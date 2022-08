Kā tirgot Google akcijas, reklāmas ieņēmumiem saglabājoties stabiliem

Augusts 26, 2022 15:26

Viens no pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem Google veica akciju dalīšanu attiecībā 20:1 un neilgi pēc tam publicēja ceturkšņa rezultātus, kas nesasniedza tirgus prognozes.

Neraugoties uz nespēju sasniegt peļņas mērķus, finanšu rezultātos tomēr bija redzamas zināmas optimisma pazīmes, kas ļāva turpmākajās sesijās sasniegt pozitīvu akciju cenas korekciju biržā. Raugoties šī gada griezumā, Google akciju cena ir samazinājusies par vairāk nekā 20%. Bet ko saka analītiķi un kāda ir prognoze Google akcijām nākotnē?

To uzzināsi, turpinot lasīt šo rakstu.

Akcija: Alphabet Inc. (Class A) Simbols Invest.MT5 kontā GOOG Tirdzniecības idejas datums 2022. gada 24. augusts Laiks investīcijām 6 - 12 mēneši Atvēršanas cena 120 USD Mērķa cena 142 USD Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontā Max 5% Riska līmenis Augsts

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu, jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē.

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Kāpēc pirkt Google akcijas?

Ieguldījumi akciju vienmēr ir bijuši saistīti ar augstiem riskiem, tomēr ņemot vērā, ka šobrīd atrodamies iespējamās recesijas priekšvakarā, šis apgalvojums par riskiem ir vēl nopietnāks kā parasti. Šādos neskaidros laikos investori parasti meklē ieguldījumu iespējas akcijās, kas darbojas aizsardzības sektoros, kas vēsturiski ir bijuši noturīgāki pret ekonomikas lejupslīdi.

Parasti, kad runa ir par ekonomisko lejupslīdi un nenoteiktību, tehnoloģiju sektora akcijas parasti zaudē investoru uzticību. Tomēr raugoties uz esošajiem apstākļiem, daži tehnoloģiju uzņēmumi ir kļuvuši tik lieli, ietekmīgi, veiksmīgi un iesakņojušies savos biznesa segmentos, ka ir pelnījušas, ka arī uz tām varam raudzīties šajā aizsardzības akciju kontekstā.

Patiešām, nedaudzām lielajām tehnoloģiju akcijām piemīt diezgan unikāls gan aizsardzības, gan uzbrukuma īpašību kopums, padarot tās par potenciāliem kandidātiem, lai salīdzinoši neskarti izkļūtu no lejupslīdes un pēc tam gūtu labumu no ekonomikas paplašināšanās, mainoties ekonomiskajam ciklam.

Google mātesuzņēmums Alphabet akcijas ir vienas no tām, kurām piemīt augstāk minētās īpašības.

Google ir sasniedzis gandrīz monopola stāvokli globālajā meklētājprogrammu tirgū, kurā tam pieder vairāk nekā 90% no kopējā tirgus. Šis dominējošais stāvoklis piešķir uzņēmumam Google ievērojamu cenu noteikšanas spēku attiecībā uz reklāmu tirgu, no kura uzņēmums gūst lielāko daļu no kopējiem ieņēmumiem.

Saprotams, ka ekonomikas lejupslīdes apstākļos reklāmas budžeti neizbēgami sarūk. Ar šīm problēmām ir saskārušies daudzi Google konkurenti, tomēr Alphabet gadījumā jaunākie ceturkšņa dati rāda, ka ieņēmumi no reklāmām, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir pieauguši par 11,6%. Tas, iespējams, liecina par to, ka meklētājprogrammas ir viena no visefektīvākajām vietām, kur reklamēt savu uzņēmumu un produktus.

Google reklāmas biznesa stiprumam un noturībai, kā arī uzņēmuma potenciālajai aizsardzībai lejupslīdes laikā, vajadzētu ļaut uzņēmumam spīdēt ekonomikas izaugsmes laikā, jo loģiski vajadzētu atkal palielināsies reklāmas budžetiem.

Vēl viens faktors, kas var uzrunāt investorus ir saistīts ar uzņēmuma bilanci. Jaunākajos finanšu pārskata rezultātos tehnoloģiju gigantam bija uzkrāts ievērojams apjoms skaidras naudas, kā arī tam pieder vērtspapīri, kuru kopējā vērtība sasniedza gandrīz 125 miljardus USD, kas ir pietiekama summa, lai pārvarētu jebkuru ekonomisko recesiju nākotnē.

Google akcijās varam atrast daudz pozitīvu lietu, kuras novērtē investori. Tomēr ir grūti precīzi paredzēt, kā atsevišķas akcijas reaģēs uz ekonomisko nenoteiktību, un ikvienam, kas apsver iespēju iegādāties Google akcijas, nākamajos mēnešos vajadzētu būt gataviem akciju cenas svārstībām. Lai uzzinātu vairāk par iespējām ieguldīt Google akcijās, vari iepazīties ar mūsu sagatavoto rakstu “Viss par Alphabet un ieguldījumiem Google akcijās”.

Google akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi pēdējiem trīs mēnešiem, Google akcijas ir saņēmušas 30 pirkšanas, 2 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākais Google akciju cenas prognozētais līmenis ir 186.00 USD, bet zemākā mērķa cena ir 113 USD.

Google akciju prognozes vidējais cenas mērķis ir 142.84 USD, kas ir kāpums par vairāk nekā 25% attiecībā pret cenu šī raksta tapšanas laikā.

Avots: TipRanks - 2022. gada 23 . augusts

Idejas piemērs Google akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Google akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai sasniedzot 120.00 USD līmeni, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies analītiķu vidējo cenu, kas ir apmēram 142.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 6 - 12 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Google akcijas, tad:

Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 220 USD (142.00 USD – 120.00 USD *10 akcijas).

Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības un izpārdošanu akciju tirgos, kuru esam piedzīvojuši šajā gadā.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēs jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju. Tas nozīmē, ja iegādāsies 10 Google akcijas, komisijas aprēķins varētu izskatīties šādi (0.02 USD * 10 akcijas = 0.20 USD).

Arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā. Tāpēc šajā gadījumā, iegādājoties 10 Google akcijas, aprēķinātā komisija par darījumu būs tikai 1 USD!

Kā iegādāties Google akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties vairāk nekā 4300 publisku uzņēmumu akcijas, tajā skaitā Google. Lai iegādātos akcijas:

Atver Invest.MT5 kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, izmantojot web platformu

Atrodi attiecīgā uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader Web. Alphabet Inc. grafiks – jauna ordera logs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Noklikšķini uz banera zemāk, lai iegādātos Google akcijas▼▼▼

Šķiet, ka Google akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Google akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

