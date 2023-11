Lielbritānijas mārciņas tirdzniecība uz iespējamās recesijas fona

Novembris 07, 2023 13:32

Apvienotās Karalistes mārciņas vērtība attiecībā pret citām galvenajām valūtām, piemēram, ASV dolāru un eiro, ir samazinājusies, kas ir skaidrojams ar augstajiem inflācijas rādītājiem un Anglijas Bankas (BoE) stingro monetāro politikas kursu.

BoE Monetārās politikas komiteja (MPC) 2. novembrī paziņoja, ka turpinās ieturēt pauzi attiecībā uz aizņēmumu izmaksu celšanu, jo pašreizējā ekonomikas izaugsmes prognoze liecina, ka 2024. gadā ekonomika varētu ieslīgt recesijā.

Turpmākajā šī bloga rakstā mēs apskatīsim jaunākos Apvienotās Karalistes ekonomikas datus un to, kā tirgot mārciņu, ņemot vērā bažas par ekonomisko recesiju.

BoE likmes, iespējams, saglabāsies augstas ilgāku laiku

BoE vadītājs Endrjū Beilijs savās piezīmēs pēc sanāksmes sacīja, ka MPC nolēma paturēt procentu likmes nemainīgas. Turklāt BoE saglabāja likmes nemainīgas jau otro sanāksmi pēc kārtas, tām sasniedzot augstāko līmeni kopš 2008. gada finanšu krīzes.

Lai gan BoE lēmums nebija pārsteigums finanšu tirgos, tomēr pēc sanāksmes ziņojums pievērsa analītiķu uzmanību, pastāvot bažām par ekonomikas recesijas riskiem.

BoE IKP pieauguma prognoze liecināja, ka ekonomikas izaugsme 2024. gadā varētu izlīdzināties, pastāvot 50:50 iespējamībai, ka Apvienotās Karalistes ekonomika nonāks recesijā.

Komentējot BoE monetāro politiku, Endrjū Beilijs atzīmēja: “Ir pāragri domāt par likmju samazināšanu. Augstākas procentu likmes ir devušas rezultātu, jo inflācija valstī samazinās. Tomēr mums ir jāpārliecinās, ka inflācija turpina kristies, sasniedzot mūsu noteikto 2% mērķi. Mēs šomēnes likmes atstājām nemainīgas, tomēr mēs uzmanīgi sekosim līdzi tam, vai būs nepieciešami turpmāki likmju paaugstinājumi. Tāpat mums nevajadzētu pārmērīgi ierobežot monetārās politikas kursu, cenšoties saglabāt līdzsvaru starp pārāk maz un pārāk daudz.”

Kāda ir analītiķu prognoze Apvienotās Karalistes ekonomikai un Lielbritānijas mārciņai

ING analītiķi 3. novembrī publicētajā ziņojumā norādīja, ka augstākas procentu likmes varētu darboties kā bremzējošs faktors Apvienotās Karalistes ekonomikai: “Anglijas Bankas likmju paaugstināšanas cikls gandrīz ir noslēdzies, un tagad galvenā uzmanība tiek pievērsta likmju samazināšanai. Politikas veidotāji ir pārliecināti, ka ir vēl tāls ceļš ejams, lai līdz tam nonāktu. Turklāt, neraugoties uz to, ka šovasar mēs esam redzējuši indikatorus, kas liecina par likmju samazināšanu, investori joprojām prognozē, ka nākamo trīs gadu laikā bankas likme varētu saglabāties 4% līmenī.

TD Securities ekonomisti sacīja, ka BoE ir devusi atbalstu Lielbritānijas mārciņai, īstenojot savu stingro monetārās politikas kursu, piebilstot, ka "raugoties no tirgus gaidu perspektīvas, par likmju samazināšanu nākamajā gadā, šķiet, ka attiecībā uz Apvienotās Karalistes ekonomiku optimisms salīdzinājumā ar Eirozonu joprojām ir lielāks, un mēs sagaidām, ka BoE savā ziņā būs vadošā banka, kas vadīs procentu likmju samazinājuma ciklu. Attiecīgi mēs redzam zināmu EUR/GBP pieaugumu valūtu pārī, jo tirgi turpina samazināt savu prognozi attiecībā uz Apvienotās Karalistes stingrāku monetāro politiku.”

