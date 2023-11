Kā tirgot Disney akcijas pēc 4. fiskālā ceturkšņa darbības rezultātu publicēšanas

Novembris 21, 2023

Disney jaunākais 2023. gada ceturtā ceturkšņa peļņas pārskata ziņojums ir pirmais, kas tika publicēts saskaņā ar jauno finanšu pārskata struktūru, kuru ieviesa izpilddirektors Bobs Igers. Uzņēmuma peļņas pārskats tagad ir sadalīts trīs galvenajās darbības jomās: izklaide, pieredze un sports.

Turpini lasīt, lai uzzinātu vairāk par Disney jaunāko peļņas pārskatu, ceturtā fiskālā ceturkšņa darbības rezultātiem un analītiķu prognozi Disney akcijām.

Nosaukums The Walt Disney Co. Simbols DIS Idejas datums 2023. gada 14. novembris Pozīcijas ilgums 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena $92.00 Mērķa cena $122.00 Riska līmenis Augsts

Disney darbības rezultāti par 2023. gada 4. fiskālo ceturksni

Zemāk atradīsi dažus no svarīgākajiem Disney ceturtā fiskālā ceturkšņa peļņas pārskata rezultātiem:

Peļņa uz akciju (EPS) sasniedza 0,82 USD, pretēji prognozētajiem 0,70 USD par akciju;

Ieņēmumi tika gūti 21,24 miljardu USD apmērā, kas bija labāks rezultāts par prognozētajiem 21,33 miljardiem USD;

Ceturkšņa tīrie ienākumi sasniedza 264 miljonus USD, kas bija labāks rezultāts nekā iepriekšējā gadā gūtie 162 miljoni USD;

Kopējais Disney+ abonētāju skaits sasniedza 150,2 miljonus, kas bija labāks rezultāts par prognozētajiem 148,15 miljoniem;

Aizvadītajā ceturksnī Disney+ izdevās pievienot 7 miljonus abonētāju;

Disneja ABC tīkla reklāmu ieņēmumi samazinājās;

Tika veikta izmaksu samazināšana par papildu 2 miljardiem USD;

Disney pārspēja Volstrītas prognozes gan attiecībā uz peļņu uz akciju, gan kopējo Disney+ abonentu skaitu. Investori parasti novērtē, ja straumēšanas uzņēmumiem izdodas pievienot jaunus pakalpojuma abonētājus, jo tas sniedz potenciālu lielākiem ieņēmumiem. Tomēr Disney nav tikai straumēšanas uzņēmums, jo tam ir arī citi ieņēmumu avoti.

Kopumā Disney ziņoja par zemākiem ieņēmumu rādītājiem, nekā gaidīts. Ieņēmumi no reklāmām bija ievērojami mazāki, jo bija mazāki ieņēmumi no politiskās reklāmas, kā rezultātā izpilddirektors Bobs Igers paziņoja, ka viņi varētu būt gatavi pārdot savus TV aktīvus. Pēc šo ziņu publicēšanas, Disney akciju vērtība pieauga.

Disney gadījumā problēma gan ir tā, ka ieņēmumu kritums tika novērots jau otro ceturksni pēc kārtas. Tas savukārt bija iemesls tam, kāpēc Disney paziņoja par papildu 2 miljardu USD izmaksu samazināšanu, lai sasniegtu kopējo mērķi, izmaksas samazināt līdz 7,5 miljardiem USD.

Tas savukārt norāda uz Disney iekšējām problēmām, kuras investoriem būtu svarīgi ņemt vērā, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Disney akcijās.

Vērtējums Disney akcijām — ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi par aizvadītajiem 3 mēnešiem, uz šo brīdi Disney akcijas ir saņēmušas 18 pirkšanas, 6 turēšanas un 1 pārdošanas reitinga vērtējumus. Augstākā prognozētā mērķa cena Disney akcijām ir $122.00, bet zemākā $71.00 par akciju.

Analītiķu vērtējumā vidējā prognozētā mērķa cena Disney akcijām ir $106.86.

Avots: TipRanks, 2023. gada 14. novembris

Idejas piemērs Disney akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Disney akciju tirdzniecībai varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai sasniedzot $92.00 par akciju;

Par mērķi izvēlamies cenu, kas ir nedaudz zem augstākās analītiķu prognozētās cenas – t.i. $122.00;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Disney akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu $300.00 [($122.00 - $92.00) * 10 akcijas].



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena nepalielināsies taisnā līnijā un pirms cenas korekcijas, tā var pat samazināties vēl vairāk, turklāt ir jārēķinās ar ievērojamu volatilitāti, ņemot vērā, ka Disney ir uzrādījis vājākus ieņēmumus jau divus ceturkšņus pēc kārtas.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēt jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju. Tas nozīmē, ja iegādāties 10 Disney akcijas, komisija viena virziena darījumam būtu 0.20 USD (0.02 USD * 10 akcijas)

Tāpat arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā, kas tiktu iekasēta atverot iepriekš minēto darījumu.

Kā iegādāties Disney akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties tādu uzņēmumu akcijas, kā Disney, ar komisijas maksu 0.02 USD apmērā par akciju, un minimālo komisiju 1 USD apmērā.

Lai atvērtu darījumu:

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Dashboard profilam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu platformu, un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā;

Atrodi uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logs apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader 5. Disney, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2017. gada janvāra līdz 2023. gada novembrim.





Šķiet, ka Disney akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analīze un tirdzniecības ideja ir balstīta uz autora paša personīgo redzējumu un pieredzi.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Disney akciju cena tomēr varētu samazināties, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no akciju vērtības krituma, atverot Disney akciju CFD īso pozīciju.

Turklāt, CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus.

