Kanādas Banka, iespējams, samazinās procentu likmes, zelts sasniedz jaunu cenas maksimumu

Oktobris 22, 2024 15:10

Nenoteiktība ASV politiskā un spriedze Tuvajos Austrumos, tā vien šķiet ir bijusi zelta augšupejas trajektorijas pamatā. Zelta cenas pirmdien sasniedza rekordaugstu līmeni, bet otrdienas rītā nedaudz samazinājās. Pieprasījums pēc sudraba arī turpina pieaugt, veicinot šī metāla cenas pieaugumu jau sesto dienu pēc kārtas.

FED Deilija: likmju samazināšana ir jāturpina

Sanfrancisko Federālo rezervju sistēmas (FED) bankas prezidente Mērija Deilija sacīja, ka attiecībā uz likmju politiku ASV centrālā banka saglabā no datiem atkarīgu pieeju, taču piebilda, ka nākamajos ceturkšņos varētu notikt vēl vairāk samazinājumu.

Savā runā Wall Street Journal konferencē, Deilija atzīmēja, ka "līdz šim es neesmu redzējusi informāciju, kas liecinātu, ka mēs nevarētu turpināt samazināt procentu likmes. Šī brīža ekonomikas apstākļos likmes ir pārāk augstas, īpaši ņemot vēra, ka inflācija tuvojas 2% mērķim."

Darba tirgus ir viena no galvenajām Fed politikas veidotāju bažām. Mineapolisas Fed prezidents Nīls Kaškari sacīja, ka "mēs vēlamies saglabāt spēcīgu darba tirgu un vēlamies panākt, lai inflācija atkal samazinātos līdz mūsu 2% mērķim. Ja mēs redzēsim vājināšanos, piemēram, reālus pierādījumus tam, ka darba tirgus vājinās strauji, tad tas man kā politikas veidotājam liktu domāt: "Hei, varbūt mums vajadzētu pazemināt savu procentu likmi ātrāk."

UBS: ASV vēlēšanu nenoteiktība nevar kaitēt tirgum

UBS bankas analītiķi ir pauduši viedokli, ka, lai gan gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu dēļ varētu būt gaidāma zināma nestabilitāte, tirgus trajektorija, visticamāk, paliks nemainīga.

"Tā kā nevienai no pusēm nav nepārprotamu priekšrocību nevienā no galvenajām svārstībām, kas varētu izšķirt iznākumu, sacīkstes joprojām ir pārāk tuvu, lai to varētu izsaukt, un mēs paredzam, ka turpmākajās nedēļās, ņemot vērā paaugstināto nenoteiktību, nestabilitāte palielināsies. Taču mēs arī domājam, ka iespējamā nestabilitāte, visticamāk, neizjauks no sliedēm pozitīvos akciju pamatrādītājus un atgādinās investoriem neveikt dramatiskas portfeļa izmaiņas, pamatojoties uz sagaidāmajiem vēlēšanu rezultātiem,” savā piezīmē rakstīja UBS ekonomisti. ASV prezidenta vēlēšanas notiks 5. novembrī.

Goldman Sachs SP500 prognoze

Goldman Sachs analītiķi prognozē, ka, lai gan S&P 500 indekss turpinās izaugsmi nākamajos desmit gados, tā pieauguma temps, visticamāk, būs ievērojami zemāks nekā pašlaik.

Paziņojumā investoriem pauda viedokli,ka: “Mēs lēšam, ka S&P 500 nākamajos 10 gados nodrošinās nominālo kopējo atdevi 3% apmērā (7. procentile kopš 1930. gada) un aptuveni 1% reāli. Mūsu vēsturiskā analīze liecina, ka jebkuram uzņēmumam ir ārkārtīgi grūti ilgstoši uzturēt augstu pārdošanas apjoma pieaugumu un peļņas normu.

Goldman Sachs ekonomisti minēja augstu investoru un kapitāla koncentrāciju Magnificent 7 uzņēmumu grupā un paaugstinātu sākuma novērtējumu.

