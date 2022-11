Inflācija ASV, bailes no recesijas un izaugsme, darba tirgus dati

Novembris 08, 2022 16:03

ASV ekonomika šobrīd atrodas izšķirošā brīdī, no vienas puses, balansējot starp augstu inflāciju un bailēm par recesiju, no otras, meklējot iespējas atgriezties pie produktivitātes izaugsmes un saglabājot spēcīgu darba tirgu. Ņemot vērā, ka pasaules lielākā ekonomika pēc pandēmijas atguvās salīdzinoši veiksmīgi, šobrīd jautājums paliek atklāt par to, kas notiks ar ekonomiku līdz šī gada beigām.

Bailes no recesijas

Iekšzemes kopprodukts (IKP) trešajā ceturksnī pieauga līdz 2,6 procentiem, izvedot ASV ekonomiku no tehniskās recesijas, kuru varējām novērot gada pirmajos divos ceturkšņos. Daļu no šī pieauguma var skaidrot ar spēcīgu darba tirgu. Pandēmijai pakāpeniski atkāpjoties, nodarbinātība ir atjaunojusies, tomēr joprojām pastāv bažas par iespējamu lejupslīdi, par ko liecina nesenā Federālo rezervju veiktā aptauja.

2022. gada oktobra Vecāko aizdevuma speciālistu viedokļu pētījums par banku kreditēšanas praksi (SLOOS) atklāj, ka lielākā daļa banku uzskata, ka pastāv 40 procentu iespējamība, ka nākamajos 12 mēnešos ASV iestāsies viegla vai mērena ekonomikas recesija.

Attiecībā uz procentu likmēm un tendencēm kreditēšanā, 3. ceturksnī tika novēroti stingrāki standarti aizdevumiem un vājāks pieprasījums pēc komerciāliem un industriālajiem aizdevumiem uzņēmumiem un komerciālajam nekustamajam īpašumam, liecina aptauja.

Inflācijas dati par oktobra mēnesi

Finanšu tirgiem gaidot ASV inflācijas ziņojumu par oktobri, kas tiks publicēts jau šo ceturtdien, ir vērts atskatīties, kādi ir bijuši iepriekšējo mēnešu rezultāti. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, inflācijas līmenis ASV sasniedza 8,2 procentus - tirgus šobrīd prognozē, ka inflācija oktobrī samazināsies līdz 8 procentiem.

Pamatinflācija ir rādītājs uz kuru FED šobrīd vērš lielāko uzmanību. Gada griezumā septembra mēnesī šī inflācija bija 6,6 procenti, oktobrī tiek prognozēts kritums līdz 6,5 procentiem. Ja inflācija tomēr būs augstāka par prognozēto, pastāv varbūtība, ka tas ietekmēs valūtu pārus ar USD, jo tirgus dalībnieki, visticamāk, iecenos varbūtību, ka FED būs gatava vēl vienam procentu likmju pieaugumam.

Apvienotās Karalistes ekonomikas izaugsme, ietekme uz GBP

Ar katru FED lēmumu par procentu likmju celšanu, USD vērtība pret citām valūtām pieaug. Šajā nedēļā tirgus uzmanību pievērsīs vēl vienam svarīgam ziņojumam, kas var potenciāli ietekmēt GBP vērtību attiecībā pret USD. Runa ir par Apvienotās Karalistes provizorisko ekonomikas izaugsmes tempa ziņojumu par trešo ceturksni.

Tiek prognozēts, ka gada griezumā trešajā ceturksnī IKP izaugsme samazināsies no 4,4% līdz 2,1% .

Mēneša ziņojumā tiek prognozēts, ka IKP septembrī samazināsies līdz -0.4%, salīdzinājumā ar augusta mēneša -0.3%.

Tiek prognozēts, ka ceturkšņa griezumā IKP trešajā ceturksnī būs samazinājies līdz -0,5%, salīdzinot ar 0,2% otrajā ceturksnī. Ja piektdienas, 11. novembra, ziņojumā šīs prognozes apstiprināsies, tas būs signāls, ka Apvienotās Karalistes ekonomika ir soli tuvāk tehniskai recesijai un tas varētu vēl vairāk vājināt GBP. Ja rezultāti būs labāki nekā prognozēts, tas savukārt varētu dot nepieciešamo atbalstu GBP.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.