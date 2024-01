Janvāris finanšu tirgos: Kas būtu jāzina

Janvāris 08, 2024 16:55

2024. gads jau ir sācies, finanšu tirgi pēc svētku brīvdienām ir sākuši darboties ierastajā režīmā, un rodas jautājums par to, vai mēs kļūsim par tā dēvētā “janvāra efekta” lieciniekiem. Nē, tas nav filmas nosaukums, bet gan parādība, kura nav sveša pieredzējušiem treideriem un finanšu tirgus dalībniekiem.

Šajā rakstā mēģināsim izskaidrot, ko finanšu pasaulē nozīmē “janvāra efekts”, lai arī treideri iesācēji būtu informēti, veidojot savas stratēģijas 2024. gada sākumam.

Kas ir janvāra efekts?

Janvāra efekts ir parādība finanšu tirgos, kuru raksturo tendence akciju cenu pieauguma tendence gada pirmajā mēnesī, īpaši pēc akciju izpārdošanas iepriekšējā gada izskaņā ar nodokļiem saistītu iemeslu dēļ. Šī tirgus anomālija ir novērota dažādos finanšu tirgos, un tai tiek pievērsta uzmanība no investoru, analītiķu un pētnieku puses.

Hipotēze liecina, ka īpaši mazas kapitalizācijas akcijām janvārī ir bijis lielāks cenu kāpums. Viens no piedāvātajiem skaidrojumiem ir nodokļu zaudējumu iekasēšana, kad investori gada beigās nodokļu vajadzībām stratēģiski pārdod zaudētās pozīcijas, radot pārpārdošanas efektu tirgū. Janvārī, investoriem reinvestējot kapitālu, cenas var atsākt kustību, izraisot augšupejošu cenas tendenci.

Janvāra efektu veicina vairāki faktori, tostarp nodokļu apsvērumi, investoru psiholoģija un gada beigu portfeļa korekcijas. Lai gan šī ir plaši novērota parādība, tirgus dalībniekiem joprojām ir jābūt ļoti piesardzīgiem.

Analītiķi bieži analizē vēsturiskos datus, lai noteiktu cenas modeļus, kas saistīti ar janvāra efektu. Tomēr ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka tirgus dinamika var mainīties, un pagātnes darbība ne vienmēr garantē nākotnes veiktspēju.

Investori un analītiķi pēta janvāra efektu, meklējot dziļāku izpratni par tā pamatā esošajiem mehānismiem un ietekmi uz tirgus uzvedību.

Janvāra efekta vēsture

Janvāra efekts ir sezonāla anomālija finanšu tirgos, kas pirmo reizi tika novērota 20. gadsimta sākumā. Donalda Keima pētījums 1980. gadu sākumā sniedza nozīmīgus pierādījumus šī tirgus efekta hipotēzi. Šo efektu raksturo akciju cenu kāpuma tendence gada pirmajā mēnesī, īpaši pēc gada beigu izpārdošanas ar nodokļiem saistītu iemeslu dēļ.

Vēsturiskie dati atklāj, ka janvāra efektam dažādos gados ir bijusi atšķirīga nozīme. Lai gan tā ietekmi var novērot plašā laika diapazonā, daži gadi izceļas ar ievērojamiem notikumiem. Anomālija ir īpaši izteikta gados, kad nodokļu apsvērumi, investoru uzvedība un tirgus noskaņojums ir labvēlīgs, radot labvēlīgus apstākļus janvāra rallijam.

Lai gan janvāra efekts gadu gaitā ir apstiprinājies kā klātesoša parādība finanšu tirgos, ir svarīgi atzīt, ka tirgus dinamika var mainīties. Tādi faktori kā izmaiņas nodokļu likumos un makroekonomiskās pārmaiņas, var ietekmēt investoru noskaņojumu un līdz ar to janvāra efekta spēku un uzticamību.

Pētījumā, kurā tika analizēti dati no 1904. gada līdz 1974. gadam, tika konstatēts, ka vidējā akciju atdeve janvārī bija piecas reizes lielāka nekā jebkurā citā mēnesī, uzsverot šīs tirgus anomālijas vēsturisko nozīmi. Pētnieki un investori turpina analizēt vēsturiskos modeļus, pētot janvāra efekta nianses, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus pastāvīgi mainīgajā finanšu tirgu vidē.

