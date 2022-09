Tirgus uzmanība ECB lēmumam par procentu likmēm un FED runai

Septembris 07, 2022 14:55

Pēc trīs augstas volatilitātes ceturkšņiem, kuros toni tirgos noteica augošā inflācija un ģeopolitiskie notikumi, tā vien šķiet, ka šobrīd visa uzmanība ir pievērsta procentu likmēm un īpaši Eiropas Centrālās bankas (ECB) gaidāmajai sanāksmei.

ECB monetārās politikas sanāksme ir gaidāma jau ceturtdien, 8. septembrī, analītiķiem prognozējot galvenās bāzes procentu likmju pieaugumu no esošajiem 0.5 procentiem līdz 1 procentam. Zīmīgi, ka inflācijas līmenis Eirozonā augusta mēnesī sasniedza rekord augstu līmeni t.i. 9.1%, palielinot risku, ka inflācija varētu būt noturīga, negatīvi ietekmējot patērētāju pirktspēju.

Ņemot vērā, ka eiro maiņas kurss pret USD ir nokritis līdz zemākajam līmenim vairāku desmitu gadu laikā, pastāv risks, ka ES vienotās valūtas bloka valstu preču un pakalpojumu tirdzniecībā var nonāk neizdevīgā stāvoklī pret konkurentiem, lai gan ES eksports kopš aprīļa mēneša ir uzrādījis nepārtrauktu pieaugumu. Laika posmā no maija līdz jūnijam eksporta apjoms no ES ir pieaudzis t.i. no 22,1 mld. maijā līdz 22,5 mld. jūnija mēnesī, sasniedzot augstāko rādītāju pēdējo piecu gadu laikā.

Kas attiecas uz ASV, tad arī tās monetārās politikas veidotāji plāno uzstāties ar runu, kas ir plānota tajā pašā dienā, kad ECB pieņems lēmumu par procentu likmēm. Tiek prognozēts, ka Federālo rezervju sistēmas (FOMC) priekšsēdētājs Džeroms Pauels, visticamāk, saglabās centrālās bankas stingro retoriku arī pēc nozīmīgākas runas Džeksonholā, kuru dzirdējām pirms nedaudz vairāk kā nedēļas.

Dž. Pauels tajā brīdināja par ne tik pozitīvām konsekvencēm, kuras šobrīd rada augstā inflācija un nepieciešamība pēc procentu likmju celšanas. Tirgi toreiz reaģēja uz šo ziņu, stiprinot droša patvēruma aktīvu pozīcijas, tajā skaitā pieaugot arī USD vērtībai pret citām valūtām, augot pieprasījumam arī pēc USD denominētiem aktīviem, piemēram, valsts kases obligācijām.

Arī Kanādas un Apvienotās Karalistes centrālās bankas šodien publicēs politiskā ziņojuma atjaunināto versiju. Anglijas Bankas (BoE) vadītājs šorīt plāno uzstāsies ar runu, no kuras tirgus dalībnieki meklēs norādes par bankas turpmākajiem plāniem valstī, kurā inflācija ir sasniegusi divciparu skaitli un ir augstākā starp G7 attīstīto valstu ekonomikām.

Visbeidzot, Kanādas Banka (BoC) šodien paziņo savu jaunāko lēmumu par procentu likmēm. Tiek prognozēts, ka BoC paaugstinās bāzes likmi no 2,5 procentiem līdz 3,25 procentiem. Treideriem, kuri tirgo valūtu pārus ar CAD, noteikti vajadzētu ņemt vērā, ka jebkādi pārsteigumi šajā lēmumā var izraisīt lielas valūtas svārstības.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā.

Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

