Google gatavojas prezentēt jaunos Pixel tālruņus un viedos pulksteņus

Septembris 15, 2022 12:52

Gada izskaņa ir nozīmīgs laiks tehnoloģiju uzņēmumiem, vēl pāris dienas atpakaļ Apple prezentēja jaunāko iPhone 14 sērijas viedtālruni. Par savu jaunāko veikumu paziņoja arī Samsung – tiesa tas nav viss. Tagad visa uzmanība tiek pievērsta kompānijai Google, kura 6. oktobrī prezentēs savas jaunākās ierīces.

Gaidāmajā pasākumā Google plāno plašāk iepazīstināt ar jaunajiem Pixel 7 un Pixel 7 Pro viedtālruņiem, vienlaikus prezentējot arī pirmo Google viedpulksteni ar nosaukumu Pixel Watch.

Par to, kā tirgot Alphabet (Google holdinga kompānijas) akcijas uzzināsi, turpinot lasīt šo rakstu.

Akcija: Alphabet Inc. (Google Class A) Simbols Invest.MT5 kontā GOOG Tirdzniecības idejas datums 2022. gada 13. septembris Laiks investīcijām 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena $112.00 Mērķa cena $142.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontā Max 5% Riska līmenis Augsts

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu, jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē.

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Kāpēc tirgot Alphabet akcijas?

Alphabet ir Google mātes uzņēmums, tā akciju vērtība attiecībā pret rekord augsto cenas līmeni, kas tika reģistrēts šī gada 31. janvārī, ir samazinājusies par 26%. Savā jaunākajā peļņas pārskatā Aphabet ziņoja par dažām pozitīvām un ne tik labām ziņām.

Jaunākajā finanšu pārskatā Alphabet faktiskie ieņēmumi bija zemāki par tirgus prognozētajiem, rezultātiem atpaliekot no prognozes vairākos biznesa segmentos. Arī reklāmu ieņēmumi no YouTube bija zemāki par prognozētajiem, vienlaikus ieņēmumu pieaugumam palēninoties salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

No otras puses, uzņēmums uzrādīja milzīgu ieņēmumu pieaugumu no Google meklēšanas un citiem biznesa segmentiem, uzrādot kopējo pieaugumu reklāmas segmentā. Lai gan aptuveni 80% no uzņēmuma ieņēmumiem nāk no reklāmas biznesa, Alphabet darbojas daudzās jomās, piemēram, izstrādājot dažādas tehnoloģijas, spēles utt.

Šobrīd investoru uzmanība tiek veltīta 6. oktobrī gaidāmajam pasākumam, kurā tiks prezentēti jaunākās paaudzes Pixel 7 un Pixel 7 Pro viedtālruņi, kā arī pirmo reizi kompānija plašāku publiku iepazīstinās ar Pixel Watch viedpulksteni. Investori noteikti vēlēsies redzēt kopējo reakciju, kā arī noskaidrot, vai šīs ierīces kādā veidā spēs veicināt reklāmas ieņēmumus.

Šobrīd Alphabet akciju cenas un peļņas attiecība (PE attiecība) ir 20,62, kas ir tuvu 5 gadu zemākajam līmenim. PE koeficients ir finanšu rādītājs, kuru analītiķi un investori izmanto, lai noteiktu uzņēmuma vērtību.

Avots: GuruFocus, 2022. gada 13. septembris

Viens no faktoriem, kas var ietekmēt uzņēmuma akciju vērtību, ir saistīts ar 13. septembrī Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības izziņoto tiesvedību pret kompāniju Google, vainojot to pret konkurenci vērstā praksē digitālās reklāmas tirgū. Abu tiesasprāvu vērtība tiek lēsta 25 miljardu eiro apmērā.

Alphabet akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi pēdējiem trīs mēnešiem, Alphabet akcijas ir saņēmušas 30 pirkšanas, 2 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākais Alphabet akciju cenas prognozētais līmenis ir 186.00 USD, bet zemākā mērķa cena ir 113.00 USD.

Alphabet akciju prognozes vidējais cenas mērķis ir 142.91 USD, kas ir kāpums par vairāk nekā 28% attiecībā pret cenu šī raksta tapšanas laikā.

Avots: TipRanks, 2022. gada13. septembris

Idejas piemērs Alphabet akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Alphabet akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu, cenai sasniedzot 112.00 USD līmeni, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies cenu, kas ir apmēram 142.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Alphabet akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 300.00 USD ($142.00 - $112.00 *10 akcijas).



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības un izpārdošanu akciju tirgos, kuru esam piedzīvojuši šajā gadā.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēs jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD apmērā par akciju. Tas nozīmē, ja iegādāsies 10 Alphabet akcijas, komisijas aprēķins varētu izskatīties šādi (0.02 USD * 10 akcijas = 0.20 USD).

Arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā. Tāpēc šajā gadījumā, iegādājoties 10 Alphabet akcijas, aprēķinātā komisija par darījumu būs tikai 1 USD!

Kā iegādāties Alphabet akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties vairāk nekā 4300 publisku uzņēmumu akcijas, tajā skaitā Alphabet. Lai iegādātos akcijas:

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, izmantojot web platformu

Atrodi attiecīgā uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Avots: Admirals MetaTrader5 Web. Alphabet Inc. grafiks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Šķiet, ka Alphabet akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Alphabet akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka: