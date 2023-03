Enerģētikas krīze un dabasgāzes tirgus

Marts 20, 2023 14:11

Dabasgāze ir viens no svarīgākajiem enerģijas avotiem pasaulē. Dabasgāzes tirgus pēdējos gados ir pievērsis lielu sabiedrības uzmanību, īpaši pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, un ASV, ES un citu valstu ieviestajām sankcijām pret Krieviju. Kamēr ES un citas valstis centās samazināt dabasgāzes patēriņu, citas rada iespēju palielināt dabasgāzes piegādes.

Šajā bloga rakstā mēs dalīsimies ar vērtīgu informāciju, kas ļaus uzzināt vairāk par dabasgāzi un tirgus niansēm kopumā.

Kas jums ir jāzina par dabasgāzi

Dabasgāze ir fosilā kurināmā enerģijas avots. Jūras augi un dzīvnieki, kas nomira pirms daudziem miljoniem gadu, tika aprakti okeāna dibenā zem smiltīm un akmeņiem. Karstums un milzīgais spiediens pārvērta mirstīgās atliekas naftā un dabasgāzē. Dabasgāzes atradnes var atrast arī uz sauszemes. Naftas un gāzes uzņēmumi veic urbumus cauri smilšu un akmeņu slāņiem, lai sasniegtu iežu veidojumus, kuros ir naftas un gāzes atradnes. Lai atvieglotu transportēšanu, dabasgāze dažkārt tiek sašķidrināta (LNG).

Pirms vairāk nekā divtūkstoš piecsimt gadiem ķīnieši no akām izvadīja gāzi un izmantoja to jūras ūdens iztvaicēšanai, lai iegūtu sāli. 1816. gadā Baltimora kļuva par pirmo pilsētu ASV, kas savas ielas apgaismoja, izmantojot dabasgāzi.

Saskaņā ar Visual Capitalist apkopoto informāciju, trīs lielākie dabasgāzes ražotāji ir: ASV (934 miljardi kubikmetru), Krievija (701 miljardi kubikmetru) un Irāna (256 miljardi kubikmetru). Eksperti norāda, ka Krievijas dabas gāzes rezerves sasniedz 37 triljonus kubikmetru. 10 lielākie dabasgāzes ražotāji veido gandrīz 70% no pasaules kopējā ražošanas apjoma.

Dabasgāzes tirgus: cenu svārstības

Dabasgāzes cenas tendence liecina, ka laikā no 2018. līdz 2021. gadam tirgū bija raksturīgi cenas augšupejas un lejupvērsti kustības periodi. Šajā laikā būtisku lomu spēlēja laika apstākļi, ģeopolitiskie notikumi un arī Covid-19 pandēmija.

Avots: Admirals MetaTrader 5 — US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD, MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 1. marta līdz 2023. gada 16. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Dabasgāzes cenas 2020. gada otrajā ceturksnī kritās koronavīrusa pandēmijas dēļ, palēninoties ekonomiskajai aktivitātei. Saskaņā ar IEA datiem, globālais pieprasījums pēc gāzes 2020. gadā samazinājās par aptuveni 2,5% jeb 100 miljardiem kubikmetru, kas ir lielākais kritums šo datu reģistrēšanas vēsturē.

Avots: Admirals MetaTrader 5 — US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD, D1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 26. oktobra līdz 2023. gada 16. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kā redzams grafikā augstāk, 2022. gada 1. augustā dabasgāzes cenas sasniedza vairāku gadu augstāko līmeni t.i. 9,1 USD par MMBtu. Tomēr nākamajos mēnešos cenas atkal samazinājās.

Kur virzās dabasgāzes cenas?

13. martā Moody's Investor Services publicētajā ziņojumā par ASV enerģijas tirgu teikts: "Dabasgāzes un elektroenerģijas cenu prognoze par 2023. gadu ir strauji kritusi. Paredzamās 2023. gada dabasgāzes cenas ir aptuveni par 44% zemākas nekā forvardu tirgu gaidas par decembri.