Janvāra efekts: ko ņemt vērā treideriem iesācējiem

Lai spētu orientēties tirgos janvāra mēnesī, sagatavošanās var būt ļoti būtiska. Tālāk apskatīsim galvenos apsvērumus, lai tu varētu iespējami labāk sagatavoties gada sākumam finanšu tirgos:

Pirmkārt, izpēti vēsturiskos cenas modeļus: analizē janvāra vēsturiskos datus, lai noteiktu tendences un izprastu dažādu aktīvu klašu vēsturiskos rezultātus. Tas var sniegt priekšstatu par iespējamībām un riskiem, kas saistīti ar šo janvāra efekta parādību.

Diversifikācija: mēģini dažādot savu tirdzniecības portfeli, iekļaujot dažādas aktīvu klases un reģionus. Diversificēts portfelis var palīdzēt mazināt riskus, kas saistīti ar iespējamo tirgus nestabilitāti janvāra mēneša laikā.

Nodokļu plānošana: pārliecinies, ka saproti ar janvāra efektu saistītās nodokļu sekas. Ņemot vērā, ka šī parādība bieži vien ir saistīta ar nodokļiem motivētu aktīvu pārdošanu gada beigās, esi informēts par iespējamo ar nodokļiem saistīto tirgus uzvedību, un atbilstoši pielāgo savu tirdzniecības stratēģiju.

Esi informēts par globālajiem notikumiem: neaizmirsti arī par globālajiem ekonomiskajiem un politiskajiem notikumiem, kas var ietekmēt tirgus noskaņojumu janvārī. Izmaiņas ekonomiskajos rādītājos, ģeopolitiskie notikumi vai izmaiņas centrālo banku politikā, var ietekmēt tirgus uzvedību šajā periodā.

Mazas kapitalizācijas akciju uzraudzība: ņemot vērā, ka janvāra efekts bieži visvairāk ietekmē tieši mazas kapitalizācijas akcijas, rūpīgi uzraugi šo tirgus segmentu. Esi informēts par iespējām un riskiem, kas saistīti ar mazo uzņēmumu akcijām.

Riska pārvaldība: ievies stabilas riska pārvaldības stratēģijas. Iestati skaidrus zaudējumu apturēšanas līmeņus un pozīciju lielumus, lai pārvaldītu iespējamos zaudējumus, jo īpaši nestabilajā vidē, kas var būt saistīta ar janvāra efektu.

Apvienojot vēsturisko analīzi, diversifikāciju, nodokļu plānošanu, globālo izpratni, mazo uzņēmumu akciju uzraudzību un efektīvu riska pārvaldību, tirgotāji var labāk pozicionēt sevi, lai orientētos tirgos janvāra mēnesī.

Janvāra efekta tirdzniecībā ar Admirals

“Jauns gads, jauns es” ir apņemšanās, kuru vēlētos īstenot daudzi treideri un investori.

Tomēr treideriem iesācējiem ir svarīgi paturēt prātā, ka vēsturiskie dati nekalpo, kā uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Līdz ar to viņiem būtu svarīgi veltīt laiku, lai izprastu tirdzniecības mehānismus un iepazītos ar iespējamiem riskiem, no kuriem jāizvairās, veicot darījumus. Viena no metodēm, kā to paveikt, ir izmantot brokeru piedāvātos izglītības resursus, tostarp tīmekļa seminārus, vebinārus, rakstus, vadlīnijas un e-grāmatas. Šie materiāli ir plaši pieejami un bieži bez maksas.

Uzsākot izglītošanās procesu, nevajadzētu atstāt novārtā informāciju par riska pārvaldības rīkiem. Pareizi lietojot, riska pārvaldības rīki samazina risku zaudēt līdzekļus, gadījumos, kad tirgus kustās pretēji jūsu atvērtajai pozīcijai. Arī tirdzniecības stratēģijai vajadzētu balstīties riska pārvaldības principos.

Vai vēlies praktizēt tirdzniecību, neriskējot ar saviem līdzekļiem? Admirals demo konts ir paredzēts tieši šim mērķim. Noklikšķini uz zemāk redzamā banera, un atver bezmaksas demo kontu jau šodien!

