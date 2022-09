Gaidāmie centrālo banku lēmumi uzmanību vērš uz USD, GBP, JPY un CHF

Septembris 21, 2022 20:15

Četras no galvenajām centrālajām bankām tirgiem liek pievērst uzmanību USD, GBP, JPY un CHF, jo Federālo rezervju sistēma (FED), Anglijas Banka (BoE), Japānas Banka (BoJ) un Šveices Nacionālā banka (SNB) šodien un rīt paziņos savus lēmumus par procentu likmēm.

USD spēks un noturība ir viens no galvenajiem pavedieniem, kas vieno centrālo banku lēmumus par procentu likmēm, kas tiks pieņemti šajās dienās. Zīmīgi, ka ņemot vērā FED stingro monetārās politikas kursu, pēdējo mēnešu laikā valūtas GBP un JPY pret USD ir būtiski vājinājušās.

Tiek prognozēts, ka šodien FED paaugstinās galveno procentu likmju norādes no 2,5 procentiem līdz 3,25 procentiem, ar mērķi atgūt kontroli pār inflāciju - lai gan šis FED kurss ir saņēmis arī kritiku, jo tas palielina ekonomikas lejupslīdes riskus ASV un pasaules ekonomikai. Neraugoties uz saņemto kritiku, Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauels ir licis skaidri saprast, ka centrālā banka neatteiksies no stingrākas monetārās politikas, kamēr inflācija netuvosies 2 procentu mērķim.

Lai šī brīža prognoze liecina, ka FED likmi varētu paaugstināt par 0,75 procentiem, tirgos tiek spekulēts arī par 1 procenta pieaugumu. Ja tas īstenosies praksē, tas var izraisīt svārstības valūtu pāros ar USD.

Tāpat tie prognozēts, ka 22. septembrī BoJ saglabās savas galvenās procentu likmes nemainīgas t.i. mīnus 0,1 procenta līmenī. Jāteic, ka tirgus dalībnieki gan sagaida, ka kādā brīdī BoJ varētu būt spiesta iejaukties, ņemot vērā JPY vērtības kritumu, īpaši pret USD. Lai gan līdz šim pazīmes par BoJ politikas mainu nav saņemtas, jebkuri negaidīti paziņojumu no bankas vadības var izraisīt svārstības valūtu pāros ar JPY.

Attiecībā uz Lielbritāniju, BoE turpina savus centienus apdzēst inflāciju, tuvākā monetārās politikas sanāksme ir gaidāma jau rīt, kad banka plāno celt galvenās procentu likmes norādes. Lai gan inflācija augustā samazinājās, līmenis joprojām ir tuvu divciparu skaitlim, turklāt ekonomika šobrīd izjūt būtisku spiedienu, jo Apvienotās Karalistes izaugsme otrajā ceturksnī samazinājās. Tiek prognozēts, ka centrālā banka paaugstinās bāzes procentu likmes norādes no pašreizējiem 1,75 procentiem līdz 2,25 procentiem – tiesa pastāv arī iespēja, ka likme tuvākajā sanāksmē tiks celta vēl straujāk. Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, jebkuri pārsteigumi BoE lēmumos vai komentāros var radīt svārstības valūtu pāros ar GBP.

Visbeidzot, ceturtdien, 22. septembrī, tiek prognozēts, ka SNB paaugstinās bāzes procentu likmes norādes no mīnus 0,25 procentiem līdz 0,5 procentiem. Iepriekš Šveices valdība samazināja izaugsmes prognozi no 2,6 procentiem līdz 2 procentiem, pamatojot to ar augstajām cenām un notikumiem Eiropā, kas ietekmē enerģijas tirgus.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā.

Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.