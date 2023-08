Kā tirgot Delta Air Lines akcijas, pieaugot lidojumu pieprasījumam

Augusts 14, 2023 12:57

Delta Air Lines ir lielākā aviokompānija pasaulē ieņēmumu un tirgus kapitalizācijas ziņā. Aviokompāniju akcijas bija vienas no pandēmijas vissmagāk skartajām, un to atgūšanās bija ļoti lēna. Tomēr, pieaugot ceļojumu pieprasījumam un krītoties lidmašīnu degvielas cenām, daudzas aviosabiedrības, tostarp Delta, ir ziņojušas, ka 2023. gadā ir izdevies sasniegt pozitīvus rezultātus.

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par Delta Air Lines otrā ceturkšņa rezultātiem un analītiķu prognozi akcijām.

Nosaukums Delta Air Lines Simbols Invest.MT5 kontā DAL Idejas datums 2023. gada 8. augusts Pozīcijas ilgums 6 - 12 mēneši Atvēršanas cena $49.00 Mērķa cena $59.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontos Max 5% Riska līmenis Augsts

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē.

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Delta Air Lines sniegums 2023. gada 2. ceturksnī

Zemāk atradīsi dažus no svarīgākajiem Delta Air Lines otrā ceturkšņa peļņas pārskata rezultātiem:

Peļņa uz akciju (EPS) sasniedza 2,68 USD, salīdzinot ar sākotnējo EPS prognozi 2,40 USD apmērā, kas bija par 86% lielāka nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā;

Ieņēmumi tika gūti 14,61 miljarda USD apmērā, pārsniedzot analītiķu ieņēmumu prognozi, kas bija 14,44 miljardu USD apmērā, kas bija par 19% lielāki nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā;

Ienākumi no pamatdarbības tika uzrādīti 2,49 miljardu USD apmērā, pārsniedzot 1,45 miljardu USD prognozi.

Ieņēmumi no starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem pieauga par 61%, lielu daļu no tiem nodrošinot ceļojumu pieaugums.

Ieņēmumi no prēmijām un lojalitātes programmas pieauga attiecīgi par 25% un 20%.

Delta ne tikai pārspēja tirgus cerības 2. ceturksnī, bet arī uzrādīja visu laiku augstākos ceturkšņa ieņēmumus un rentabilitāti, kā arī palielināja visa gada perspektīvu jau otro reizi.

Delta, tāpat kā daudzas citas aviokompānijas, 2023. gadā ir guvusi labumu no augošā pieprasījuma pieauguma pēc atpūtas ceļojumiem un lidmašīnu degvielas cenu krituma, kas var radīt pat 30% no aviokompānijas darbības izdevumiem.

Šie apstākļi ir mainījuši investoru noskaņojumu attiecībā uz aviokompānijām, kas atspoguļojās arī akciju cenas pieaugumā gada sākumā. Delta akciju līdz šim ir pieaugusi par 38%, un daudzi analītiķi prognozē, ka tā vēl varētu pieaugt, bet par to vairāk vēlāk.

Delta Air Lines īpaši iepriecinošs bija ieņēmumu pieaugums no Premium un Lojalitātes programmām, kas liecina, ka biznesa ceļojumu apjoms atjaunojās, kas saprotamu iemeslu dēļ pēdējos pāris gados ir atpalikuši no atpūtas ceļojumiem. Biznesa ceļotāji maksā augstākas maksas un līdz ar to darījumu braucieni ir ļoti svarīga ieņēmumu sastāvdaļa aviosabiedrībām.

Tomēr, lai gan situācija aviācijas nozarē noteikti ir uzlabojusies, ekonomikas perspektīvas joprojām ir nedaudz neskaidras. Pasaules ekonomika ir ievērojami palēninājusies, un daži ekonomisti joprojām prognozē, ka ASV varētu nonākt recesijā šā gada beigās. Ņemot vērā aviopārvadājumu nozares ļoti ciklisko raksturu, ekonomikas palēnināšanās un augstās dzīves dārdzība turpmākajos mēnešos varētu ietekmēt pieprasījumu pēc gaisa satiksmes.

Vērtējums Delta Air akcijām — ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi par aizvadītajiem 3 mēnešiem, uz šo brīdi Delta Air akcijas ir saņēmušas 17 pirkšanas, 0 turēšanas un 0 pārdošanas reitinga vērtējumus. Augstākā prognozētā mērķa cena Delta Air akcijām ir $77.00, bet zemākā $45.00 par akciju.

Analītiķu vērtējumā vidējā prognozētā mērķa cena Delta Air akcijām ir $59.88.

Avots: TipRanks, 2023. gada 8. augusts

Idejas piemērs Delta akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Delta akciju tirdzniecībai varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai pārsniedzot $49.00 par akciju;

Par mērķi izvēlamies cenu, kas ir nedaudz virs vidējās analītiķu prognozētās cenas – t.i. $59.00;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 25 Delta akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu $250.00 [($59.00 - $49.00) * 25 akcijas].



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena nepalielināsies taisnā līnijā un pirms cenas korekcijas, tā var pat samazināties vēl vairāk.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēt jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju. Tas nozīmē, ja iegādāties 25 Delta akcijas, komisija viena virziena darījumam būtu 0.50 USD (0.02 USD * 25 akcijas)

Tāpat arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā, kas tiktu iekasēta atverot iepriekš minēto darījumu.

Kā iegādāties Delta akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties Delta akcijas ar komisijas maksu 0.02 USD apmērā par akciju, un minimālo komisiju 1 USD apmērā.

Lai atvērtu darījumu:

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Dashboard profilam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu MetaTrader WebTrader platformu, un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā;

Atrodi uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logs apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader 5. Delta Air Lines, H1 sveču grafiks. Ekrānšāviņš uzņemts 2023. gada 8. augustā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Lai iegādātos Delta Air Lines akcijas jau šodien, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera ▼▼▼

Šķiet, ka Delta Air Lines akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analīze un tirdzniecības ideja ir balstīta uz autora paša personīgo redzējumu un pieredzi.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Delta Air Lines akciju cena tomēr varētu samazināties, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no akciju vērtības krituma, atverot Delta Air Lines akciju CFD īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus.

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka: