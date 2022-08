Palielinoties bailēm par recesiju, spiediens uz EUR pieaug

Augusts 24, 2022 15:06

Pieaugot bažām par recesiju, spiediens pret eiro saglabājas, tiesa tas varētu nedaudz mazināties rīt, kad ASV publiskojot jaunākos IKP rezultātus.

Provizoriskais gada IKP otrajā ceturksnī tiek prognozēts - 0,8 procentu līmenī, kas ir nedaudz labāks rezultāts par iepriekšējā ceturksnī uzrādītajiem - 0.9 procentiem. Šobrīd aktuāls jautājums ir par to, vai tehniskā lejupslīde ASV turpināsies arī trešajā ceturksnī. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc PMI datiem no ASV arī turpmāk tiks pievērsta liela uzmanība.

S&P Composite PMI etalons augustā samazinājās līdz 45 punktu atzīmei, kas liecina par turpmāku kritumu svarīgākajos ražošanas un pakalpojumu sektoros. Pakalpojumi nodrošina lielāko daļu no ekonomiskās aktivitātes ASV, kas ietekmē arī IKP. Zīmīgi, ka 2020. gadā profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi vien nodrošināja 975,1 miljardus USD.

Laikā, kad šīs nozares ir skārusi inflācija un tās sāk sarukt, šķiet, ka vienīgais, kas tās var atvieglot no FED stingrās monetārās politikas ir atviegloti fiskālie pasākumi, piemēram, nodokļu samazināšana vai cenu kontroles pasākumu ieviešana. Pagaidām ir maz pierādījumu tam, ka ASV fiskālās politikas veidotājiem ir izstrādāta saskaņotas politika un skaidras darbības, lai izvairītos no smagas recesijas - īpaši ņemot vērā, ka ASV valsts parāds šī gada sākumā pārsniedza 30 triljonus USD. Tomēr pieaugot izaugsmes riskiem, tas varētu mainīties 4. ceturksnī, kad iespējams dzirdēsim kādus jaunus paziņojumus un izlēmīgākus lēmumus no ASV politikas veidotājiem

Šodien tirgus uzmanīgi sekos līdzi ilgtermiņa preču pasūtījumu jaunākajiem datiem no ASV. Šī brīža prognoze liecina, ka etalons jūlijā samazināsies no 2 procentiem jūnijā līdz 0,6 procentiem jūlija mēnesī. Treideriem, kas tirgo USD vajadzētu ņemt vērā, ka jebkādi pārsteigumi faktiskajos datos var ietekmēt valūtu pārus ar USD.

Forex tirgotājiem vajadzētu būt modriem attiecībā uz centrālās bankas jaunākajiem paziņojumiem, par kuriem tiks ziņots Jackson Hole simpozijā, kas sāksies šodien. Vadošo banku amatpersonu paziņojumi var izmainīt valūtas tirgus, ko vajadzētu ņemt vērā katram treiderim.

Šajā simpozijā kā ierasts visciešāk tiks sekot līdzi FED vadītāja Džeroma Pauela runai. Tiek prognozēts, ka FED saglabās stingro retoriku, neraugoties pat uz recesijas draudiem un inflācijas bremzēšanos ASV.

