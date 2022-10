Kā tirgot Bank of America akcijas pēc 3. ceturkšņa rezultātu saņemšanas

Oktobris 21, 2022 13:31

“Peļņas sezona” ir atkal sākusies, un nedēļu iesakot, pirmdien, Bank of America publiskoja jaunākos finanšu pārskata rezultātus par šī gada trešo ceturksni.

Neraugoties uz to, ka slēdzoties tirgum pagājušajā nedēļā, bankas akciju cena attiecībā pret gada sākumu bija samazinājusies par 29%, tirgum reaģējot uz bankas sasniegtajiem rezultātiem 3. ceturksnī, šīs nedēļas pirmajā tirdzniecības sesijā akciju cena pieauga par vairāk nekā 6%, faktiskajiem rezultātiem pārspējot tirgus prognozes.

Informāciju par Bank of America rezultātiem atradīsi zemāk.

Uzņēmuma nosaukums: Bank of America Corp. Simbols Invest.MT5 kontā: BAC Idejas datums: 2022. gada 18. oktobris Pozīcijas ilgums: 6 - 12 mēneši Atvēršanas cena: 36.00 USD Mērķa cena: 41.00 USD Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontiem: Max 5% Riska līmenis: Augsts

Kāpēc tirgot Bank of America akcijas?

Jāatzīst, ka pašreizējais ekonomiskais klimats ir radījis nelielu neskaidrību tiem, kas apsver iespēju ieguldīt banku sektora akcijās, piemēram, Bank of America.

Kā rāda makroekonomiskie dati, daudzas pasaules ekonomikas šobrīd atrodas uz recesijas sliekšņa - un ASV, kas jau divus ceturkšņus ir uzrādījusi negatīvu izaugsmi, šajā kontekstā nav izņēmums. Recesijas parasti smagi skar tieši banku sektora akcijas, kas ir skaidrojams ar to, ka aizdevumu saistību neizpildes gadījumi šādos apstākļos mēdz pieaugt.

Atšķirībā no citiem gadījumiem, pozitīvā iezīme banku sektoram ir tā, ka pirmo reizi vairāk nekā desmit gadu laikā procentu likmes pieaug – pie tam tās pieaug strauji. Saprotams, ka augstākas procentu likmes var tikt tulkotas kā pozitīvas ziņas noguldītājiem, kuri gūst labumu no augstākiem procentu maksājumiem - tomēr tās var būt labas ziņas arī banku sektoram.

Kopš 2008. gada globālās recesijas bankas ir bijušas spiestas strādāt zemu procentu likmju apstākļos. Nesenā likmju paaugstināšana ne tikai ir padarījusi uzkrājumus pievilcīgāku patērētājiem, tādējādi palielinot banku noguldījumus, bet arī ļauj bankām gūt lielākus ienākumus no kredītu atmaksas.

To skaidri varējām novērot arī Bank of America 3. ceturkšņa rezultātos, kas tika publicēti pirmdien. Banka ziņoja, ka peļņa uz akciju (EPS) trešajā ceturksnī sasniedza 0,81 USD, savukārt ieņēmumi 24,50 miljardus USD, kas pārsniedza tirgus prognozi, EPS paredzot 0,78 USD apmērā un ieņēmumus 23,56 miljardu USD apmērā. Šeit gan svarīgi ir atzīmēt, ka neraugoties uz to, ka faktiskie rezultāti pārsniedza prognozes, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu EPS patiesībā ir samazinājies par 4,7%.

Attiecībā uz investīciju bankas pakalpojumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, komisijas ir samazinājušās par 46% un ienākumi, kas nav saistīti ar procentu maksājumiem, samazinājās par 8%. No otras puses, pateicoties augstākām procentu likmēm, tīrie ienākumi no procentu maksājumiem (NII) pieauga par vairāk nekā 24% - līdz 13,8 miljardiem USD. Šis pieaugums ne tikai ļāva Bank of America pārspēt tirgus prognozes, bet arī salīdzinoši viegli uzrādīt augstākus rezultātus par pašas bankas iepriekš izteikto NII prognozi šim ceturksnim.

Ņemot vēra prognozi, ka procentu likmes pieaugs vēl vairāk, tas nebūtu pārsteigums, ja arī šajā ceturksnī NII turpinās pieaugt. Tomēr, kā mēs jau esam norādījuši iepriekš, banku sektoram priekšā ir potenciāli sarežģīti laiki. Un tas attiecas arī uz Bank of America, kas ir palielinājusi savu kredītu zaudējumu nodrošinājumu par 375 miljoniem ASV dolāru, kas ir par 72% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Bank of America akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi, Bank of America akcijas par pagājušajiem 3 mēnešiem ir saņēmušas 10 pirkšanas, 5 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākais prognozētais cenas līmenis Bank of America akcijām ir 51.00 USD, bet zemākā mērķa cena ir 28 USD.

Vidējā prognozētā mērķa cena Bank of America akcijām ir 41.03 USD, kas ir pieaugums par vairāk nekā 20% no pašreizējā akciju cenas līmeņa, šī raksta gatavošanas laikā.

Avots: TipRanks – 2022. gada18. oktobris

Idejas piemērs Bank of America akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Bank of America akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu pie cenas 36.00 USD, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies analītiķu vidējo cenu, kas ir apmēram 41.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 6 - 12 mēneši;

Ja būsi iegādājies 25 Bank of America akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 125.00 USD (41.00 USD – 36.00 USD *25 akcijas).



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Avots: Admirals MetaTrader 5 WebTrader - Bank of America, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 22. februāra līdz 2022. gada 17. oktobrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Šķiet, ka Bank of America akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Bank of America akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

