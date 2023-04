Kā tirgot Amazon akcijas

Marts 31, 2023 14:18

Ņemot vērā augsto inflāciju un augošās procentu likmes, kas ir veicinājušas ekonomikas sabremzēšanos un aizņēmumu izmaksu dārdzības palielināšanos, lielākā daļa no lielajiem tehnoloģiju uzņēmumu ir paziņojuši par izmaksu samazināšanas pasākumiem.

Turpinot lasīt, zemāk atradīsi jaunāko informāciju par Amazon, analītiķu prognozi akcijām, kā arī idejas piemēru akciju tirdzniecībai.

Uzņēmuma nosaukums Amazon Simbols Invest.MT5 kontā AMZN Idejas datums 2023. gada 27. marts Pozīcijas ilgums 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena $103.00 Mērķa cena $136.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontos Max 5% Riska līmenis Augsts

Amazon un izmaksu samazināšanas pasākumi

Ņemot vērā nenoteiktību par nākotni, Amazon šobrīd cenšas racionalizēt savas izmaksas. Iekšējā paziņojumā, kuru Amazon izpilddirektors Endijs Džeisijs pagājušajā nedēļā nosūtīja uzņēmuma darbiniekiem, tika paziņots, ka uzņēmums plāno likvidēt 9000 darba vietu, samazinot štatus tādās nodaļās kā mākoņdatošana, reklāma un cilvēkresursi. Šis ir jau otrais šāda vaida paziņojums, iepriekš uzņēmumam informējot, ka tiks atlaisti papildu 18 000 darbinieku mazumtirdzniecības, ierīču un cilvēkresursu nodaļās.

Šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai optimizētu un racionalizētu izmaksas, vienlaikus uzņēmums ir paziņojis, ka tā ilgtermiņa investīcijas dažādos projektos turpināsies. Zīmīgi, ka šī ir lielākā darbinieku atlaišana uzņēmuma 28 pastāvēšanas gados.

Tāpat uzņēmums ir paziņojis, ka ņemot vērā izaugsmes palēnināšanos mazumtirdzniecības segmentā, tiek plānota ne tikai štatu samazināšana, bet arī vairāku projektu apturēšana šajā nodaļā. Šeit gan jāteic, ka izaugsmes palēnināšanās, augošās izmaksas un vispārējā nenoteiktība daudziem tehnoloģiju uzņēmumiem ir licis pārskatīt savas izmaksas.

Pēc dažu analītiķu domām, šie izmaksu samazināšanas pasākumi varētu palīdzēt Amazon rentabilitātei. Morgan Stanley analītiķis Braiens Novaks ir paziņojis, ka uzņēmuma peļņa pirms procentu un nodokļu nomaksas varētu palīdzēt Amazon Web Services nodaļai augt par kopumā 100 bāzes punktiem.

Ņemot vērā, ka augošās izmaksas ir ietekmējušas gan uzņēmumu, gan patērētājus, izvērtējot akciju perspektīvu, atsevišķi analītiķi ir iesaka ieņemt nogaidošu pozīciju. Lai gan darba vietu skaita samazināšana var palīdzēt samazināt izmaksas, situācija kopumā liek domāt, ka uzņēmums saskarās ar būtiskiem izaicinājumiem, vai tādi tiek prognozēti pārskatāmā nākotnē.

Turklāt, neraugoties uz to, ka Amazon Web Services ir lielākais mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējs pasaulē, kas gādā par lielu daļu no uzņēmuma gūtās peļņas, pārējie Amazon produkti un pakalpojumi tomēr ir ļoti atkarīgi no patērētāja noskaņojuma un rocības.

Amazon akciju prognoze — ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi par aizvadītajiem 3 mēnešiem, uz šo brīdi Amazon akcijas ir saņēmušas 37 pirkšanas, 1 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākā prognozētā mērķa cena Amazon akcijām ir 192.00 USD, bet zemākā 106.00 USD par akciju.

Analītiķu vērtējumā vidējā prognozētā mērķa cena Amazon akcijām ir 136.86 USD.

Avots: TipRanks, 2023. gada 27. marts

Idejas piemērs Amazon akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Amazon akciju tirdzniecībai varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai pārsniedzot 103.00 USD par akciju;

Par mērķi izvēlamies cenu, kas ir nedaudz zem augstākās analītiķu prognozētās cenas – t.i. 136.00 USD;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Amazon akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 330.00 USD ($136.00 - $103.00 * 10 akcijas).



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un pirms cenas korekcijas, tā var pat samazināties vēl vairāk, īpaši ņemot vērā nenoteiktību tirgos un ekonomikas bremzēšanos augošo procentu likmju dēļ.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Kā iegādāties Amazon akcijas 4 soļos

Lai atvērtu darījumu:

Avots: Admirals MetaTrader 5. Amazon, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2011. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 27. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Šķiet, ka Amazon akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analīze un tirdzniecības ideja ir balstīta uz autora paša personīgo redzējumu un pieredzi.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Amazon akciju cena tomēr varētu samazināties, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no akciju vērtības krituma, atverot Amazon akciju CFD īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

