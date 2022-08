Tirgi gaida svarīgus datus par jaunākajiem inflācijas rādītājiem

Augusts 09, 2022 19:44

Pirms divām nedēļām ASV Ekonomiskās analīzes birojs (BEA) ziņoja par otro ceturksni pēc kārtas, kad ASV ekonomika uzrādīja negatīvu izaugsmi - tiesa birojs nevēlējās šo vēl situāciju nosaukt par recesiju.

Tieši šī iemesla dēļ tirgu un analītiķu uzmanība tika pievērsta pagājušās nedēļas ASV darba tirgus jaunākajiem datiem, kuriem vajadzēja mainīt vai gluži pretēji apstiprināt BEA pausto par ASV ekonomiku.

Recesija BEA ieskatā neapstiprinājās, jo jaunu darba vietu apjoms jūlijā pieauga straujāk nekā tika sākotnēji prognozēts - t.i. līdz 528 000 jaunām darba vietām, kas ir vairāk par sākotnēji prognozētajiem 250 000.

Līdz ar to visas acis pievērsās pagājušās piektdienas ar lauksaimniecību nesaistītu algu saraksta publiskošanai. Ja jūlija darba dati bija sliktāki, nekā gaidīts, BEA, iespējams, bija jāpārvērtē viņu nostāja.

Saņemtie dati par nodarbinātību jūlija mēnesī ir likuši tirgiem prognozēt, ka FED turpinās agresīvo politiku attiecībā uz inflācijas mazināšanu. Šobrīd investori gaida jaunākos inflācijas rādītājus, kas tiks publicēti trešdien - tieši šī iemesla dēļ, treideriem un investoriem vajadzētu rēķināties ar paaugstinātām tirgus svārstībām datu publicēšanas brīdī.

Šos datus gaida arī Volstrīta, jo neraugoties pat uz nelielu kāpumu un nelielu kritumu galvenajos akciju indeksos pirmdien, investori joprojām saglabā piesardzību un gaida turpmākos ziņojumus no tirgus.

Attiecībā uz galvenajiem akciju indeksiem, pirmdien Dow Jones pieauga par 0.09%, savukārt Nasdaq un S&P 500 samazinājās par attiecīgi 0,10 un 0,12%.

Zaļās akcijas ir saņēmušas atbalstu no tirgiem

Neraugoties uz piesardzību galvenajos indeksos, pēc ASV Senāta pieņemtajiem klimata, enerģijas un veselības aprūpes likumprojektiem nedēļas nogalē, daudzas elektrisko transportlīdzekļu ražotāju un atjaunojamās enerģijas akcijas pirmdien uzrādīja pieaugumu.

Likumprojekts, kas paredz aptuveni 370 miljardu USD investīcijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un atjaunojamajos enerģijas avotos, drīz tiks nodot turpmākai apstiprināšanai Pārstāvju palātā. First Solar, Bloom Energy un Rivian Automotives bija starp tām trīs kompānijām, kuru akcijas uzrādīja pieaugumu par attiecīgi 4,75%, 4,36% un 6,78%.

“Peļņas sezona” ASV tuvojas izskaņai

Peļņas sezona ASV pamazām tuvojas izskaņai. Daudzas no lielākajām ASV kompānijām jau ir publiskojušas savus finanšu pārskatu ziņojumus par gada otro ceturksni. Šajā nedēļā investori noteikti sekos līdzi Disney, kura ziņojums par rezultātiem tiks publiskots trešdien, pēc tirgus slēgšanas stundās.

Šogad Disney akciju cena ir nokritusies jau par 30%, tāpēc esošie investori noteikti gaida kādas pozitīvas ziņas no uzņēmuma, cerot uz labiem otrā ceturkšņa rezultātiem.

Daudziem investoriem varētu būt svarīgs jautājums, kāds peļņas un ieņēmumu ziņā būs turpmākais gads, jo nav noslēpums, ka augstās inflācijas dēļ, daļa patērētāju centīsies ietaupīt, galvenos tēriņus novirzot pirmās nepieciešamības precēm, kas potenciāli var ietekmēt izklaides segmenta uzņēmums, piemēram, Disney.

Avots: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co. D1 sveču grafiks, Datu diapazons no 2021. gada 3. decembra līdz 2022. gada 8. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Avots: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co. W1 sveču grafiks, Datu diapazons no 2016. gada 7. februāra līdz 2022. gada 8. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Ieguldi ar Admirals

Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties vairāk nekā 4300 uzņēmumu akcijas, tajā skaitā Disney, Bloom Energy and Rivian Automotive. Noklikšķini uz banera zemāk, lai uzzinātu vairāk.

Ieguldi pasaulē populārākajos instrumentos Tūkstošiem akciju un ETF rokas stiepiena attālumā SĀKT IEGULDĪT

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.