Augošās cenas uzliek pārbaudījumu Japānas bankas līdzšinējai politikai

Novembris 21, 2022 16:00

Oktobra mēnesī pamatinflācija Japānā sasniedza augstāko līmeni pēdējo 40 gadu laikā, vienlaikus uzliekot pārbaudījumu Japānas bankas (BoJ) līdzšinējam monetārās politikas kursam.

Raugoties no vēsturiskā konteksta, Japānas ekonomika ilgstoši ir cīnījusies ar zemu inflāicīju vai pat defāciju. Pēc COVID-19 pandēmijas šī tendence ir mainījusies, augošām cenām kļūstot par Japānas ekonomikas realitāti.

Tomēr arī augošās inflācijas laikā, līdz šim BoJ ir saglabājusi procentu likmes nemainīgas - šobrīd tās ir – 0,1 procenta apjomā. Saprotams, ka centrālā banka regulāri seko līdzi norisēm globālajā ekonomikā un apzinās esošo inflācijas spiedienu, tomēr bankas ieskatā šis nav piemērots laiks, lai celtu procentu likmes - tā vietā monetārās politikas veidotāji ir veikuši intervenci valūtu tirgos, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu JPY.

Šobrīd gan daudz kas ir atkarīgs no tā, vai citas lielākās ekonomikas spēs kontrolēt inflāciju, tām ieviešot daudz stingrāku monetāro politiku, tādējādi atrisinot vismaz vienu no BoJ problēmām. No otras puses, šī paļāvība nedod nekādas garantijas, jo augstās cenas kā izrādās ir daudz noturīgākas nekā sākotnēji tika prognozēts. Inflācija ASV oktobrī samazinājās, tiesa, Apvienotajā Karalistē un ES inflācija pat pieauga, pakļaujot ASV augstākām importa cenām no šiem reģioniem.

Kad un kā BoJ varētu celt procentu likmes?

Nākamā BoJ sanāksme notiks no 19. līdz 20. decembrim, kad arī, iespējams, uzzināsim vairāk par bankas plāniem 2023. gadam. Kādi ir iespējamie scenāriji? Kad BoJ varētu lemt par procentu likmju celšanu? Šis ir vēl neatbildēts jautājums, kas jāskata plašākā inflācijas kontekstā, tomēr varam paredzēt, ka pirmais solis varētu būt, bankai ceļot procentu likmes no esošajiem –0,1 procentiem līdz 0 procentiem - šis ir līmenis, kurš pēdējo reizi tika fiksēts 2016. gadā. Šis ir arī lēmums, kas potenciāli varētu sniegt nepieciešamo atbalstu JPY.

Treideriem un investoriem ir ļoti svarīgi rūpīgi sekot līdzi BoJ paziņojumiem un signāliem no tirgus, jo izmaiņas valūtu pāros ar JPY var notikt īsā laika posmā, īpaši gadījumā, ja inflācija turpinās pieaugt gan šajā mēnesī, gan arī decembrī.

Kopš pirms deviņiem mēnešiem FED sāka apņēmīgi celt procentu likmes, lai mazinātu inflāciju, USD spēks pret citām valūtām ir būtiski audzis, īpaši attiecībā pret JPY. Turklāt pēc FED pārstāvja komentāriem varam noprast, ka šis kurss saglabāsies nemainīgs līdz pat 2023. gada sākumam.

"Ir pāragri pieņemt, ka inflācija varētu sākt mazināties... Mēs esam redzējuši līdzīgas situācijas jau iepriekš, tāpēc vēl nav pienācis laiks izdarīt secinājumus." Tā Federālo rezervju pārstāvis Kristofers J. Vallers (16. novembra runa).

Bet ko darīt, ja pamatinflācija ASV samazināsies arī otro mēnesi pēc kārtas? Tas potenciāli varētu būt iemesls, lai FED nedaudz pārskatītu savu līdzšinējo politiku, mazinot tempu ar kādu tiek celtas procentu likmes turpmākajās monetārās politikas sanāksmēs.

"Ir vajadzīgi mēneši un, iespējams, pat ilgāks laiks, lai likmju paaugstināšanas efektu mēs varētu redzēt reālajā ekonomikā." Tā FED pārstāvis Vallers.

Viņš arī norādīja, ka procentu likmju celšana par 0,5 procentiem būtu atbalstāma turpmākajās sanāksmēs, īpaši, ja varēsim vērot inflācijas samazināšanos novembrī un turpmākajos mēnešos.

Tomēr FED pārstāvis arī neizslēdza iespēju, ka “Federālo fondu likmi var paaugstināt arī straujāk, kas būtu virs minētajiem 50 bāzes punktiem.”