ASV Enerģētikas informācijas administrācijas (EIA) analītiķi ziņo, ka ASV sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksports, visticamāk, 2023. gadā pieaugs par 14% un 2024. gadā par 5%. EIA ziņojumā norādīts: "mēs prognoze, ka ASV LNG eksports pieaugs lielā globālā pieprasījuma dēļ, īpaši pieminot, ka Eiropa virzās prom no Krievijas gāzes, dodot priekšroku LNG.

Tiesa šogad LNG cenas ir samazinājušās, kas ir skaidrojams ar salīdzinoši silto ziemu un valstu uzkrātajām dabasgāzes rezervēm.

Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras ziņojumu: "Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā un enerģijas cenu kāpuma, pieprasījums pēc dabasgāzes Eiropas Savienībā pērn samazinājās par 55 miljardiem kubikmetru jeb 13%. Samazinājums ir līdzvērtīgs gāzes daudzumam, kas nepieciešams, lai apgādātu vairāk nekā 40 miljonus māju. Ziņojumā arī norādīts, ka "neskatoties uz šo vēsturisko pieprasījuma kritumu, ES gāzes importam 2022. gadā tērēja gandrīz 400 miljardus eiro — kas trīs reizes pārsniedz maksāto summu 2021. gadā."

Marta vidū publicētais Reuters ziņojums liecina, ka līdz 2030. gadam jaunie LNG infrastruktūras projekti varētu palielināt LNG piegādes par vairāk nekā 60% - t.i. līdz 636 miljoniem tonnu gadā (mtpa). Saskaņā ar to pašu ziņojumu "Katarā īstenotais LNG projekts līdz 2027. gadam palielinās izlaidi par 49 miljoniem tonnu gadā.”

Brazīlijas valsts naftas kompānija Petrobras SA paziņoja, ka strādā, lai iegūtu vairāk dabasgāzi no jūras. Paziņojot 2022. gada 4. ceturkšņa peļņas rezultātus, uzņēmuma finanšu direktors sacīja, ka "mēs meklēsim jaunus segmentus mūsu dabasgāzes ražošanai, jo dabasgāze ir daļa no pārejas uz jauniem enerģijas avotiem. Tas ir labāk nekā dedzināt dīzeļdegvielu, mazutu vai ogles. Mēs attīstāmies, darot to cilvēces un Brazīlijas labā... Un mēs zinām, kā to izdarīt. Tā vietā, lai lietotu dīzeļdegvielu, mēs Brazīlijā varam uzpildīt kravas automašīnas ar dabasgāzi. Šis ir mūsu izvēlētais ceļš."

Tirdzniecības un riska pārvaldības risinājumi

Treideri iesācēji var izjust vēlmi izmantot dažādas tirdzniecības iespējas un instrumentus. Pievilcīgi finanšu ziņu virsraksti dažkārt var mums likt veikt neapdomīgas darbības. Pārāk liels informācijas apjoms treiderim iesācējam var būt mulsinošs, jo kļūst salīdzinoši grūti nodalīt svarīgo no mazāk svarīgā. Tirdzniecības kļūdas ir bieži izplatītas starp treideriem, kuriem trūkst nepieciešamo zināšanu, lai izveidotu pareizo tirdzniecības stratēģiju. Diemžēl šādas kļūdas rada finansiālos zaudējumus, kas var ietekmēt jūsu plānus.

Visaptverošas tirdzniecības stratēģijas izveidē jums obligāti ir jāiekļauj arī riska pārvaldība. Tomēr, kā jūs varat izveidot pareizu tirdzniecības stratēģiju, ja jūs tikko esat sācis iepazīt tirgus? Labākais variants ir apgūt pamatus.

Tiešsaistē jums ir pieejams plašs resursu klāsts. Resursus, piemēram, vebinārus, seminārus, e-grāmatas un nozares ekspertu sagatavotus rakstus jums nodrošina brokeris. Jums vajadzētu būt izpratnei par to, kā darbojas tirdzniecība un, kā jūs varat mazināt riskus, izmantojot vismodernākos risku pārvaldības rīkus. Pievērs uzmanību savu tirdzniecības zināšanu uzlabošanai. Tad tev būs vieglāk izveidot stratēģiju un izmantot riska pārvaldības rīkus, lai samazinātu iespējamos riskus, kas saistīti ar jūsu kapitāla zaudēšanu.

Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

