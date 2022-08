Disney akciju tirdzniecība pēc Netflix abonentu skaita pārsniegšanas

Augusts 19, 2022 10:58

Disney akcijas ir nokļuvušas daudzu investoru un analītiķu redzes lokā, nu pat saņemot ziņas, ka straumēšanas platformas Disney+ un Hulu ir sasniegušas 221 miljonu abonētāju, kas pārsniedz Netflix šī brīža abonentu kopējo skaitu.

Lai gan konkurenti, piemēram, Netflix un Warner Bros Discovery ir paziņojuši par abonentu skaita samazināšanos un izmaiņām satura stratēģijā, šķiet, ka Disney vismaz pagaidām ir izdevies izvairīties no šī negatīvā scenārija piepildīšanās.

Par to, kā tirgot Disney akcijas uzzināsi, ja turpināsi lasīt šo rakstu.

Akcijas: The Walt Disney Co. Simbols Invest.MT5 kontā DIS Idejas datums: 2022. gada 16. augusts Laiks investīcijām: 1-6 mēneši Atvēršanas datums: 116.00 USD Mērķa cena: 138.00 USD Pozīcijas apjoms Invest.MT5: Max 5% Riska līmenis: Augsts

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu, jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē.

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Disney pārspēj Netflix abonentu skaita ziņā un paziņo par cenu celšanu

Jaunākajā trešā ceturkšņa peļņas pārskatā Disney ziņoja, ka tā straumēšanas pakalpojuma Disney+ abonentu skaits ir pieaudzis līdz 152,1 miljoniem aktīvo lietotāju, kas ir vairāk par tirgus prognozētajiem 147 miljoniem. Disney+, Hulu un ESPN abonentu kopējais skaits ir sasniedzis jau 221 miljonu, kas ir vairāk par konkurenta Netflix 220 miljoniem.

Uzņēmums arī paziņoja par plāniem izveidot Disney+ pakalpojumu, kas ietver reklāmu izvietošanu, vienlaikus palielinot maksu par 3 USD pakalpojumam, kas paredz neiekļaut reklāmu izvietošanu, šī pakalpojuma maksu ceļot līdz 10,99 USD. Uzņēmums arī paziņoja par cenu pieaugumu Hulu un ESPN abonentiem.

Kā skaidro pats uzņēmums, cenu celšana ir saistīta ar ienesīguma palielināšanu, jo šobrīd zaudējumi no straumēšanas darbības nodrošināšanas sasniedz 1,1 miljardu USD – cenu celšana ir bijusi saistīta ar augstajām satura izveides izmaksām.

Kā norādīja Disney finanšu direktore, Kristīna Makartija, Disney+ straumēšanas pakalpojums turpinās zaudēt naudu līdz pat 2024. gadam, augstāko pīķi sasniedzot 2022. gadā.

Riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks Dens Lēbs iegādājas Disneja akcijas un cenšas panākt ESPN atdalīšanu

Riska ieguldījumu fonda Third Point pārvaldnieks Dens Lēbs paziņoja par jaunu Disney akciju iegādi, darījumam pievienojot vēstuli, kas adresēta Disney izpilddirektoram Bobam Čapekam, kurā norādīts aicinājums atdalīt EPSN no paša Disney. Lēbs norādīja, ka ESPN kā atsevišķa vienība varētu sasniegt augstākus ieņēmumu, ko būtu sarežģīti izdarīt ESPN atrodoties zem Disney – viens no plāniem būtu ieviest sporta derības jeb sporta totalizatorus.

Pēc šo ziņu saņemšanas, sākotnēji akciju cena palielinājās, tas lielā mērā ir skaidrojams ar apstākli, ka Lēbs ilgu laiku ir bijis ievērojams Disney aktīvists. Viņš jau iepriekš bija palielinājis sev piederošo Disneja akciju daļu, lai panāktu straumēšanas pakalpojuma paplašināšanu.

Disney akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi pēdējiem trīs mēnešiem, Disney akcijas ir saņēmušas 17 pirkšanas, 4 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākais Disney akciju cenas prognozētais līmenis ir 160.00 USD, bet zemākā mērķa cena ir 120 USD.

Disney akciju prognozes vidējais cenas mērķis ir 138.80 USD, kas ir kāpums par vairāk nekā 11% attiecībā pret cenu šī raksta tapšanas laikā.

Avots: TipRanks, 2022. gada 16. augusts

Idejas piemērs Disney akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Disney akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai sasniedzot 116.00 USD līmeni, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies analītiķu vidējo cenu, kas ir apmēram 138.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Disney akcijas, tad:

Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 220 USD (138.00 USD – 116.00 USD *10 akcijas).

Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības un izpārdošanu akciju tirgos, kuru esam piedzīvojuši šajā gadā.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēs jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju. Tas nozīmē, ja iegādāsies 10 Disney akcijas, komisijas aprēķins varētu izskatīties šādi (0.02 USD * 10 akcijas = 0.20 USD).

Arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā. Tāpēc šajā gadījumā, iegādājoties 10 Disney akcijas, aprēķinātā komisija par darījumu būs tikai 1 USD!

Kā iegādāties Disney akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties Disney akcijas ar komisijas maksu, kas ir tikai 0,02 USD par akciju un zemu minimālo komisiju — tikai 1 USD, visām ASV akcijām.

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, izmantojot web platformu

Atrodi attiecīgā uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader 5 Web. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Noklikšķini uz banera zemāk, lai iegādātos Disney akcijas▼▼▼

Šķiet, ka Disney akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Disney akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka: