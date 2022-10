Pirms BoE vadītāja Endrjū Beilija runas, tirgus uzmanība pievērsta GBP

Oktobris 11, 2022 14:10

Pirms gaidāmās Anglijas Bankas vadītāja Endrjū Beilija runas šodien, būtisku spiedienu izjūt GBP, ņemot vērā augošos riskus obligāciju tirgū. Tiek sagaidīts, ka centrālās bankas pārstāvis šajā runā tirgiem sniegs lielāku ieskatu par jaunākajiem notikumiem Apvienotās Karalistes obligāciju tirgū.

Lai novērstu turpmāku uzticības zaudēšanu Apvienotās Karalistes valsts un banku sektora parādu tirgum, 28. septembrī BoE bija spiesta iejaukties, pagarinot kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmu līdz 14. oktobrim.

Līdz šim izsolēs ik dienu ir notikuši darījumi, kuru vērtība ir svārstījusies no 5 līdz 10 miljardiem mārciņu dienā. Tiek prognozēts, ka līdz QE programmas beigām obligāciju pirkumi sasniegs līdz 40 miljardus mārciņu. Centrālā banka apmaiņā pret piemērotu nodrošinājumu šobrīd piedāvā banku sektoram pagaidu likviditāti.

Šķiet, ka centrālās bankas iejaukšanās ir spējusi stabilizēt obligāciju tirgu un GBP, tomēr valūta joprojām ir vājāka attiecībā pret citām valūtām tirgū. Turklāt, ņemot vērā augsto inflāciju un lēnāku ekonomisko izaugsmi, Apvienotās Karalistes nākotne joprojām izskatās ļoti neskaidra.

Vēl viens riska faktors attiecībā uz GBP ir saistīts ar pretvējiem darba tirgū. Bezdarba līmenis Apvienotās Karalistē samazinājās no 3,6 procentiem augustā līdz 3,5 procentiem septembrī, kas varētu tikt uzskatīts par pozitīvu signālu priekš GBP. Tomēr nedrīkst ignorēt faktu, ka bezdarbnieku prasītāju skaits tajā pašā periodā pieauga no 6,3 K līdz 25,5 K. Prasītāju skaits ir agrīns darba tirgus stiprības vai vājuma rādītājs, tāpēc nākamajos mēnešos tam tiks pievērsta uzmanība. Vēl jo vairāk, algas, ieskaitot prēmijas, septembrī pieauga no 5,5 procentiem augustā līdz 6 procentiem septembrī.

Citās šīs nedēļas tirdzniecības ziņās Eiropas Centrālās bankas (ECB) vadītāja Kristīne Lagarda rīt, trešdien, 12. oktobrī, uzstāsies ar runu, kam sekos Federālās atvērtā tirgus komitejas (FOMC) protokols. Paredzams, ka abi notikumi atklās sīkāku informāciju par gaidāmajiem monetārās politikas lēmumiem. Patlaban Federālo rezervju sistēma un ECB izturas pret monetāro politiku un ir apņēmības pilnas samazināt inflāciju, paaugstinot procentu likmes.

