Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas beigām, ekonomiskie pretvēji kļūst spēcīgāki

Septembris 28, 2022 17:18

Šķiet, ka laiks kuru tik ilgi esam gaidījuši kopš 2020. gada sākuma pamazām tuvojas. Saskaņā ar ASV un Pasaules veselības organizācijas (WHO) kopīgo paziņojumu, pasaule ir gatava iziet no pandēmijas spēcīgāka kā iepriekš. No otras puses, lai gan globālā veselības situācija ir uzlabojusies un ekonomikas ir lielākoties spējušas atgūties, ekonomiskie pretvēji arī šobrīd turpina radīt problēmas pasaules lielākajās ekonomikās.

Ceturtdien, 29. septembrī, pasaules tirgi uzmanību pievērsīs ASV otrā ceturkšņa IKP rezultātiem. Pasaules lielākā ekonomika šobrīd piedzīvo tehnisko recesiju, tajā pašā laikā jaunākie ilgstošas lietošanas preču pasūtījumu dati arī augustā saglabājās negatīvi, uzrādot kritumu par 0,2 procentiem. Uz šo brīdi tiek prognozēts, ka arī ASV IKP izaugsme otrajā ceturksnī būs negatīva t.i. - 0,6 procenti (gada griezumā). Šeit treideriem noteikti vajadzētu ņemt vērā, ka jebkuri pārsteigumi faktiskajos rezultātos var izraisīt svārstības valūtu pāros ar USD.

Spriežot pēc nesenās izpārdošanas akciju tirgos, varam secināt, ka tieši augstā inflācija un ASV centrālās bankas stingrais monetārās politikas kurss ir tas, kas ir būtiski pasliktinājis investoru noskaņojumu, mazinot investīcijas. Augošās procentu likmes nepalīdz arī patērētājiem, kuri saskaras ar augstām cenām un pieaugošām hipotēku procentu likmēm.

ASV dolāra spēks šobrīd spēlē par labu ASV tūristiem un uzņēmumiem, kas iegādājas izejvielas no ārvalstīm, tomēr tas arī mazina eksporta konkurētspēju, ņemot vērā augsto valūtu maiņas kursu pret USD.

Attiecībā uz Eiropu, līdzības ir saskatāmas vien augstajos inflācijas rādītājos, jo pretstatā USD, Eiropas vienotās valūtas EUR kurs attiecībā pret USD ir noslīdējis līdz zemākajam līmenim vairāku desmitu gadu laikā. Tas lielā mērā ietekmē patērētāju pirktspēju, tomēr valūtas kursu padara Eirozonas eksportu konkurētspējīgāku.

Arī Apvienotās Karalistes ekonomika saskaras ar ievērojamiem pretvējiem, tostarp augstu inflāciju un vāju valūtu.

Pozitīvā ziņa visās trīs ekonomikās ir darba tirgus, kas pēc Covid-19 pandēmijas ir spējis uzrādīt spēcīgus un noturīgus rezultātus.

Kas attiecas uz Ķīnu, arī tās ekonomika šobrīd saskarās ar būtiskiem izaicinājumiem, tāpēc tirgi noteikti uzmanību pievērsīs piektdien, 30. septembrī, publiskotajiem PMI jaunākajiem datiem. PMI datos, kas neiekļauj ražošanas sektoru, tiek prognozēts kritums no 52,6 punktiem augustā līdz 52 punktiem septembra mēnesī. Attiecībā uz ražošanas PMI jaunākajiem datiem, arī šeit tiek prognozēts kritums no 49,4 punktiem augustā līdz 49,2 procentiem septembra mēnesī.

Šī brīža prognozes liecina, ka tiklīdz Ķīnas ekonomika atgūsies, tas nesīs pozitīvu pienesumu arī tirdzniecības partneriem Apvienotajā Karalistē, ASV un ES, potenciāli stabilizējot globālo ekonomiku, lai izturētu šī brīža ekonomiskos pretvējus.

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.