Savukārt Danske Bank ekonomisti atzīmēja, ka BoE lēmums atbilst viņu prognozēm. Komentējot EUR/GBP, viņi sacīja, ka “mēs joprojām uzskatām, ka relatīvās likmes ir mēreni pozitīvas attiecībā uz EUR/GBP, un 2024. gadā mēs redzam likmju samazināšanas iespēju. Mēs joprojām sagaidām, ka Eirozonas sniegums un Apvienotās Karalistes ekonomika būs galvenais virzītājspēks šajā jautājumā. Mēs paredzam nelielu EUR/GBP pieaugumu t.i. līdz 0,89 punktiem 2024. gadā.

MUFG analītiķi publicēja ziņojumu, kurā viņi atgādināja, ka "mūsuprāt gan FED, gan BoE atjauninātie politikas ziņojumi bija līdzīgi, norādot, ka ir lielāka iespējamība, ka turpmāki paaugstinājumi nebūs nepieciešami, tomēr tie nav izslēdzami. Esošie notikumi apstiprina mūsu perspektīvu, ka mārciņa turpinās vājināties. Apvienotās Karalistes tirgus līdz nākamā gada beigām paredz samazinājumu par aptuveni 55 bāzes punktiem. Mēs joprojām sagaidām, ka BoE nākamgad būs iespēja samazināt procentu likmes.

Savukārt Commerzbank valūtu tirgus analītiķi norādīja, ka Lielbritānijas mārciņas vērtība varētu saskarties ar īslaicīgiem atveseļošanās cikliem. Savā piezīmē treideriem viņi minēja, ka “BoE vadīājs Endrjū Beilijs preses konferences laikā vairākkārt uzsvēra, ka cenu stabilitāte ir BoE mandāts, nevis, piemēram, recesijas novēršana. Turklāt bija pāragri apsvērt likmju samazināšanu. Šķiet, ka tirgus to pieņem. Jautājums ir par to, vai arī BoE pieturēsies pie šiem komentāriem, ja inflācija izrādīsies noturīgāka. Tomēr pagaidām šķiet, ka tirgus ir apmierināts, un mārciņai varētu būt iespēja īslaicīgi atgūt daļu no zaudētā.

Riska vadība, tirgojot Lielbritānijas mārciņu

Lielbritānijas mārciņa ir viena no visvairāk tirgotajām valūtām pasaulē. Valūtu pāri, kas ietver Lielbritānijas mārciņu, piemēram, GBP/USD un GBP/EUR, ir vieni no populārākajiem treideru vidū. Šie pāri bauda publicitāti plašsaziņas līdzekļos, jo daudzi treideri mēdz tos iekļaut savos portfeļos, tāpēc informācijas un analītisko rakstu ir daudz.

Treideriem iesācējiem var rasties vēlme pievienot saviem portfeļiem valūtu pārus ar Lielbritānijas mārciņu. Tomēr Lielbritānijas mārciņas tirdzniecība ir saistīta ar riskiem, kas var novest pie līdzekļu zaudēšanas, gadījumā, ja tiks pieņemti nepareizi lēmumi. Treideriem iesācējiem ir svarīgi papildināt savas zināšanas par tirdzniecību, izmantojot apmācību vebinārus un citu līdzīgu izglītojošu video saturu, lasot rakstus un ceļvežus utt. Izglītojošie materiāli ir atrodami tiešsaistē, un tiem var būt nozīme treidera iesācēja stratēģijas sekmīgā īstenošanā.

Ļoti svarīgi ir arī iemācīties izmantot riska pārvaldības rīkus, kas pieejami tādās populārās tirdzniecības platformās, kā MT4 un MT5. Izmantojot riska pārvaldības rīkus, iesācējiem treideriem ir iespēja veidot savas stratēģijas, vienlaikus samazinot iespējamību zaudēt ievērojamas naudas summas gadījumā, ja tirgi virzās pretēji viņu izvēlētajam virzienam. Zināšanu līmeņa uzlabošana par tirdzniecību, treiderim iesācējam var palīdzēt gūt pieredzi, pakļaujot sevi mazākam stresam.

Vai vēlies uzzināt vairāk par tirdzniecību un investīcijām? Admirals katru nedēļu piedāvā pieredzējušu treideru rīkotus vebinārus, kas aptver visdažādākās tēmas! Noklikšķini uz zemāk esošā banera, lai reģistrētos vebināram.

