitējumu videi. Negatīvā puse ir arī pastāvīgie ģeopolitiskie satricinājumi, kas traucē resursu piegādes, kas skaidri redzams arī šobrīd, pasliktinoties attiecībām starp ES un Krieviju.

Jēlnaftas treideri jau ir sākuši iecenot savās prognozēs ekonomikas lejupslīdes padziļināšanos ASV un, iespējams, Apvienotajā Karalistē, kas arī ir licis jēlnaftas cenām pasaules tirgos samazināties. Zīmīgi, kad gada sākumā, kad būtiski pieauga pieprasījums pēc energoresursiem pēc ekonomiku atveseļošanās no Covid-19 krīzes un Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, naftas cenas būtiski pieauga.

Lai gan prognozes liecina par ekonomisko lejupslīdi, Enerģētikas informācijas aģentūra (EIA) prognozē milzīgu pieprasījuma pieaugumu pēc ASV jēlnaftas 2023. Gadā - turklāt jau šobrīd varam vērot, ka esošās valsts rezerves turpina pieaugt.

Lielākā daļa no pieprasījuma pēc ASV naftas nāk no Eiropas valstīm, tām cenšoties aizstāt esošās piegādes no Krievijas. Inflācija jēlnaftas un dabasgāzes tirgos ir izraisījusi dzīves dārdzības pieaugumu un krīzi Eirozonā, piespiežot Eiropas Centrālo banku (ECB) ieņemt daudz stingrāku monetārās politikas kursu.

Lai cīnītos ar augošo inflāciju, pagājušās nedēļas ceturtdienā ECB paaugstināja savu galveno procentu likmi par 0,75 procentiem, t.i. līdz 1,25 procentiem. Vai ar to pietiks, lai īstermiņā samazinātu inflāciju? Laiks rādīs, bet, ja salīdzinām ECB politiku ar Federālo rezervju sistēmas politiku, bija nepieciešami vairāk nekā divi likmju paaugstinājumi, lai inflācija sāktu samazināties. No otras puses, ECB lēmums par procentu likmju celšanu deva stimulu eiro, valūtas vērtībai pret USD pieaugot virs paritātes līmeņa. Tas, vai Eirozonas vienotā valūta spēs noturēties virs ūdens, ir atkarīgs no bloka ekonomiskās izaugsmes un nākotnes procentu likmju paaugstināšanas.

Jēlnaftas cenu samazināšanās, iespējams, palīdzēs ierobežot inflāciju Apvienotajā Karalistē, ASV un Eiropā, tomēr, ņemot vērā ģeopolitiskos riskus, naftas tirgos joprojām ir daudz nenoteiktības un potenciālo risku. Turklāt OPEC ir samazinājusi ražošanas apjomu, pieaugot globālās recesijas riskiem, kas īstermiņā var ietekmēt jēlnaftas cenu dinamiku.

